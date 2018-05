Posebna nagrada za tistega, ki bo prestal pekel na slovenskih cestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarska dirka Po Sloveniji bo letos doživela jubilejno 25. izvedbo in temu primerno bodo zahtevne tudi trase. Vse skupaj se bo začelo 13. in končalo 17. junija. Kolesarja Jani Brajkovič in Tadej Pogačar ter organizacijski direktor dirke Bogdan Fink so se sprehodili čez vse trase, ki čakajo kolesarje.

Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum) je eden najbolj perspektivnih slovenskih mladih kolesarjev, ki bo na dirki Po Sloveniji branil lansko 5. mesto v skupni razvrstitvi dirke Po Sloveniji. Jani Brajkovič (KK Adria Mobil) je eden najuspešnejših slovenskih cestnih kolesarjev vseh časov, zmagovalec dirke v sezoni 2012 in eden izmed štirih ambasadorjev dirke. Bogdan Fink že vrsto let uspešno vodi organizacijo dirke in je med najbolj zaslužnimi za visok standard dirke ter nastope največjih zvezdnikov kolesarstva. V Slovenijo bo pripotovalo devet ekip z licenco World Tour, kar je rekord.

Trojica se je poglobila v etape dirke Po Sloveniji, ki bo potekala kar pet dni. Kralja bodo okronali v Novem mestu, ob veliki zmagi po napornih dneh pa bo prejel tudi repliko 5200 let starega kolesa z Ljubljanskega barja.

1. etapa

1. etapa - 13. junij Štart Lendava Cilj Murska Sobota Dolžina 159 km Časovnica etape Profil etape

Bogdan Fink: "Prva etapa bo prestopila mejo in prvič v zgodovini bo dirka obiskala Madžarsko. Sicer pa je etapa zelo lepa z vidika pokrajine, na njej pa je le en klanec, ki skozi oči kolesarjev ni omembe vreden. Pričakuje se šprint glavnine."

Jani Brajkovič: "Po mojem mnenju se bo prva etapa končala s šprintom. V ekipi imamo enega šprinterja. Načeloma se ne bi smelo zgoditi nič posebnega. Prilagoditi se bo treba vremenskim razmeram."

Tadej Pogačar: "Prva etapa je ravninska. V ekipi imamo kar nekaj hitrih kolesarjev. Pričakujemo lahko, da bomo imeli kakšnega v ospredju. Je pa zelo tehničen krog v Murski Soboti. Morali bomo paziti in pripeljati varno do cilja."

2. etapa

2. etapa - 14. junij Štart Maribor Cilj Rogaška Slatina Dolžina 152,7 km Časovnica etape Profil etape

Bogdan Fink: "Tudi v drugi etapi pričakujemo šprint večje skupine, čeprav je etapa rahlo bolj razgibana. Zaradi tega smo tudi prestavili cilj v Rogaški Slatini in izbrali bolj ustrezen prostor, še pred tem pa bodo morali kolesarji opraviti s pentljo po mestu."

Jani Brajkovič: "V tej etapi ne bi smelo biti presenečenj, osem največjih ekip na dirki bo poskrbelo, da se bo dan končal s šprintom skupine. Treba bo paziti na spustih in tehničnih odsekih, da se tam ne izgubi dirke."

Tadej Pogačar: "Zagotovo kar težka etapa, profil razkrije kar lepo število vzponov. Še vedno mislim, da bomo videli šprint skupine, enako kot Jani pa menim, da bo treba zelo paziti na spustih in določenih odsekih."

3. etapa

3. etapa - 15. junij Štart Slovenske Konjice Cilj Celjski grad Dolžina 175,7 km Časovnica etape Profil etape

Bogdan Fink: "Zelo razgibana trasa z zahtevnim zadnjim delom Trojane-Zagorje-Hrastnik in prek Laškega proti Celju. Na koncu pa še vzpon na Celjsko kočo, spust, krog po mestu ter cilj na Celjskem gradu."

Jani Brajkovič: "Zadnji del etape je zelo težak, profil niti ne pokaže vsega. Že na predzadnjem klancu bo nekaj utrujenih nog in delale se bodo razlike, veliko pa se lahko izgubi tudi na spustu. Menim, da bo prišla na vzpon na Celjski grad manjša skupinica, najmočnejši iz te skupinice pa bo zmagovalec. Solo pobeg se mi zdi težko izvedljiv, morda je Primož Roglič edini izmed kolesarjev na dirki, ki bi bil sposoben izvesti kaj takega."

Tadej Pogačar: "Zelo razgibana in težka etapa, a meni osebno je zelo všeč. Mislim, da bodo prvi kolesarji na ob Celjski koči kasneje tudi prvi na Celjskem gradu. Mislim, da bo to majhna skupina kolesarjev."

4. etapa

1. etapa - 16. junij Štart Ljubljana Cilj Kamnik Dolžina 155,2 km Časovnica etape Profil etape

Bogdan Fink: "Tukaj se bodo najboljši udarili za zmago. Pomembna novost letošnje dirke so časovne bonifikacije na letečih ciljih (3, 2, 1 sekunda), zato ne smemo gledati samo na gorske cilje, ampak na čisto vse vmesne šprinte."

Jani Brajkovič: "Zelo težka etapa. Vzponi so lepi, a težki. Kolesarji, ki bodo računali na kronometer, bodo tu malce bolj mirovali oz. le sledili napadom. Vsi drugi bodo etapo izkoristili za napade oz. pridobivanje sekund."

Tadej Pogačar: "Četrta etapa je zagotovo kraljevska, vsi trije vzponi so zelo strmi in zahtevni. Pridružujem se mnenju, da bodo vsi, ki računajo na zmago na kronometru, samo sledili napadom. Mislim, da bo prišla v cilj manjša skupina najmočnejših. Zame bo to, kot da bi prišel domov, saj Kamnik zelo dobro poznam."

5. etapa

5. etapa - 17. junij Štart Trebnje Cilj Novo mesto Dolžina 21,5 km Časovnica etape Profil etape

Bogdan Fink: "Profil trase je videti lahek, vendar bodo kolesarji ugotovili, da ne bo lahko kolesariti."

Jani Brajkovič: "Profil ne pokaže vsega. Kronometer ne bo tako lahek. Nekaj vzponov je kar težkih in niso tako kratki. Na splošno gledano bo zelo lep kronometer, ki bo zagotovo potrdil najboljšega kolesarja na dirki."

Tadej Pogačar: "Zdi se mi, da bo kronometer zelo hiter. Menim, da bo odločilen v skupnem seštevku."