Italijanski kolesar pozitiven na covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka Tirreno-Adriatico se bo začela 7. septembra, a brez Giulia Cicconea, ki je bil pozitiven na testu za koronavirus. Zanj je bila ta preizkušnja priprava za Giro, a bo moral zdaj za 14 dni v karanteno.

Iz ekipe Trek-Segafredo so sporočili, da so bili preostali kolesarji, ki so bili v stiku z njim, na testu negativni.

Test so naredili 31. avgusta, kot velevajo pravila UCI, da morajo biti kolesarji pred prihodom na dirke negativni.

"Ciccone je bil nazadnje v stiku z moštvenimi kolegi 23. avgusta. In tudi takrat je bila distanca med kolesarji zagotovljena," so sporočili iz ekipe.