Irec užival v zeleni majici: Ljudje so mislili, da sem Peter Sagan

Rumeni Britanes Adam Yates in zeleni Irec Sam Bennett. Tega so navijači ob progi Toura zamenjevali za Petra Sagana, slovaškega zvezdnika, ki je na Touru kar sedemkrat slavil v razvrstitvi šprinterjev. Foto: Reuters

Irski kolesar moštva Deceuninck-QuickStep je užival v šesti etapi Dirke po Franciji, ki jo je prevozil oblečen v zeleno majico najboljšega kolesarja po točkah. Ljudje so na Touru že tako navajeni, da je v zeleno odet slovaški zvezdnik Peter Sagan (Bora-hansgrohe), da so se ob pogledu na Bennetta zmedli, je včeraj novinarjem razlagal dobro razpoloženi Irec.

"Bilo je neverjetno," je o svojem prvem dnevu v zelenem povedal 29-letni šprinter, ki je vodstvo v razvrstitvi najboljših po točkah na Touru prevzel po sredini peti etapi, v kateri je zasedel tretje mesto. "Na trenutke je bilo prav smešno, kar nekaj ljudi je mislilo, da sem Peter Sagan, tako so že navajeni, da vozi v zelenem," je še razlagal Bennett.

Številni so vendarle vedeli, kdo vozi v zelenem, pa čeprav sam na ta Tour ni prišel z ambicijami po osvojitvi kakšne od majic, pač pa po etapne zmage. Nekajkrat je bil blizu, a zdaj že razmišlja tudi o možnosti, da bi se v zelenem pripeljal v Pariz. "V resnici je precej težko delo priti do te majice, paziti moraš na tri stvari, na pobege, leteče cilje in zaključne šprinte. Naporno je in to se utegne poznati v zadnjem tednu. Osredotočam se na vsak dan posebej, že v petek bom poskušal spet kaj storiti."

Sam Bennett becomes the first Irish rider in more than three decades to lead a Tour de France classification! @Sammmy_Be 👏💚#TDF2020 pic.twitter.com/5EAbtYXFlo — ITV Cycling (@itvcycling) September 2, 2020

Morali bi braniti rumeno majico Alaphilippa, toda ...

Priznal je, da je mislil, da bo zeleno majico oblekel le za kakšen dan ali dva, saj so bili v moštvu osredotočeni na branjenje najprestižnejše rumene majice Juliana Alaphilippa. A ko je Francoz zaradi prekrška in kazenskega pribitka 20 sekund ostal brez vodstva na dirki, so se kratkoročni cilji ekipe spremenili. Zdaj bodo kolesarji Deceuninck QuickStepa branili zeleno.

Bennett ima pred Saganom 12 točk prednosti, pred tretjim v razvrstitvi za zeleno, Norvežanom Alexandrom Kristoffom, že 36 …

