Kdo so največji kolesarski zvezdniki, ki so nastopili na dirki Po Sloveniji?

Letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji praznuje jubilej, bo namreč že 25. v zgodovini. Na petih etapah slovenske pentlje pa bo od 13. do 17. junija mogoče videti kar nekaj svetovnih zvezdnikov, med temi Marcela Kittla, Marka Cawendisha, Caleba Ewansa, branilca lanske zmage Rafala Majko in seveda našega šampiona Primoža Rogliča. Kdo pa so največji kolesarski zvezdniki, ki so po slovenskih cestah vozili v preteklosti?

Čeprav največja slovenska kolesarska dirka ni najvišje kategorije, ima zaradi precej posrečenega termina med Girom in Tourom, predvsem pa dobre organizacije, srečo, da privablja tudi velika imena kolesarstva. Številni dirko Po Sloveniji izkoristijo za trening ali preizkus pripravljenosti pred julijskim vrhuncem kolesarske sezone, slavno dirko po Franciji, ovira, da bi na naše ceste novomeški organizatorji morda privabili še kakšnega zvezdnika več, pa je dirka po Švici, ki se terminsko pokriva s slovensko preizkušnjo in je seveda višje kategorije, s precej obilnejšim nagradnim skladom, a zato tudi veliko bolj tekmovalne narave, kar pa je lahko v pripravah na Tour tudi minus.

Imen, ki bi si zaslužila omembo v najslavnejših kolesarjev z dirke Po Sloveniji je veliko več kot deset, zato je bil izbor težak, na seznam pa smo uvrstili kolesarje, ki jih lahko med zvezdnike štejemo v tem trenutku, se pravi, da ni nujno, da so ta status imeli tudi tedaj, ko so dirkali na slovenski pentlji.

1. Alessandro Petacchi

Foto: Vid Ponikvar

Danes upokojeni italijanski kolesar Alessandro Pettachi je bil v začetku tisočletja pravi naslednik šprinterskega kralja Maria Chipollinija. V karieri je dosegel 152 profesionalnih zmag, med njimi kar 22 etapnih na dirki po Italiji, 20 na dirki po Španiji in šest na dirki po Franciji. V Sloveniji je dirkal leta 2011 v dresu Lampreja, v četrti etapi s ciljem v Novem mestu pa zasedel tretje mesto. V skupnem seštevku je dirko končal na 56. mestu.

2. Vincenzo Nibali

Foto: Vid Ponikvar

Italijanski as Vincenzo Nibali je na dirki Po Sloveniji zmagal leta 2010, ko je veljal za vzhajajoči zvezdo kolesarstva. To je pozneje potrdil z dvema zmagama na Giru (2013 in 2016), leta 2014 pa je zmagal tudi na najslavnejšem Touru. Na cestni dirki iger leta 2016 v Riu je bil Nibali na dobri poti, da se okiti tudi z zlato olimpijsko medaljo, a mu je to preprečil padec, pri katerem si je zlomil ključnico. Na dirki po Sloveniji je Nibali v dresu italijanskega Liquigasa nastopal v letih 2007, 2010 in 2011.

3. Damiano Cunego

Foto: Sportida

Še en italijanski zvezdnik je v Sloveniji podobno kot Petacchi nastopil v zatonu imenitne kariere, v kateri je leta 2004 slavil skupno zmago na Giru, trikrat zmagal na dirki po Lombardiji, trikrat na dirki po Trentinu, enkrat na klasiki Amstel Gold, dvakrat na tednu Coppi in Bartali, ob tem pa vknižil še dve etapni zmagi na dirki po Španiji. V Sloveniji je za ekipo Nippo Vini Fantini kolesaril v letih 2016 in 2017, zasedel pa končno 75. in 11. mesto.

4. Mark Cavendish

Foto: Vid Ponikvar

Britanski zvezdnik z otoka Man Mark Cavendish je eden od najbolj prepoznavnih šprinterjev v tem desetletju. Med 146 profesionalnimi zmagami ima 30 etapnih iz največje dirke na svetu, 15 iz Gira in tri z Vuelte. Zmagal je tudi na cestni dirki na svetovnem prvenstvu leta 2011 v Köbenhavnu, v Sloveniji pa je dirkal v letih 2016 in 2017 v dresu moštva Dimension Data. Leta 2016 je odstopil v drugi etapi, lani pa je bil drugi v šprintu zadnje etape v Novem mestu. V skupnem seštevku je lansko dirko Po Sloveniji končal na 65. mestu.

5. Stefano Garzelli

Foto: Sportida

Stefano Garzelli je še en slaven italijanski kolesar, ki je že v pokoju. Kariero, v kateri je osvojil dirke po Italiji (2000), Švici (1998) in Torreno-Adriatico (2010), je končal leta 2013. Na slovenskih cestah smo ga videli leta 2007, ko je dirkal za moštvo Acqua & Sapone. Takrat je zmagal na drugi etapi s ciljem v Ljubljani, v skupnem seštevku pa je dirko končal na 33. mestu.

6. Jens Voigt

Foto: Vid Ponikvar

Jens Voigt je bil ob Janu Ullrichu, Eriku Zablu in Marcelu Wüstu eden od najbolj znanih nemških kolesarjev generacije, ki je navdihovala današnje ase kot so Marcel Kittel (letos bo nastopil na dirki Po Sloveniji), Andre Greipel in Tony Martin. Danes upokojeni Nemec je po dvakrat dobil dirko po Nemčiji in po Bavarski, enkrat dirko po Poljski in petkrat Criterium International. Na znamenitem Touru je dobil dve etapi in dvakrat za krajši čas oblekel slavno rumeno majico. V Sloveniji je dirkal leta 2009 za moštvo Saxo Bank in končal na sedmem mestu v skupnem seštevku.

7. Richie Porte

Foto: Sportida

Avstralski kolesar Richie Porte je bil v moštvu Sky pomočnik Bradleyja Wigginsa in Christopherja Frooma v letih, ko sta osvojila znameniti Tour (2012, 2013 in 2015), njegovi največji uspehi pa so dvakratna zmaga na klasiki Pariz–Nica (2013 in 2015), enkrat na dirki po Romandiji (2017), po Kataloniji (2015) in dirki po Avstraliji (2017). V Sloveniji je nastopil še preden je oblekel dres Skyja, leta 2010 kot član moštva Saxo Bank. V skupnem seštevku je slovensko pentljo končal na 50. mestu.

8. Daniele Bennati

Foto: Sportida

Sedemintridesetletni italijanski veteran Daniele Bennati še dirka in še zmaguje, a ne več na največjih dirkah. V karieri je dosegel 51 profesionalnih zmag, med temi na šestih etapah Vuelte, treh Gira, dveh Toura, petih na dirki po Poljski. Na Vuelti (2007) in Giru (2008) je oblekel majici najboljšega kolesarja po točkah. Dvakrat je zmagal na dirki po Piemontu, trikrat po Toskani, v Sloveniji pa je dirkal leta 2010 v dresu Liquigasa. Bil je drugi na kraljevski etapi od Ljubljane do Beljaka, v skupnem seštevku pa je zasedel 66. mesto.

9. Michael Matthews

Foto: Vid Ponikvar

Michael Matthews je še en avstralski šprinter, z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Na Touru je dobil tri etape in leta 2017 majico najboljšega kolesarja po točkah, na Giru je dobil dve etapi in na Vuelti tri. Ima tudi zmage na enodnevnih dirkah Rund um Köln, Clasica de Almeria in Vuelta a La Rioja. V Sloveniji je nastopil leta 2014 za avstralsko moštvo Orica Green Edge in že v prvi etapi, posamičnem kronometru v Ljubljani, zmagal. V šprintu zadnje četrte etape v Novem mestu je bil tretji in udobno osvojil zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah. V skupnem seštevku je dirko po Sloveniji končal na 56. mestu.

10. Primož Roglič

Foto: Vid Ponikvar

Trenutno najboljši slovenski kolesar Primož Roglič je svoj vzpon med zvezdnike tega športa začel prav na dirki Po Sloveniji. Nekdanji smučarski skakalec je v dresu novomeškega kluba Adria Mobil je slovensko pentljo dobil leta 2015, po tem, ko je zmagal na kraljevski tretji etapi s ciljem na Treh Kraljih. V sezoni 2015 je zmagal tudi na dirki po Azerbajdžanu. Njegova kariera je šla strmo navzgor, prestopil je v nizozemsko profesionalno moštvo LottoNL-Jumbo in nato leta 2016 že prišel do etapne zmage na Giru. Leta 2017 je navdušil z etapno zmago še na Touru, letos pa je eksplodiral, dobil je dirki po Romandiji in Baskiji, po novo prihaja v Slovenijo, na čim boljšo uvrstitev v skupnem seštevku pa bo dirkal tudi na letošnji francoski pentlji.

Častne omembe: Poljak Rafal Majka je na slovenski pentlji v letih 2011 in 2012 dirkal za Saxo Bank, lani pa v dresu Bore tudi zmagal. Branilec naslova se lahko sicer pohvali tudi z zmago na domači dirki po Poljki, pa tudi s tremi etapnimi zmagami na Touru, eno na Vuelti in bronasto olimpijsko medaljo s cestne dirke v Riu 2016. Foto: Vid Ponikvar Danec Jakob Fuglsang je v Sloveniji zmagal leta 2009, trikrat je dobil dirko po Danski, enkrat kriterij Dauphine, dirko po Luksemburgu in dirko po Avstriji. Na olimpijskih igrah v Riu je bil drugi na cestni dirki. Omeniti velja še Čeha Romana Kreuzigerja, ki je v moštvu Liquigasa v Sloveniji dirkal v letih 2006 in 2007, pa Italijane Franca Pellizottija (2008, 2014, 2015, 2016), Domenica Pozzoviva (2009, 2012), Luco Paolinija (2000, 2008, 2009, 2014), Giovanija Viscontija (2009, 2010, 2011, 2017) in Britanca Simona Yatesa (2014).