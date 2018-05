Finale, ki ga bo Goran Dragić kar prespal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je San Antonio leta 2014 v finalu lige z rezultatom 4:1 ugnal Miami Heat, sta moštvi iz Teksasa in Floride finalni oder do nadaljnjega prepustili moštvoma GS Warriors in Cleveland. V noči na petek se bo namreč v ZDA še četrto zaporedno sezono začel finalni dvoboj (v seriji na štiri zmage) s tema dvema tekmecema.

Čeprav je finalni par v marsičem pričakovan, pa sta se najboljši ekipi zahodne in vzhodne konference na poti do zadnje stopnice dodobra preznojili. Tako Houston kot tudi Boston sta v konferenčnih finalih izsilila sedmo tekmo. Golden State se je s kar nekaj praskami prebil tudi prek San Antonia in New Orleansa, Clevelandu pa je kar nekaj sivih las povzročila tudi Indiana.

Dragić: Prvak bo Golden State "Vsa čast LeBronu Jamesu. Dobesedno sam je Cleveland popeljal do velikega finala. Vseeno pa menim, da bo na koncu prvak Golden State," zmagovalca napoveduje edini slovenski košarkar v ligi NBA Goran Dragić, ki se je po zgodnjem izpadu Miamija že vrnil v Ljubljano. "Zaradi tekem se ponoči ne bom zbujal. Le zjutraj bom preveril rezultate," še dodaja 32-letni Ljubljančan.





"Za dramo obstajajo filmi"

"Za ligo ni prav nič narobe, če se v finalu znova srečata ti dve moštvi. Zakaj? Na parketu vidite najboljše. Morda vse skupaj ni tako napeto, kot bi si ljudje želeli. Ni prave drame. A za to obstajajo filmi in glasba," pred finalom razmišlja Kevin Durant, prvi strelec 'bojevnikov' iz Kalifornije, čeprav njegova vodstvena vloga ni tako izrazita, saj mu močno oporo nudijo Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green …

V precej večji meri je od učinkovitosti enega posameznika odvisna uspešnost Clevelanda. Dovolj pove podatek, da je LeBron James v končnici v povprečju dosegal kar 34 točk, 9,2 skoka in 8,8 asistence. A za naslov prvaka bodo seveda svoj delež morali prispevati tudi Kevin Love, Kyle Korver, George Hill … Tega se kljub poudarjanju lastne moči zaveda tudi James, ki pa o prevladi finalistov pravi: "Vsi so imeli možnost premagati tako nas kot tudi Golden State. Kdor želi igrati v finalu, ima za to vse možnosti. Le premagati nas mora."

Več kot 236 milijonov evrov

In koga bomo pravzaprav gledali v velikem finalu? Igralci, katerih letne plače skupaj znašajo kar debelih 236 milijonov evrov, pri čemer si največji kos pogače odrežeta Curry in James. Spremljali bomo ekipi, ki v povprečju na tekmo dosegata 111 oziroma 113 točk, ekipi, ki imata skupaj šest naslovov prvaka in 15 nastopov v finalu … Več o vsem tem pa v spodnji infografiki …