Derbiji, ki jih morate obiskati, preden umrete

Še dva dneva nas ločita od težko pričakovanega največjega obračuna v slovenskem športu, sobotnega večnega nogometnega derbija med Olimpijo in Mariborom v Stožicah. Kateri pa so največji derbiji na svetu? Top 10 vas tokrat pelje na sprehod med derbiji, ki si jih vsak nogometni navijač želi obiskati, preden umre.

Superclasico: Boca Juniors – River Plate

Foto: Reuters

Po mnenju mnogih največji in najpomembnejši derbi, na katerem se udarita dva največja argentinska kluba - oba prihajata iz glavnega mesta Buenos Aires. Na obračunu klubov, za katera navija več kot 70 odstotkov nogometnih navdušencev v Argentini, je vedno vroče.

Več, približno 40 odstotkov, jih pesti stiska za Boca Juniors, ki velja za klub delavskega razreda, medtem ko za River, ta velja za klub premožnejših, navija približno 33 odstotkov argentinskih nogometnih navdušencev.

Zanimivo, River so leta 1901 ustanovili v istem delu Buenos Airesa kot njegovega velikega tekmeca, v delavski četrti La Boca, a se je pozneje, leta 1923, preselil v uglednejšo sosesko Nunez na obrobju mesta.

Pozneje se je tekmovalnost teh dveh klubov gradila prav na razliki v premoženju obeh klubov. Medtem ko navijače Riverja kličejo milijonarji, Bocinim pravijo piščanci.

Na derbijih na štadionih La Bombonera (Boca Juniors) in El Monumental (River Plate) ta tekmovalnost poskrbi za eno najboljših navijaških kulis, kar jih lahko vidimo v nogometnem svetu.

Na igrišču gre boljše Boci, ki je do zdaj dobila 88 derbijev. Z remijem se jih je končalo 77, z zmago Riverja pa 81.

Datum naslednjega superclasica še ni znan.

El Clasico: Barcelona – Real Madrid

Foto: Reuters

Globalno verjetno največji derbi, ki kot po pravilu ponuja najboljše nogometaše na svetu, v zadnjem času gre seveda tudi za tekmovalnost med Lionelom Messijem in Cristianom Ronaldom. Slika s štadiona Camp Nou oziroma Santiaga Bernabeua gre v času el clasicov v stotine milijonov gospodinjstev po vsem svetu.

Obstajajo derbiji med državami in derbiji med klubi. El clasico je nekaj vmes. Barcelona seveda predstavlja Katalonijo, Real celotno Španijo in Madrid.

Tekmovalnost med dvema največjima mestoma v državi je v zadnjem času, ko si Katalonija prizadeva za samostojnost, toliko večja. In tudi tekmovalnost med kluboma, ki spadata med najbogatejše in tudi najbolj priljubljene na svetu.

Do zdaj je bilo na sporedu že 236 el clasicov v vseh tekmovanjih. Nekoliko uspešnejši je Real, ki se lahko pohvali s 95 zmagami, medtem ko jih je Barcelona zbrala 92. Z remijem se je končalo 49 medsebojnih obračunov Barcelone in Reala.

Naslednji el clasico bo 6. maja, ko se bosta kluba v španskem prvenstvu udarila v Barceloni.

Old Firm: Celtic – Rangers

Foto: Reuters

Največji britanski derbi se je močno vrezal v škotsko kulturo ter ima politični, socialni in verski pomen. To je obračun dveh najuspešnejših škotskih klubov, ki sta si do zdaj razdelila 102 naslova državnega in 114 lovorik za pokalnega prvaka.

Za Celtic navijajo katoličani, za Rangers protestanti. Tekmovalnost poteka od leta 1888, na tribunah štadionov Ibrox (Rangers) in Celtic Park (Celtic) je vedno vroče, pogosto tudi na ulicah v dneh pred derbijem in po njem.

Do zdaj sta Celtic in Rangers odigrala že kar 411 derbijev. Malo uspešnejši je prvi, ki je zbral 159 zmag in 99 remijev. Celtic je zmagal na 153 tekmah.

Naslednji derbi bo 15. aprila na štadionu Celtica, ko se bosta velika tekmeca udarila v škotskem pokalu.

Urugvajski clasico: Nacional – Penarol

Foto: Reuters

Obračun dveh najbolj priljubljenih in najuspešnejših urugvajskih klubov. Oba prihajata iz Montevidea, oba skupaj sta osvojila že 97 prvenstvenih lovorik in si razdelila osem zmag v južnoameriški različici lige prvakov, pokalu libertadores (Penarol pet in Nacional tri).

Tekmovalnost traja že več kot stoletje, prvič sta se udarila leta 1900. To je najstarejši derbi zunaj Velike Britanije.

Uspešnejši je Penarol, ki je zbral 184 zmag, medtem ko je Nacionalu uspelo zmagati na 174 tekmah. Z remijem se je končalo 167 urugvajskih clasicov.

Na štadionih Campeon del Siglo (Penarol) in Gran Parque Central (Nacional) je vedno vroče, ne manjka niti navijaških izgredov. Pogosto je zelo vroče tudi na nogometni zelenici, na precej urugvajskih clasicov so si nogometaši obeh ekip namreč že skočili v lase.

Naslednji clasico bo na sporedu 14. aprila, ko bo Penarol v prvenstvu gostil Nacional.

Derby della Capitale: Lazio – Roma

Foto: Reuters

Čeprav na Apeninskem polotoku poznajo še nekaj zanimivih mestnih derbijev, je tisti, ki so mu tam vsaj dvakrat na leto priča v Rimu, najpomembnejši in največji. Pa čeprav ne gre za kluba, ki spadata v vrh najuspešnejših v Italiji. Skupaj sta si do zdaj razdelila le pet naslovov italijanskega prvaka.

Verjetno prav zaradi tega je njuna tekmovalnost tudi tako zelo vroča in pomembna. Ker se pogosto nista borila za lovorike, je bil derbi edina tekma, ki je v sezoni kaj pomenila. "Lahko izgubiš na katerokoli tekmi, na derbiju pa ne smeš," še danes govorijo navijači obeh ekip.

Tekmovalnost med Laziom, katerega del navijačev prisega na fašistično ideologijo, in Romo je tudi zelo vroča in ena izmed najnasilnejših v Italiji. Leta 1979 so navijači Rome izstrelili raketo med navijače Lazia, kar je zahtevalo prvo smrt v Italiji zaradi navijaških izgredov na nogometnih štadionih.

Na derbijih, ki so zanimivi tudi zaradi tega, ker si ekipi delita isti štadion (Olimpijski štadion v Rimu), je uspešnejša Roma s 64 zmagami. Laziu jih je pripadlo 45, medtem ko se je 60 derbijev končalo z remijem.

Naslednji derbi bo 15. aprila, ko bo Lazio v vlogi gostitelja v italijanskem prvenstvu.

Medcelinski derbi: Fenerbahče – Galatasaray

Foto: Reuters

Derbi, ki traja že 109 let, je obračun dveh najuspešnejših turških klubov, ki prihajata vsak s svojega dela Istanbula. Galatasaray iz evropskega in Fenerbahče iz azijskega, zato temu obračunu pravijo tudi medcelinski derbi.

Turški navijači spadajo med najbolj fanatične na svetu, zato je vzdušje na teh tekmah po mnenju mnogih celo najboljše na svetu, a pogosto povzroči navijaške izgrede. Nemalokrat so se končali tudi tragično, zato v turškem nogometu gostujočim navijačem vstop na štadione ni več dovoljen. To pa seveda ne pomeni, da na tribunah ni vroče.

Navijače Galatasarayja in Fenerbahčeja sicer ne ločijo verska ali politična prepričanja, a prvi velja za klub aristokratov, drugi pa naj bi bil klub buržoazije.

Na medsebojnih tekmah na štadionih Sükrüja Saracogluja in Türk Telekom je uspešnejši Fenerbahče, ki je do zdaj dobil 103 derbije. Galatasarayju jih je pripadlo 81, 84 tekem se je končalo brez zmagovalca.

V tej sezoni derbija ne bo več, zadnji je bil pred dvema tednoma, ko sta se ekipi na štadionu Fenerbahčeja razšli brez zadetkov.

Derbi severa in zahoda: Liverpool – Manchester United

Foto: Reuters

Anglija je zibelka nogometa, to pa je največji derbi tamkajšnjega nogometa. Slabo torej ne more biti. Je obračun dveh nogometnih velikanov, ki sta veliko dosegla tako na domačih kot tujih tleh. Je merjenje moči dveh mest, ki veliko pomenita tako v gospodarstvu in industriji kot tudi v športu.

Kluba sta si razdelila že kar 38 državnih in osem naslovov evropskega prvaka. V obeh tekmovanjih ju loči le malo. Manchester United ima v svojih vitrinah rekordnih 20 lovorik za angleškega prvaka, Liverpool 18. Liverpool se lahko pohvali s tem, da je bil petkrat evropski prvak, Manchester Unitedu je to uspelo trikrat.

Na tribunah kultnih nogometnih prizorišč Old Trafford in Anfield je tako vedno zelo bučno in včasih tudi vroče.

Na medsebojnih tekmah v vseh tekmovanjih je uspešnejši Manchester United, ki je do zdaj zbral 80 zmag. Liverpool jih ima 15 manj, 55 derbijev ni dalo zmagovalca.

Datum naslednjega derbija med tema dvema tekmecema ni znan. Oba v tej sezoni sta bila že na sporedu. Zadnji nedavno, pred tremi tedni je Manchester United na Old Traffordu zmagal z 2:1.

Grenal: Gremio – Internacional

Foto: Reuters Derbi dveh najuspešnejših brazilskih klubov, katerega ime je izpeljanka imen obeh klubov. Tako Gremio, ki tekme igra na štadionu Arena do Gremio, kot Internacional, katerega štadion je Beira-Rio, prihajata iz mesta Porto Alegre.

Ta dva kluba iz najbolj nogometne države na svetu se merita od leta 1909, v tem času pa sta odigrala že kar 412 derbijev. Uspešnejši je Gremio, ki se lahko pohvali s 159 zmagami. Internacionalu jih je pripadlo 114. Z remijem se je končalo 130 tekem teh dveh klubov.

Mesto, ki ima skupaj z okolico 4,5 milijona prebivalcev, je razdeljeno na dva dela. Eni navijajo za Gremio, drugi za Internacional. Tretje možnosti ni. V tednu pred derbijem se v mestu in tudi po državi ne govori o drugem kot o pomembni nogometni tekmi, ki se bliža. Ne glede na to, kako dobro gre kateremu izmed teh dveh klubov, je to najpomembnejša tekma v sezoni.

Naslednji derbi bo 12. maja, ko bo v vlogi gostitelja Gremio.

Porurski derbi: Borussia Dortmund – Schalke

Foto: Reuters "Občutek, hujši od sovraštva," to so besede, s katerimi je eden izmed navijačev Schalkeja dejal o tem, kaj si misli o Borussii Dortmund. Nič drugače ni, tudi če obrnemo stvari. Tekmovalnost med navijači teh dveh klubov je res ogromna.

Derbi je dobil ime po Porurju, nemški pokrajini, v kateri se nahajata oba kluba. To je še danes največji derbi nemškega nogometa, pa čeprav ne gre za najuspešnejša kluba iz države svetovnih prvakov. Borussia Dortmund je do zdaj osvojila osem naslovov nemškega prvaka, Schalke enega manj, zadnjič je bil prvak daljnega leta 1958.

Kljub temu velika tekmovalnost z Borussio Dortmund, ki na štadionih Signal Iduna Park v Dortmundu in Veltins Areni v Gelsenkirchnu od leta 1925, ko sta se kluba udarila prvič, vseskozi poskrbi za spektakularne navijaške kulise in nemalokrat tudi spektakularne nogometne tekme. Tako je bilo tudi nazadnje, ko se je derbi v Dortmundu končal z remijem 4:4. Naslednji bo 15. aprila, ko bo na prvenstveni tekmi v vlogi gostitelja Schalke.

Zanimivo je, da je na derbijih uspešnejši Schalke, ki se lahko pohvali z 58 zmagami, 42 remiji in 51 porazi.

Kairski derbi: Al Ahly – Zamalek

Foto: Reuters

Obračun dveh najuspešnejših klubov v Egiptu in tudi v Afriki. Tudi mestni derbi v Kairu je vrhunec nogometnega dogajanja v Severni Afriki in Bližnjem vzhodu, ki ga vsakič spremlja prek 50 milijonov ljudi.

Je tudi derbi, ki je v preteklosti poskrbel za številne navijaške incidente in tudi smrti, zaradi tega danes velja za enega najstrožje varovanih dogodkov v Egiptu.

Poteka že od leta 1917, uspešnejši je Al Ahly, ki je zbral 66 zmag, 58 remijev in 36 porazov. Al Ahly je veliko boljši tudi v kategoriji preštevanja lovorik. Do zdaj jih je v egiptovskem prvenstvu zbral 40, Zamalek pa le 12. V afriški ligi prvakov se je Al Ahly veselil osmih naslovov prvaka, Zamalek jih je zbral pet.

Derbi je zanimiv tudi zaradi tega, ker si oba kluba delita isti štadion, mednarodni štadion v Kairu, ki sprejme 75 tisoč navijačev.

V tej sezoni derbija ne bo več na sporedu. Zadnji je bil 8. januarja, ko je Al Ahly v vlogi gosta Zamalek premagal s 3:0.