Italijanski motor Ganna ubranil naslov svetovnega prvaka, Pogačar deseti!

Italijanu Filippu Ganni je uspelo obdržati mavrično majico svetovnega prvaka v kronometru. Drugo in tretje mesto sta si razdelila Belgijca Wout Van Aert in Remco Evenepoel. Odlično vožnjo sta prikazala tudi slovenska predstavnika. Tadej Pogačar je osvojil 10. mesto, Jan Tratnik pa je ujel 15. mesto.

Italijanski kolesar Filippo Ganna je v belgijskem Bruggu ubranil naslov svetovnega prvaka v kronometru. Na 43,3 kilometra dolgi ravninski progi od Knokkeja do Brugga je poskrbel, da je bil s povprečno hitrostjo več kot 54 kilometrov na uro, kronometer najhitrejši v zgodovini svetovnih prvenstev.

Italijan je ubranil naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Italijan, ki je bil najboljši že lani v domači Imoli, je razočaral številne belgijske navijače, ki so pričakovali zmago domačega kolesarja, na koncu pa so se morali zadovoljiti z drugim in tretjim mestom. Wout Van Aert je z zaostankom šestih sekund osvojil srebro, potem ko je bil najhitrejši na obeh vmesnih časih, bron pa si je okrog vratu obesil Remco Evenepoel.

Presrečnemu svetovnemu prvaku sta na zmagovalnem odru delala druščino Belgijca. Foto: Reuters

Solidni predstavi sta na progi, ki jima zaradi popolne ravnine ni ustrezala, pokazala slovenska tekmovalca Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Dvakratni zmagovalec Toura je na svojem prvem nastopu v vožnji na čas na svetovnih prvenstvih z zaostankom minute in 53 sekund zasedel deseto mesto, Tratnik pa je bil 15. (+2:04).

Trasa članskega kronometra na SP:

Slovenca nista sodila v ožji krog favoritov



Slovenca se kljub napovedim, da so v današnjem kronometru najvišja mesta rezervirana za specialiste za kronometer, nista predala vnaprej. Tadej Pogačar, ki je letos v kronometru že zmagal, a se je to zgodilo na razgibani trasi in na tritedenski dirki (francoskem Touru), kjer so moči kolesarjev razporejene povsem drugače, je na svojem Instagram profilu zapisal, da si bo med vožnjo poskušal predstavljati, da je na ravnini tudi kakšen kanec. V vožnji na čas je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Trentu, kjer je kot edini slovenski predstavnik v tej disciplini zasedel 12. mesto. Na svetovnem prvenstvu je bil še boljši in zaostal le za devetimi tekmeci.

Tadej Pogačar je zasedel deseto mesto. Foto: Guliverimage



Italijan Filippo bo mavrično majico svetovnega prvaka nosil tudi v sezoni 2022. Foto: Getty Images

SP, kronometer, rezultati:

1. Filippo Ganna (Ita) 47:48

2. Wout van Aert (Bel) +0:06

3. Remco Evenepoel (Belgium) 0:44

4. Kasper Asgreen (Denmark) 0:46

5. Stefan Küng (Švi) 1:06

6. Tony Martin (Nem) 1:17

7. Stefan Bissegger (Švi) 1:25

8. Ethan Hayter (VBr) 1:26

9. Edoardo Affini (Ita) 1:48

10. Tadej Pogačar (Slo) 1:52

...

15. Jan Tratnik (Slo) 2:04