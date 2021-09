Tragičen uvod v svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu

Kot poročajo belgijski mediji, ga je med kolesarjenjem v okolici mesta Zeebrugge zbil voznik kombija, posledice nesreče pa so bile usodne.

Chris Anker Sørensen, nekdanji član moštev CSC in Saxo Bank, je bil eden najbolj spoštovanih kolesarjev v karavani.

Med njegovimi uspehi velja izpostaviti etapno zmago na Dirki po Italiji leta 2009 in Kriteriju Dauphine leto prej ter 14. mesto v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji leta 2012, kjer je osvojil tudi nagrado za najbolj borbenega kolesarja.

Leta 2011 je bil na prestižni klasiki Liege-Bastogne-Liege šesti, 2015 je osvojil naslov danskega državnega prvaka v cestni vožnji (2015), pet let prej pa je na dirki Po Sloveniji osvojil tretje mesto. Istega leta je dirko po slovenskih cestah dobil sloviti Italijan Vincenzo Nibali.



A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi — UCI (@UCI_cycling) September 18, 2021

Words can’t express my sadness to hear of the tragic passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



To the family, friends and @dcucykling, my deepest sympathies for this terrible loss. pic.twitter.com/qFK2dXN4RI — David Lappartient (@DLappartient) September 18, 2021

An example of fighting spirit. He embraced what cycling is all about.



The Intermarché-Wanty-Gobert family is deeply saddened to learn the passing of Chris Anker Sørensen, and shares its thoughts of compassion to his loved ones. pic.twitter.com/PLkCZk6yXb — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 18, 2021

Flanders 2021 and the UCI are saddened by the news that former rider Chris Anker Sørensen has passed in a traffic accident. Chris attended the 2021 UCI Road World Championships while working as an analyst for Danish television. Our thoughts and prayers are with his loved ones. pic.twitter.com/7DqpJt4BMd — FLANDERS 2021 (@flanders2021) September 18, 2021