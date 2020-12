Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ineos Grenadiers, britansko kolesarsko moštvo z najvišjim proračunom v kolesarski karavani, naj bi skušal v svoje vrste zvabiti vsestranskega Wouta Van Aerta, moštvenega kolega Primoža Rogliča pri ekipi Jumbo-Visma in belgijskega športnika leta 2020. Van Aertu se pogodba izteče konec leta 2021.

Po navedbah spletne strani Wielerflits v Ineos Grenadiers kažejo velik interes za sodelovanje z Belgijcem, ki je eden najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu – zmaguje tako na klasikah, v šprintih in v kronometru kot na tekmah v ciklokrosu, disciplini, kjer je kar trikrat slavil naslov svetovnega prvaka –, seveda pa ga ne želijo izpustiti niti pri ekipi Jumbo-Visma, kjer se mu pogodba izteče konec prihodnjega leta.

Wout Van Aert je letos zmagal na klasikah Strade Bianche in Milan-Sanremo, na Touru je kljub temu, da je bil Rogličev pomočnik, dosegel dve etapni zmagi, bil drugi na Dirki po Flandriji, s svetovnega prvenstva v Imoli pa se je vrnil kot svetovni podprvak v kronometru in na cestni dirki. Na lestvici UCI zaseda tretje mesto, za vodilnim Rogličem in drugouvrščenim Tadejem Pogačarjem.

Po poročanju Wielerflitsa je menedžer Ineosa Dave Brailsford Van Aerta snubil že leta 2018, z njegovim agentom pa se je o tem pogovarjal tudi med letošnjo Dirko po Franciji.

Wielerflits še poroča, da naj bi proračun Ineosa za leto 2022 znašal približno 50 milijonov evrov, Van Aert pa bi, če bi prestopil v britansko moštvo, na lestvici zaslužkarjev lahko prehitel celo vodilnega Slovaka Petra Sagana, ki zasluži šest milijonov evrov na leto.

Zvijača agenta?

Belgijci špekulirajo, da bi bila poročila o interesu Ineosa za Van Aerta lahko tudi preprosta zvijača njegovega agenta, s katerim bi spodbudil vodstvo Jumbo-Visme, da svojo naklonjenost Van Aertu podkrepi tudi s finančno injekcijo, a dejstvo je, da je 26-letni Belgijec izredna pridobitev za katerokoli moštvo.

Van Aertov agent teme ni želel komentirati, češ da ne komentira tekočih zadev, brez komentarja so bili tudi pri Jumbo-Vismi in Ineosu.

Van Aert danes dirka na tekmi svetovnega pokala v ciklokrosu Namur, kjer ga čaka nov obračun z že vse življenje glavnim tekmecem v tej disciplini, Nizozemcem Mathieujem van der Poelom.

