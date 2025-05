Končno! Giro spet prihaja v Slovenijo, je to dan za Matevža Govekarja?

Končno smo dočakali dan, ko bodo slovenski ljubitelji kolesarstva za Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Matevža Govekarja lahko navijali povsem od blizu. 14. etapa Dirke po Italiji se bo začela v Trevisu, kolesarji pa bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, po 150 kilometrih trase, prečkali Brda in se zapeljali skozi Medano, Dobrovo, Šmartno, Kojsko in Hum. Trasa se bo za nekaj kilometrov vrnila v Italijo, tako kot leta 2021, in se skozi Števerjan zapeljala v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva mestna kroga.

Karavana bo v Brdih okoli 16. ure, v Novi Gorici pa med 16.30 in 17. uro. Etapa bo dolga 195 kilometrov, cilj pa bo na Trgu Evrope pri železniški postaji.

Bo Matevž Govekar danes izkoristil svojo priložnost? Foto: Sprint Cycling Agency

Ravnina s tremi vzponi

Trasa je pretežno ravninska, le v zadnjih 40 kilometrih kolesarje čakajo trije klanci četrte kategorije (Gonjače in dvakrat Rafut – 800 metrov, 6,4 odstotka), zato je pričakovati, da se bodo za etapno zmago pomerili šprinterji.

Profil trase 14. etape Gira od Trevisa do Nove Gorice (195 kilometrov):

Najlažje je staviti na Madsa Pedersena (Lidl - Trek), ki ima v žepu že štiri etapne zmage na tem Giru in močno vodi v posebnem seštevku za ciklamno majico. V igri sta tudi Wout van Aert, ki je bil tudi včeraj zelo blizu novi etapni zmagi, in njegov moštveni kolega pri Vismi Olav Kooij, a slovenski ljubitelji kolesarstva najbolj stavijo na Govekarja, ki je bil na tem Giru že dvakrat deveti.

Foto: Giro d'Italia

Kje so najboljše navijaške točke? Organizatorji danes ob trasi pričakujejo številne ljubitelje kolesarstva, največ jih bo najverjetneje v Brdih in Novi Gorici. Rok Lozej, tehnični vodja slovenskega dela etape, je nedavno za Sportal izpostavil najboljše navijaške točke. "V središču na Bevkovem trgu gredo kolesarji mimo na razdalji 150 metrov, z leve in z desne dvakrat. Prav tako na križišču med Gradnikovo in Vojkovo je spet ta točka in pa kilometer in pol pred ciljem je tudi taka točka, ko jih bo mogoče videti dvakrat in bo dovolj časa za prehod z ene na drugo stran. Imamo še Rafut, kjer bo gorski cilj. Upam, da bomo pričarali res pravo vzdušje. Pogled tega so primerna za ogled še celotna Brda," pravi Lozej.

Pester spremljevalni program

Na novogoriški mestni občini, ki je glavni organizator spremljevalnega dogajanja v mestu, pripravljajo celodnevni program na dan etape, ki se bo začel ob 11. uri. Zbrane bo zabaval didžej, na Bevkovem trgu bo poskrbljeno za ponudbo hrane in pijače, v središču mesta bodo prisotne različne medijske hiše s svojim programom, pa tudi Rogličeva ekipa z njegovimi prodajnimi izdelki.

Na Bevkovem trgu bo med 14. uro in 15.30 potekalo zabavno rajanje za otroke s kolesarskim poligonom in igrami v organizaciji Mladinskega centra Nova Gorica ter številne druge aktivnosti, so še zapisali na spletni strani.

Središče Nove Gorice bo na dan dirke zaprto med okvirno 14. uro in 18.30. Obiskovalce na občini pozivajo, da na ogled dirke prispejo pravočasno. Če je le mogoče, naj pridejo z javnim prevozom, tisti od blizu pa s kolesi ali peš.

