Tudi če je kot "palačinka", si bo predstavljal klanec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z vožnjo na čas se danes v Flandriji v Belgiji začenja svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Slovenijo bosta prvi dan tekmovalnega sporeda zastopala Tadej Pogačar in državni prvak v kronometru Jan Tratnik, ki pa na 43,3 kilometra dolgi trasi nista med favoriti. Povsem ravninska trasa namreč favorizira višje in močnejše kolesarje, ki sodijo med specialiste za to disciplino. To je tudi razlog, da se je nastopu odpovedal Primož Roglič, olimpijski prvak v kronometru, ki se bo reprezentanci pridružil na cestni dirki čez teden dni. Naslov prvaka brani italijanska "mašina" Filippo Ganna.

Slovenca se kljub napovedim, da so v današnjem kronometru najvišja mesta rezervirana za specialiste za kronometer, ne predajata.

Tadej Pogačar, ki je letos v kronometru že zmagal, a se je to zgodilo na razgibani trasi in na tritedenski dirki (po Franciji), kjer so moči kolesarjev razporejene povsem drugače, je na svojem Instagram profilu že zapisal, da si bo med vožnjo poskušal predstavljati, da je na ravnini tudi kakšen kanec. V vožnji na čas je nastopil tudi na evropskem prvenstvu v Trentu, kjer je kot edini slovenski predstavnik v tej disciplini zasedel 12. mesto.

Jan Tratnik bo startal ob 15.01, Tadej Pogačar pa se bo z rampe zapeljal natanko ob 15.58.

Pogačar: Hitro moram najti svoj ritem



Dejstvo, da je proga s 43,3 kilometra precej daljša kot v Trentu, mu ustreza, ravno obratno pa je s traso, ki je ravna "kot palačinka ali biljardna miza".

"Na taki progi ne morem soditi med največje favorite, vseeno pa upam, da bom svojo nalogo dobro opravil. Na evropskem prvenstvu sem dobro začel, a je hitrost nato padala. Tokrat želim hitro najti ritem in ga tudi obdržati. Če to storim, si lahko obetam soliden rezultat," je po ogledu trase povedal dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji in bronasti s cestne dirke na olimpijskih igrah v Tokiu.



Državni prvak v kronometru Jan Tratnik računa na svežino. Foto: Sportida

Precej zadržan v napovedih je bil državni prvak v kronometru Jan Tratnik. Idrijčan je nazadnje dirkal na španski Vuelti, ki je iz njega iztisnila precej energije. Zdaj računa predvsem na svežino, saj je v zadnjem času več časa kot treningu posvetil počitku.



"Tako je bilo po Giru, ko mi je nato dobro šlo na slovenskih cestah. Deseto mesto iz Bergna je moj najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih. Zavedam se, da ga bom težko izboljšal. Tudi zato, ker mi ravninska proga ne ustreza najbolj," je bil po včerajšnjem treningu odkrit Tratnik.



Italijan Filippo Ganna bo skušal ubraniti naslov in mavrično majico svetovnega prvaka nositi tudi v sezoni 2022. Foto: Getty Images



Bo Ganna ubranil naslov?

V ožjem krogu favoritov za mavrično majico svetovnega prvaka so podobna imena kot na evropskem prvenstvu, kjer je naslov prvaka stare celine osvojil Švicar Stefan Küng, ki je že po zmagi v Trentu napovedal, da ima na svetovnem prvenstvu enake cilje.

Proti vrhu pogledujeta tudi branilec naslova svetovnega prvaka, Italijan Filippo Ganna, čudežni deček belgijskega kolesarstva Remco Evenepoel in njegov rojak Wout Van Aert, ki je zdaj vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Belgijca lahko računata na fanatično podporo svojih navijačev.



Bo Belgijec Wout Van Aert letel na krilih navijačev? Foto: Guliverimage

Kolesarski strokovnjaki med favorite uvrščajo še Švicarja Stefana Bisseggerja, Francoza Remija Cavagno, Italijana Eduarda Affinija in Danca Kasperja Asgreena. Visoke ambicije imata tudi Pogačarjeva moštvena kolega Američan Brandon McNulty in Mikkel Bjerg.

Nizozemca Toma Dumoulina in Avstralca Rohana Dennisa, dobitnika olimpijskega srebra in brona iz Tokia, ne bo na štartu. Prvi si je v nesreči na treningu zlomil zapestje in je že končal sezono, drugi pa po presenetljivi odločitvi avstralskega selektorja, da ne izbere kronometristov na prvenstvo, ostaja doma.

Start kronometra (prvi kolesar bo startal ob 14.40) je na flamski obali, v mondenem turističnem središču Knokke-Heist, cilj pa v notranjosti Belgije, v mestu Bruges, ki ga Flamci smatrajo za svojo prestolnico. Zadnji kolesar, branilec naslova Ganna, se bo s startne rampe zapeljal ob 16.05.30.