Martin Milec o krizi reprezentance in NK Maribor

Intervju s slovenskim reprezentantom in branilcem Maribora

Nogometaša iz Podove pri Račah dolgo časa ni bilo v reprezentanci, potem pa ga je novi selektor Tomaž Kavčič vpoklical za marčevski tekmi proti Avstriji in Belorusiji. Edinega iz Prve lige Telekom Slovenije. V Celovcu je dočakal priložnost v zadnji tretjini srečanja, v Ljubljani pa je odigral vso tekmo. Za izbrano vrsto je odigral šest tekem, prvič pa je na igrišču prebil od prve do zadnje sekunde po skoraj petih letih. Prvič po prijateljski tekmi s Kanado, ki jo je Slovenija 19. novembra 2013 v Celju premagala z 1:0. Proti Belorusiji ni bil tako uspešen. Gostje so dvakrat premagali Vida Belca, maloštevilni slovenski navijači pa so se zaskrbljeno spraševali o razlogih za neprepričljivo igro Kavčičeve čete. Razočaran je bil tudi Martin Milec, ki je po porazu počasi preklapljal misli na sobotni večni derbi, pred katerim Olimpiji sporoča, da boj za prvaka še zdaleč ni odločen.

Slovenija je izgubila prvo domačo tekmo pod vodstvom Tomaža Kavčiča. V Ljubljani jo je premagala Belorusija z 2:0. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Reprezentančna zgodba pod vodstvom novega selektorja Tomaža Kavčiča se ni začela spodbudno. Najprej ste izgubili proti Avstriji (0:3), nato še proti Belorusiji (0:2). Kaj je šlo narobe?

Igrali smo slabo. Zlasti v obrambi. Tudi v napadu pridemo do kazenskega prostora, potem pa ne najdemo pravih priložnosti za zadetek. Morali bomo popraviti nekatere stvari in stopiti skupaj kot ekipa. Po tekmi z Avstrijo smo govorili, da ni bilo prave želje in borbenosti. Danes sta bili prisotni, a to ni dovolj. Sami pri sebi se moramo zamisliti, kaj je dobro in kaj ne.

Zelo smo razočarani. To je zares slab začetek, a upam na dober konec. Junija nas čaka nova tekma (Slovenija se bo pomerila s Črno goro, dogovarja pa se še za eno prijateljsko tekmo, op. p.). Imamo ekipo, ki je zmožna velikih stvari. Manjka nam prva zmaga. Da nam zrastejo krila, da si okrepimo samozavest. Potem nam gre lahko le na boljše.

V torek je v Stožicah nastopil z reprezentanco, v soboto bo s klubom. Foto: Vid Ponikvar V soboto se boste vrnili v Stožice, saj bo na sporedu večni derbi med Olimpijo in Mariborom.

Če so že danes (pogovarjali smo se po tekmi v Stožicah, op. p.) zmagali gostje, upam, da bo tako tudi v soboto. Ko smo igrali proti Belorusiji, z glavo nisem bil niti malo pri svojem klubu. To je po eni strani tudi nekaj običajnega, saj sem del reprezentance. Sem se pa slišal s soigralci, ki so v tem času trenirali. Dobro so pripravljeni, na prijateljskem srečanju premagal Sturm iz Gradca. V soboto nas čaka veliki derbi. To bo spektakel, komaj čakam na začetek. Upam na našo zmago. Verjamem v soigralce in našo ekipo.

Se lahko med rezultatsko krizo reprezentance in Maribora povežejo kakšne vzporednice?

Nekaj malega res, vseeno pa mislim, da smo si z Mariborom na tekmah, na katerih nismo zmagali, priigrali več priložnosti kot v reprezentanci. S klubom žal realizacija v napadu ni bila takšna, kot smo si želeli. Verjamem, da bo že v soboto drugače. Vseeno je to derbi. To je taka tekma, na kateri nikoli ne veš, kdo bo zmagovalec. Čeprav je Olimpija zdaj v malce boljši formi kot mi, gremo v Ljubljano po zmago.

Torej Olimpija še ne more biti mirna v boju za naslov?

Kje pa. Do konca je še ogromno krogov in točk. Je pa ta tekma dejansko zelo pomembna. Če bi Olimpija zmagala, bi se Maribor znašel v zelo težkem položaju.

Reprezentančno tekmo, na kateri se je poslovil Boštjan Cesar, je v Stožicah spremljalo le nekaj čez štiri tisoč ljudi, v soboto pa se obetajo polne tribune.

O tem sem razmišljal, ravno ko smo odšli na igrišče. Želel bi si, predvsem zaradi našega kapetana, da bi se poslovil pred polnimi Stožicami. Lahko priznam, da sem malce razočaran nad obiskom, po drugi strani pa moramo razumeti, da igra reprezentance ni najboljša. Gledalce lahko nazaj na štadion privabimo le s pravo igro, borbenostjo in boljšimi rezultati.

Slovenski reprezentanti so v šesti minuti, ko je igro zapustil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar, zaploskali junaku dneva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vas je proti Belorusiji uspavalo tudi spoznanje, da ste še zadnjič združili moči s kapetanom Cesarjem? So misli preveč segale k njemu, kot pa tekmecu?

Ne, bili smo dovolj osredotočeni na svojo nalogo. Prisotno je bilo malce več čustev kot ponavadi, to je res, vseeno pa smo ostali zbrani na dvoboj z Belorusijo. Bilo je lepo, da sem bil del zadnje tekme, zadnjih pet minut veličastne kariere Boštjana Cesarja. Vsak kapetan je nekaj posebnega, Boštjanu pa vsa čast za kariero in vse, kar je naredil za reprezentanco. Želim mu, da bi še nekaj let igral na dobri ravni, da odigra še dosti tekem. Verjamem, da bo ostal zvest navijač naše reprezentance.

Vas skrbi spomladanska forma reprezentance in Maribora? Z obema ste doživljali pretežno zgolj udarce. Vam je zaradi tega padla samozavest, ste začeli dvomiti o lastnih sposobnostih?

Ne. Moja samozavest trenutno ni pod vprašajem. Tudi na mojih igrah v spomladanskem delu se vidi, da si želim igrati. Trenutno se počutim super. Na mojo samozavest to ne vpliva, morda pa na samozavest reprezentance oziroma ekipe Maribora. Zaradi teh rezultatov, a verjamem, da se bo obrnilo na boljše. Vsaka kriza se enkrat konča.

Mariborčani v soboto načrtujejo lov na tri točke, s katerimi bi se Olimpiji (s tekmo manj) na lestvici približali na štiri točke zaostanka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V soboto si ne boste smeli privoščiti novega neuspeha. Nov poraz bi vas še bolj pahnil iz boja za prvo mesto.

Res je, da ta kriza traja že nekaj časa. Krize trajajo, a trajajo tudi velike ekipe. Naša ekipa je kljub tej krizi velika, zato sem prepričan, da jo bomo že prebrodili.

Tudi krizo, ki je nastala zaradi suspendirana športnega direktorja Zlatka Zahovića?

Tudi to.

Torej verjamete, da se bodo nesoglasja zgladila in se bo vse vrnilo v stare tirnice?

Verjamem v to. Naloga igralcev je, da delamo dobro na treningih in se s trenerjem dobro pripravimo na tekme. Tisto, kar se dogaja v ozadju in upravnem odboru, ni naša naloga. Verjamem, da se bo vse uredilo v najboljši mogoči luči in v dobrobit kluba.