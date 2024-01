Italijanskemu kolesarju Luci Giamiji so pri razvojni ekipi UAE Emirates Gen Z ponudili pogodbo do leta 2031, a je sam predlagal dve leti krajše sodelovanje.

18-letni italijanski kolesar Luca Giaimi je prvotno na mizo dobil pogodbo z letnico 2031, kar pomeni, da bi zvestobo ekipi obljubil za kar osem let, a je sam predlagal dve leti krajše sodelovanje.

"Tako dolgoročna pogodba mi daje več miru, po drugi strani pa čutim pritisk, ker se želim dokazati," je mladi kolesar razkril v pogovoru za italijanski portal Bici.pro. "Ponudili so mi celo pogodbo za osem let, a sem izbral pogodbo za šest let," je povedal obetavni športnik, ki bo v dresu UAE tako vozil do leta 2029.

"Srečen sem in upam, da se bom v prihodnjih dveh sezonah v ekipi UAE Gen Z veliko naučil, tako da bom dobro pripravljen na štiriletno obdobje v ekipi svetovne serije," je dejal Giaimi, ki je že letos občasno nastopil na dirkah najvišje ravni.

V razvojni ekipi UAE Gen Z je 11 kolesarjev, starih od 18 do 23 let, med njimi sta tudi Slovenca, Gal Glivar in aktualni mladinski evropski prvak Anže Ravbar, ki je bil še letos član mladinske vrste Adrie Mobil.

Kolesarji razvojne ekipe UAE Team Emirates Gen Z bodo dirkali na kontinentalni ravni in tam pridobivali izkušnje za preskok na dirke svetovne serije. Nad mlado ekipo, ki bo večinoma sestavljena iz kolesarjev, mlajših od 20 let, bo bedel izkušeni Matxin Fernandez, ki izjemno pomembno vlogo igra tudi v glavni ekipi Emiratov, kjer vloga prve kolesarske violine pripada Tadeju Pogačarju, eden od športnih direktorjev pa bo Jan Polanc.

