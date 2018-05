Neverjetna športna zgodba, ki se je začela z dopingom

Rafael Nadal je lani na OP Francije spisal zgodovino svetovnega tenisa, potem ko je še desetič osvojil največji teniški turnir na pesku – OP Francije. To do zdaj ni uspelo še nobenemu igralcu. Zato Španca imenujejo kralj peska. Še posebej zanimiva je prva zmaga, kjer je vmes prišel tudi doping.

Prihodnji teden se v Parizu začenja drugi letošnji turnir za grand slam OP Francije, kjer se bodo zbrali vse najboljše igralke in igralci v tenisu. Tudi letos bo zelo na očeh javnosti Rafael Nadal. Ta bo na pariškem pesku lovil neverjetno, enajsto zmago.

Ko je leta 2015 Nadal v finalu OP Francije izgubil proti Novaku Đokoviću, leto pozneje pa se je zaradi poškodbe umaknil s turnirja, so bili številni prepričani, da je njegova era v Parizu končana. Španec je lani pokazal ravno nasprotno, ko je v finalu brez težav premagal Stana Wawrinko in tako na Roland Garrosu osvojil deseto, zgodovinsko zmago. Edina igralka, ki je osvojila več lovorik na enem turnirju za grand slam, je Margaret Court. Ta je na OP Avstralije osvojila enajst zmag, vendar jih je dosegla v času amaterskega in profesionalnega obdobja.

Krasijo ga motivacija, želja in požrtvovalnost

Rafa je v vseh teh letih vladal na način, kot si je lahko le malokdo zamislil. Zmagoval je v času Rogerja Federerja, Novaka Đokovića … Ko je leta 2005 osvojil svoj prvi turnir v Parizu, je bil prepričan, da bo leta 2017 že prenehal s tenisom in užival na svojem čolnu. Ta izjemen uspeh mu je uspel s svojo neizmerno motivacijo, željo in požrtvovalnostjo. To so lastnosti, ki so ga vedno krasile. Velik del zaslug za njegove uspehe ima tudi njegov dolgoletni trener Toni Nadal. Toni se je po lanski sezoni umaknil in dela v teniški akademiji Rafaela Nadala.

1. 2005 - Rafael Nadal : Mariano Puerta (Arg) 6:7, 6:3, 6:1, 7:5

Leta 2005 je Rafael Nadal pri 19 letih postal eden od najmlajših zmagovalcev na Roland Garrosu. Ta rekord namreč še vedno drži Američan Michael Chang, ki je leta 1989 zmagal pri vsega 17 letih. Prav tako je Nadal po letu 1982 postal prvi igralec, pred tem je to uspelo Matsu Wilandru, ki je na OP Francije zmagal kod debitant. Nadal je tistega leta v finalu premagal Argentinca Mariana Puerta. Ta je pozneje padel na dopinškem testu in dobil prepoved igranja osem let. Pozneje so mu kazen znižali na dve leti.

2. 2006 - Rafael Nadal : Roger Federer (Švi) 1:6, 6:1, 6:4, 7:6

Leta 2006 je Rafael Nadal v finalu igral proti Rogerju Federerju. Španec je postal prvi igralec, ki je Švicarja premagal v finalu turnirja za grand slam in tako svojemu največjemu rivalu preprečil, da bi postal aktualni zmagovalec vseh štirih turnirjev za grand slam. Za Nadala je bila to takrat 60. zaporedna zmaga na pesku.

3. 2007 - Rafael Nadal : Roger Federer (Švi) 6:3, 4:6, 6:3, 6:4

Leta 2007 mu je na drugi strani mreže stal znova Roger Federer in tudi tokrat se je dvoboj končal po štirih nizih. Enaindvajsetletni Nadal je po letu 1980 postal prvi igralec, ki je trikrat zaporedoma slavil na OP Francije. To je pred njim uspelo legendarnemu Švedu Bjorn Borgu. Prav tako je Federerju znova prekrižal načrte, da bi imel v rokah vse štiri turnirje za grand slam.

4. 2008 - Rafael Nadal : Roger Federer (Švi) 6:1, 6:3, 6:0

Leta 2008 smo lahko še tretjič zapored videli isti finale. Tistega leta je Nadal Federerju zadal najhujši poraz na turnirjih za grand slam. Majorčan je Švicarju v tretjem nizu "zavezal kravato" (6:0). Nadal v vsem turnirju ni oddal niti enega niza in v zgodovini turnirja postal šele tretji igralec, ki mu je uspel ta dosežek.

5. 2010 - Rafael Nadal : Robin Soderling (Šve) 6:4, 6:2, 6:4

Svojo peto lovoriko je dosegel po enoletnem premoru. Tokrat se v finalu ni srečal s Federerjem, ampak mu ja nasproti stal Šved Robin Soderling. Ta ga je leto pred tem izločil v osmini finala. Leta 2010 pa se mu je oddolžil za poraz. Tudi to leto je zmagal turnir brez izgubljenega niza in po juliju leta 2009 je znova postal prvi igralec sveta.

6. 2011: Rafael Nadal : Roger Federer (Švi) 7:5, 7:6, 5:7, 6:1

Leta 2011 je imel Rafa v svoji vitrini že šesto lovoriko in se izenačil z Bjornom Borgom. Nadal pa je skupno dosegel deseto lovoriko na turnirjih za grand slam. Omeniti še velja, da je tistega leta Roger Federer v polfinalu premagal Novaka Đokovića in tako končal niz Srba, ki je zmagal 43 dvobojev zapored.

7. 2012 - Rafael Nadal : Novak Đoković (Srb) 6:4, 6:3, 2:6, 7:5

Naslednje leto se je Španec v finalu Pariza prvič srečal z Novakom Đokovićem in ga premagal po štirih nizih. S sedmo zmago je prehitel Bjorn Borga in po letu 1969 postal prvi igralec, ki je bil aktualni zmagovalec vseh štirih turnirjev za grand slam. Tisto leto se je finalni dvoboj zaradi dežja končal v ponedeljek.

8. 2013 - Rafael Nadal : David Ferrer (Špa) 6:3, 6:2, 6:3

Leta 2013 je imel v finalu dosti lahko delo. Igral je proti svojemu rojaku Davidu Ferreju, katerega je premagal po treh nizih. Bolj kot igra je finale je zaznamoval incident. Na igrišče je pritekel eden izmed gledalcev, a so ga varnostniki še pravi čas odstranili z igrišča. Tistega leta je imel Nadal precej težje delo v polfinalu, ko je po štirih urah in 37 minutah ter po petih nizih komaj premagal Novaka Đokovića.

9. 2014 - Rafael Nadal : Novak Đoković (Srb) 3:6, 7:5, 6:2, 6:4

Leta 2014 je Nadal v svojo vitrino postavil že deveto lovoriko s pariškega turnirja. Skupno je bila to njegova štirinajsta. Tistega leta so bile za tisti čas precej visoke temperature. Rafael Nadal in Novak Đoković sta igrala pri 30 stopinjah Celzija. Rafa je po tistem dvoboju dosegel 45. lovoriko na pesku.

10. 2017 - Rafael Nadal : Stan Wawrinka (Švi) 6:2, 6:3, 6:1

Po dveh letih premora je zadnjo, zgodovinsko zmago, osvojil lani. Tudi v tem finalu ni imel težkega dela, ko je z igrišča odpihnil Stana Wawrinko. Pravzaprav smo na igrišču lahko videli enosmerni promet. Z 31 leti je postal prvi teniški igralec, ki je na enem turnirju za grand slam zmagal desetkrat. Postavlja se vprašanje, pri kateri številki se bo Nadal ustavil.