Na svetu je le ena bolj priljubljena od Ronalda

Instagram je vse bolj priljubljen, predvsem med mladimi, in se vztrajno približuje vrhu lestvice družabnih omrežij z največ uporabniki. Kako pa na njem kotirajo športniki? Zelo visoko. V rubriki Top 10 smo se tokrat sprehodili po lestvici športnikov z največ uporabniki. Na njej ne najdemo niti ene športnice, kraljujejo pa nogometaši.

Relaxing 👌 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 20, 2018 at 5:13am PDT

Petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, ki navdušuje tudi v tej sezoni, je najbolj priljubljen športnik na svetu. Česar se dotakne Portugalec, pozlati. Na Instagramu, na katerem je imel do zdaj več kot dva tisoč objav, ima trenutno 124,9 milijona sledilcev, kar ga med vsemi profili na tem družabnem omrežju uvršča celo na tretje mesto.

Več jih imata le ameriška pevka in igralka Selena Gomez (136 milijonov) in Instagram sam (234). Dodajte še 72,7 milijona sledilcev na Twitterju in 122,4 milijona sledilcev na Facebooku in hitro boste ugotovili, da 33-letnemu asu madridskega Reala oboževalcev res ne manjka.

❤️ A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jan 12, 2018 at 2:05pm PST

Brazilski nogometaš, ki se je mladim približal tudi zaradi svojega sloga življenja, je verjetno tisti, ki bo na športnem in še marsikaterem drugem prestolu nasledil rekorderja Ronalda, ko bo ta odšel.

Na Instagramu je ta 25-letni najdražji nogometaš vseh časov na svetu, za katerega je PSG Barceloni lani odštel rekordnih 222 milijonov evrov, zelo dejaven. Objavlja fotografije, videe in poskuša biti zabaven. Poskrbel je že za krepko čez štiri tisoč objav.

Ob tem pa seveda pospravi kakšen evro ali dva v svoj žep. Trenutno je pri 92,3 milijona sledilcih, kar ga uvršča na visoko 11. mesto na lestvici vseh uporabnikov Instagrama.

Listos !!! A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Mar 10, 2018 at 11:48am PST

Na Instagramu je veliko manj dejaven, kot so nekateri drugi. Do zdaj je objavil le nekaj več kot 300 videov in fotografij, a je na lestvici športnikov z največ sledilci na visokem tretjem mestu.

Petkratni najboljši nogometaš leta na svetu je pač tako priljubljen, da je lahko do 90,4 milijona sledilcev, kolikor jih ima zdaj, prišel tudi brez večjega truda. Argentinec na Instagramu še največkrat deli fotografije ali videe svoje družine. Žene in svojih treh sinov.

Čeprav nogometa ne igra že pet let, je nekdanji angleški reprezentant in nogometaš velikanov, kot so Manchester United, Real Madrid in Milan, tako priljubljen, da je do danes zbral kar 43,9 milijona sledilcev, za to pa potreboval manj kot 800 objav.

Ne samo zaradi nogometa, to je danes 42-letnemu Angležu seveda uspelo tudi zaradi ugleda, ki ga uživa v šov biznisu in zunaj nogometnih sfer. To je pač športnik, ki bo priljubljen za vedno.

Ameriški košarkarski zvezdnik je edini športnik na lestvici desetih uporabnikov z največ sledilci, ki ni nogometaš. Po nekaj več kot 1.600 objavah je zvezdnik Cleveland Cavaliers, ki velja za najboljšega košarkarja na svetu in enega od najboljših vseh časov pri 36,8 milijona sledilcih.

Pri 33 letih ima še dovolj časa, da število sledilcev poviša tudi z igrami na košarkarskih parketih, a se ni treba bati, da njegova priljubljenost ne bo rasla niti po tem, ko bo košarkarske copate pospravil v kot. Kralj James je pač ikona številnih mladih v ZDA in povsod po svetu.

Morda je šesto mesto kolumbijskega nogometaša za marsikoga presenečenje, saj ne spada med najboljše, a njegov videz in dejstvo, da je najbolj blestel pred štirimi leti, ko je navdušil na svetovnem prvenstvu v Braziliji, ko je bil star vsega 22 let, sta poskrbela za to, da je na lestvici prilezel zelo visoko.

Trenutno je pri 35,9 milijona sledilcih, do katerih je prišel z vsega nekaj več kot 700 objavami. Star je 26 let, igra za Bayern München in bo v prihodnosti verjetno še bolj priljubljen.

Še en nogometaš, čigar uvrstitev na lestvici najbolj priljubljenih športnikov na Instagramu marsikoga preseneti, saj ne velja ravno za zvezdnika, ki bi spadal med najboljših nekaj nogometašev na svetu. Sploh v zadnjem obdobju, ko v madridskem Realu ne igra toliko, kot je nekoč.

A nekoč najdražji nogometaš v zgodovini, za katerega je Real pred petimi leti londonskemu Tottenhamu odštel 101 milijon evrov, je po manj kot 700 objavah pri 33,2 milijona oboževalcih. Valižan je star 28 let.

Vsega nekaj več kot 400 objav in 31,7 milijona sledilcev, pa čeprav je star 36 let. Komu drugemu, če ne švedskemu superzvezdniku lahko to uspe. Človek, mit, legenda. Če ga obožujete ali ne, temu spektakularnemu napadalcu morate priznati, da je navdušil povsod, kjer je igral.

Ne samo na igrišču, ampak tudi ob njem. Tako je bilo v Ajaxu, Juventusu, Interju, Barceloni, Milanu, PSG in Manchester Unitedu, tako je tudi v Los Angeles Galaxyju, h kateremu je prišel pred kratkim in takoj osvojil tudi ZDA. Ibra pač zna.

Priljubljenost nekdanjega najboljšega nogometaša leta na svetu, ki je šele letos naznanil, da nogometa več ne bo igral, čeprav ga na igriščih ni bilo že nekaj časa, nikoli ne bo umrla. Ta danes 36-letni nasmejani Brazilec, ki ga imajo radi vsi, je pač prepričal.

Očitno tudi na Instagramu, na katerem je trenutno pri 31,3 milijona sledilcih, število še vedno raste. Tudi zaradi tega, ker je na njem zelo dejaven. Še malo in presegel bo mejo dva tisoč objav.

Urugvajski nogometaš, ki so ga številni pobližje spoznali tudi zaradi njegovih izpadov na nogometnih igriščih (spomnite se ugriza Giorgia Chiellinija na svetovnem prvenstvu 2014), je, čeprav na njem ni prav zelo dejaven (do zdaj je zbral manj kot 400 objav), zelo priljubljen.

Trenutno je pri 27,2 milijona sledilcih, ta številka pa bo v prihodnosti zagotovo še višja, čeprav bo mesto med najboljšo deseterico verjetno kmalu izgubil. Pri 31 letih za mlajše kmalu pač več ne bo najbolj zanimiv …