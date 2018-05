Brez plače, a jih privabijo več kot Messi, Ronaldo, Salah, Neymar ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarska liga NBA se lahko še četrto leto zapored pohvali z novim rekordom obiskanosti, sploh prvič si je tekme rednega dela v živo ogledalo več kot 22 milijonov gledalcev, in sicer 22.124.559. Prav tako je na parketu najkakovostnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja padel rekord v povprečni obiskanosti tekem rednega dela sezon. V povprečju si je tekmo lige NBA ogledalo 17.987 gledalcev, kar je 103 več kot lani (najbolje so obiskane domače tekme moštva Chicago Bulls, povprečno si jih ogleda 20.776 gledalcev). Letos se je prvič zgodilo, da so bile dvorane v povprečju več kot 95-odstotno zasedene.

Obračune v hokejski ligi NHL si je v tej sezoni v dvoranah ogledalo dobrih 22,17 milijona gledalcev, po podatkih statista.com v povprečju 17.446 na tekmo (največ gledalcev si ogleda domače tekme Chicago Blackhawks, 21.653). Rekorden povprečen obisk, ko so izpeljali celotno tekmovalno obdobje, sega v sezono 2013/14, ko je bilo na tekmah povprečno 17.587 gledalcev.

Lepe številke, ki pa še zdaleč niso blizu najbolj obiskanim ekipnim športom. Po podatkih insidesport.co so naslednje lige tiste, ki so v zadnji sezoni najbolj množično privabljale gledalce.

10. Serie A

Število gledalcev italijanske nogometne ligaške smetane se je v primerjavi s sezono 2016/17 letos zvišalo za skoraj milijon, tako da se je serie A znašla med prvo deseterico. Tekme si je v tej sezoni na štadionih ogledalo dobrega 9,4 milijona gledalcev, v povprečju 24.784 gledalcev na srečanje.

Samir Handanović z Interjem na domačih tekmah serie A igra pred najštevilčnejšim občinstvom. V povprečju si jih na San Siru ogleda dobrih 57.500 navijačev, v italijanski ligi je sicer povprečje 24.784 gledalcev na tekmo. Foto: Reuters

Na štadionu z največjo kapaciteto (80.018) igrata Inter Samirja Handanovića in Milan. Največ gledalcev v povprečju imajo slovenski vratar in druščina, katerih tekmo si na San Siru ogleda 57.529 gledalcev (71,9-odstotna zapolnitev kapacitete). S 96 odstotki zasedenosti stadiona je na prvem mestu Spal, čigar stadion Polo Mazza sprejem zgolj 13.020 gledalcev (povprečno jih je bilo 12.497), prvak Juventus domače tekme serie A igra pred povprečno 39.300 gledalci (94,8-odstotna zapolnitev).

9. Big Bash League, Avstralija

Leta 2011 ustanovljena liga Big Bash, ki navdušuje avstralske ljubitelje kriketa, je v zadnji sezoni požela nekoliko manj zanimanja kot leto prej. Razmeroma novo tekmovanje, ki je nadomestilo prejšnje KFC Twenty20 Big Bash – sponzoriralo ga je podjetje s hitro prehrano KFC –, ima sicer nemalo privržencev.

LIga, ki poteka zgolj dve meseca (od decembra do začetka februarja) na štadione privablja množice Avstralcev. Foto: Getty Images

Tekme v ligi, v kateri med decembrom in februarjem nastopa osem moštev, si je v minulem tekmovalnem obdobju v povprečju na štadionu ogledalo 26.531 gledalcev, kar je okoli 3.500 manj kot leto prej.

8. Liga IPL, Indija

Podobno kot Avstralci so tudi Indijci nori na kriket. Šport številka ena v tej južnoazijski državi privablja na tekme lndian Premier League na tisoče navdušencev. Aprila in maja v njej tekmuje osem moštev.

Največja športna ljubezen Indijcev - kriket. Tekme tamkajšnje lige si v povprečju ogleda 26.500 gledalcev. Foto: Getty Images

A tudi v indijski ligi IPL, sicer najbolj obiskani kriket ligi na svetu, v kateri so se pred dnevi tretjega naslova prvaka razveselili igralci Chennai Super Kings, se je število gledalcev v primerjavi s sezono prej znižalo. Iz povprečno 32 tisoč gledalcev je številka padla na 26.542.

7. La liga

Čeprav si je v Španiji tekmo Barcelone v zadnji sezoni ogledalo v povprečju nekaj več kot 70.500 gledalcev (skoraj 7.000 manj kot lani), Cristiana Ronalda in soigralce pa je na domačih tekmah španske lige s Santiaga Bernabeua spremljalo dobrih 66.500 gledalcev, si v povprečju tekmo španske lige ogleda "le" okoli 28 tisoč gledalcev.

Po podatkih transfermarkta je bil v zadnji sezoni povprečen obisk srečanj la lige 27.290.

Dobrih 27.000 gledalcev je v povprečju na tekma španske nogometne la lige. Največ, v povprečju dobrih 70.000 gledalcev, si ogleda obračune na Barceloninem Camp Nouu. Foto: Reuters

6. Nippon Professional Baseball, Japonska

Če boste Japonce povprašali o najbolj priljubljenem športu v državi, bodo brez oklevanja odgovorili, da je to bejzbol. Japonci so nori na to ekipno igro, katere najvišja tekmovalna raven v deželi vzhajajočega sonca je Nippon Professional Baseball.

Japonci občudujejo bejzbol in zvezdnike tega v azijski deželi močno priljubljenega športa Foto: Reuters

Tekmovanje je razdeljeno na dva dela, v pacifiško in centralno ligo (po šest moštev). Zmagovalca "rednega dela" vsake lige se na koncu med seboj za prvaka pomerita v tako imenovani Japan Series. V povprečju si je tekme v zadnjem letu v živo na prizorišču ogledalo okoli tisoč gledalcev več kot leto prej, in sicer 29.300.

5. Liga MLB, ZDA, Kanada

Tudi pri Američanih je bejzbol visoko na seznamu priljubljenih športov. Liga MLB je najstarejša od velikih štirih v ZDA (ob NBA, NHL in NFL – ameriški nogomet). Ustanovili so jo že leta 1903, v njej pa tekmuje 30 moštev, 29 jih je ameriških, eno iz Kanade.

Brez bejzbola v ZDA ne gre. Tekme v ligi MLB si v povprečju ogleda 30.000 gledalcev. Daleč največ, 45.600 jih imajo La Dodgers. Foto: Reuters

V zadnjem letu so na štadionih, ki gostijo bejzbolske tekme onkraj Atlantika, našteli v povprečju 29.900 gledalcev na obračun, kar je v povprečju dobrih 500 manj kot leto prej.

4. Australian Football League, Avstralija

Liga avstralskega nogometa obstaja že od konca 19. stoletja. Leta 1897 so jo poznali še pod imenom Victorian Football League, leta 1990 so jo s pridružitvijo klubov iz drugih držav (ne le Victorie) preimenovali v Australian Football League.

Avstralci so nori na nogomet. V povprečju si tekme lige AFL ogleda dobrih 35.000 gledalcev. Največ pristašev tega športa obišče obračune branilca naslova Richmonda, ki igra na štadionu Melbourne Cricket Ground s kapaciteto 100.024. V povprečju je na njihovih tekmah 57.160 gledalcev, lani so v finalu s 100.020 gledalci poskrbeli za rekord. Foto: Getty Images

Ta združuje 18 moštev, tekme pa zaradi promocije igrajo tako v Avstraliji kot na Novi Zelandiji ter tudi na Kitajskem, čeprav profesionalna moštva obstajajo le v Avstraliji. Osem moštev se uvrsti v končnico, najboljše si prisluži naziv "premiers". Obisk je v zadnjem letu še narasel, povprečno si je tekme lige AFL ona štadionu ogledalo 35 tisoč navijačev (dva tisoč več kot lani).

3. Premier League

Na evropskih nogometnih zelenicah je elitna angleška liga druga najbolje obiskana. Največ gledalcev si v povprečju v živo s štadiona ogleda tekme rdečih vragov. Manchester United ima na svojih tekmah v povprečju nekaj manj kot 75 tisoč ljubiteljev tega najbolj priljubljenega športa na svetu.

Premier League je druga najbolje obiskana evropska nogomenta liga. Največ gledalcev, v povprečju slabih 75.000, si v živo ogleda tekmo Manchester Uniteda. Foto: Reuters

V seštevku vseh 20 ekip za preteklo sezono pa se povprečno število ljudi na tekmi angleške Premier League po podatkih transfermarkta ustavi pri številki 38.297, kar je v povprečju dobrih 6,5 odstotka več kot lani.

US College Football Division I FBS, ZDA Takole je videti Michigan Stadium na tekmi dveh univerzitetnih ekip ameriškega nogometa Michigan Wolverines in Michigan State Spartans. V povprečju si tekmo te lige ogleda dobrih 42.000 gledalcev. Člani Wolverinsov, ki domujejo an tem ogromnem štadionu, pa so imeli lani v povprečju na domači tekmi skoraj 111.600 gledalcev. Foto: Reuters Na lestvici so sicer izvzeti, saj ne gre za ligo, v kateri bi služili kot profesionalci, a mimo univerzitetne lige ameriškega nogometa ne moremo. Američani ne obiskujejo le tekem pravih profesionalcev, čez lužo imajo velik pomen tudi univerzitetna tekmovanja, iz katerih mnogokrat prihajajo pozneje najboljši košarkarji, igralci ameriškega nogometa, hokejisti … Najbolj priljubljena je tako imenovana univerzitetna liga FBS, ki združuje skoraj 130 moštev ameriškega nogometa. Večina igralcev te lige pozneje zapolni večji del seznama na naboru lige NFL. Čeprav ne smejo prejemati plač (prejemajo pa štipendijo za stanovanje, nakup knjig, hrano ...), si je v povprečju njihove tekme v ligi FBS v zadnji sezoni ogledalo 42.203 gledalcev, kar je za 3,2 odstotka manj kot leto prej in najvišji upad po letu 1983. Vsako domačo tekmo univerzitetne ekipe ameriškega nogometa Michigan Wolverines si je v zadnji sezoni ogledalo prek 111.000 gledalcev. Foto: Reuters Čeprav je obisk padel še četrto leto zapored, se igralci univerze v Michiganu lahko pohvalijo z višjim povprečnim obiskom, kot ga ima najboljša profesionalna ekipa. Njihove tekme na ogromnem štadionu Michigan Stadium ali "The Big House" si je po podatkih fs.ncaa.org v zadnji sezoni v povprečju ogledalo kar 111.589 gledalcev. Rekordno število, kar 115.109, pa jih je bilo septembra leta 2013 na univezitetni tekmi lige NFL med Michigan Wolverines in ekipo Notre Dame Fighting Irish. Sportal Zakaj ameriški univerzitetni športniki ne zaslužijo nič, čeprav prinašajo milijarde?

2. Bundesliga

Nemci so tisti, ki se lahko v Evropi pohvalijo z najvišjo obiskanostjo nogometnih tekem. Leta 1962 ustanovljena Bundesliga združuje 18 moštev. Med temi imajo največ gledalcev v povprečju na tekmo nogometaši Borussie iz Dormtunda (79.496), sledijo pa jim prvaki iz Münchna (75 tisoč). Najmanj gledalcev si je v lanski sezoni v živo ogledalo tekme Freiburga (23.894).

Štadion Signal Iduna Park je najbolj nogometno oblegan v Evropi. V pravkar končani sezoni si je na njem tekme Borussie povprečno ogledalo 79.496 gledalcev. Povprečno pa je tekme Budneslige obiskalo 44.646 gledalcev, kar je največ med evropskimi ligami. Foto: Reuters

V povprečju si je v pravkar končani sezoni tekme nemške Bundeslige ogledalo okoli sedem odstotkov več gledalcev kot lani, in sicer 44.646 gledalcev.

1. NFL, ZDA

Velika zmagovalka je po pričakovanju profesionalna liga ameriškega nogometa liga NFL, ustanovljena leta 1920. Dvaintrideset moštev je razdeljenih v dve konferenci (ameriško in nacionalno nogometno konferenco).

Povprečno si tekme v ligi NFL na štadionih ogleda dobrih 67.400 gledalcev. Najvišji obisk v zadnji sezoni so imeli igralci Dallas Cowboys. V povprečju si je njihove tekme na AT&T Staidum ogledalo dobrih 92.700 ljubiteljev ameriškega nogometa. Foto: Reuters

Navijači pridejo na svoj račun po septembru, vrhunec pa tekmovanje doseže februarja. V povprečju si je v letu 2017 tekmo lige NFL v živo na štadionu ogledalo 67.405 gledalcev, kar je najmanj v zadnjem desetletju. Leto prej je bil povprečen obisk 69.487 gledalcev.

V zadnji sezoni rednega dela so največ gledalcev privabljali igralci Dallas Cowboys, ki domače tekme igrajo na ogromnem AT&T Stadium v Arlingtonu. Ta sprejme kar 105 tisoč gledalcev, povprečno je njihove domače tekme obiskalo 92.721 ljubiteljev ameriškega nogometa.