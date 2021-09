Kronometer, prva disciplina na tekmovalnem koledarju tega prvenstva (19. 9.), bo ravninski in dolg kar 43,3 kilometra, dodatna oteževalna okoliščina bo veter, izjemno dolga (268 km), kot se za raven tekmovanja spodobi, pa bo tudi cestna dirka teden dni pozneje (26. 9.).

Ob odsotnosti Primoža Rogliča, olimpijskega prvaka v vožnji na čas, bosta v Flandriji v tej težki disciplini nastopila Jan Tratnik in Tadej Pogačar. Ta se je na današnjo novinarsko konferenco pred prvenstvom javil prek videopovezave.

Kot je dejal, so njegovi cilji v kronometru visoki. "Želja je biti čim višje. Izkušnjo že imam z evropskega prvenstva (v Trentu je bil 12., op. a.), a tukaj nas čaka 43-kilometrska trasa, kar pa tudi že poznam z državnega prvenstva. Če se bom dobro pripravil in našel svoj ritem, mislim, da lahko odpeljem soliden kronometer," je optimističen dvakratni zaporedni zmagovalec francoskega Toura.

Kolesarje v nedeljo na kronometru v okolici mesta Brugge na severu Belgije čaka popolna ravnina, kar na mesta favoritov postavlja večje in močnejše kolesarje. "To je tudi razlog, zaradi katerega je nastop v uri resnice odpovedal Primož Roglič," je pojasnil direktor Kolesarske zveze Slovenije Martin Hvastija.

Dogajanje na prvenstvu so predstavili na novinarski konferenci v prostorih Telekoma Slovenije. Foto: Bojan Puhek

Teden dni pozneje, v nedeljo 26. septembra, bo na sporedu še 268,3 kilometra dolga cestna dirka, v kateri bo Slovenija lahko računala na vseh sedem slovenskih kolesarjev, ki vozijo za ekipe svetovne serije (poleg Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča, ki sodijo v prvo deseterico lestvice UCI, še Jan Tratnik, lokomotiva z olimpijskih iger v Tokiu, Luka Mezgec, Domen Novak in Jan Polanc ter David Per iz domače kontinentalne ekipe Adria Mobil). Rezerva bo Žiga Jerman.

Poleg članov bodo na svetovnem prvenstvu nastopale tudi kolesarke, mladinci in mladinke ter kolesarji do 23 let.



Pri dekletih bo v vožnji na čas in cestni dirki nastopila Eugenia Bujak, samo na cestni dirki pa bodo tekmovale Urška Žigart, Urška Bravec in Špela Kern.

V Belgiji bodo tekmovali tudi mladinci in člani do 23 let. Med slednjimi bosta v vožnji na čas vozila Nik Čemžar in Anže Skok, na cestni preizkušnji pa Matevž Govekar.

Med mladinci bo v obeh disciplinah dirkal Jaka Špoljar, na cestni dirki pa še Fabijan Kralj, Vid Jeromel in Aljaž Turk.

Pri mladinkah bosta Nika Bobnar in Pija Galof tekmovali tako v cestni dirki kot v vožnji na čas, sam na cestni dirki pa Nuša Moroz.