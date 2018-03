Nogometaše Olimpije presenetili na treningu

Izbranci Igorja Bišćana, ki se pripravljajo na vrhunec klubskega dogajanja v Sloveniji, večni derbi med Olimpijo in Mariborom, so na ponedeljkovem treningu doživeli prijetno presenečenje. Ob robu igrišča jih je bodrilo sto nadobudnih navijačev. Derbi nestrpno pričakuje tudi predsednik zmajev Milan Mandarić.

Nogometaši Olimpije so v ponedeljek dobili prijetno družbo na treningu. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Medtem ko je pozornost nogometnega dogajanja v Sloveniji danes usmerjena na prijateljsko tekmo z Belorusijo in reprezentančno slovo dolgoletnega kapetana Boštjana Cesarja, pa se prvoligaši pripravljajo na nove izzive.

Mladi navijači obiskali trening zmajev

Klubski podmladek je preveril, kako trenira članska ekipa Olimpije. Foto: NK Olimpija Ljubljana Konec tedna jih čakajo obveznosti. Olimpija in Maribor bosta svoji opravili v soboto zvečer, ko se bosta v Stožicah pomerila na težko pričakovanem derbiju. Vodilni zmaji imajo na lestvici s tekmo več deset točk prednosti, zanimanje za ogled srečanja pa je veliko. Do ponedeljka so prodali več kot pet tisoč vstopnic.

Med tistimi, ki bodo stiskali pesti za zeleno-bele, so tudi nogometaši iz klubskega podmladka. V ponedeljek so člansko ekipo Olimpije presenetili med treningom na štadionu ŽAK v Spodnji Šiški. Trener Igor Bišćan ni mogel računati na pomoč reprezentantov, v članski slovenski izbrani vrsti je od nedelje tudi Aljaž Ivačič, v mladi izbrani hrvaški vrsti pa Filip Uremović, vsi drugi pa so bili navdušeni nad potezo nogometašev Olimpije iz mladinskega pogona.

Večni derbi med Olimpijo in Mariborom se bo začel v soboto ob 20.30. Foto: NK Olimpija Ljubljana

Obarvali so se v zeleno ter z roba igrišča glasno navijali za Bišćanovo četo, ki jo v tem letu krasi stoodstotni izkupiček.

Mandarić verjame v uspeh Olimpije

Milan Mandarić je prepričan, da bomo v soboto spremljali atraktiven slovenski derbi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Odlični rezultati, s pomočjo katerih je Olimpija na lestvici pobegnila Mariboru, so v dobro voljo spravili tudi predsednika Milana Mandarića. "Zaradi igre, ki so nam jo predstavili v spomladanskem delu prvenstva, nam ni treba skrbeti za uspeh, tako na domačem kot kasneje tudi evropskem nogometnem prizorišču. Verjamem v uspeh Olimpije," sporoča bogati podjetnik in opozarja na slab spomladanski začetek Maribora.

"Zato bo ta tekma zanj še kako pomembna. V igri bodo strasti, čustva in želja po zmagi. A tudi znanje, izkušnje, vztrajnost in delo. Vse to zagotavlja 90 minut atraktivnega nogometa," je prepričan, da bo Prva liga Telekom Slovenije v soboto zvečer priča novemu spektaklu.

Na dvoboju bodo posebni gostje Olimpije, učenci iz Mladinskega doma Malči Beličeve.

