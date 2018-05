V Sloveniji se piše zgodovina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnja dirka Po Sloveniji bo ena izmed najmočnejših postaj serije UCI Europe Tour, saj bo na njen nastopilo kar 9 ekip s statusom World Tour, 5 profesionalnih kontinentalnih ekip, 7 kontinentalnih ekip ter reprezentanca Slovenije.

Ekipa UAE Team Emirates je v preteklosti že dirkala na slovenskih cestah, predvsem po zaslugi Jana Polanca pa je ekipa dobro poznana tudi domačim kolesarskim navdušencem (Jan sicer še ni potrjen za nastop na dirki).

Ekipe ni bilo na originalnem seznamu nastopajočih, z 22 ekipami, ki so že potrdile prisotnost pa je bilo težko poiskati prosto mesto. Vendar se je zdaj le pokazalo odprto mesto ter tako ekipa kot organizatorji so zagrabili priložnost in ekipo vključili na dirko.

Končna štartna lista bo potrjena tik pred samo dirko, saj se ekipe pogosto zelo pozno odločajo kdo bo nastopil in s kakšno taktiko bodo dirkali. Že sedaj pa je jasno, da bo zmago iz sezone 2017 branil Poljak Rafal Majka. Na seznamu prvokategornikov pa so za zdaj še Primož Roglič, Mark Cavendish, Marcel Kittel, Caleb Ewan, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jani Brajkovič. Zagotovo pa bo v Sloveniji dirkalo še več zvezdnikov.