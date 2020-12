Bi imeli Rogličevo zmagovalno kolo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarji nizozemske ekipe Jumbo-Visma bodo v novi sezoni presedlali na kolesa drugega proizvajalca. Po šestih letih se poslavljajo od koles Bianchi in začenjajo novo zgodbo z opremljevalcem Cervélo. Da bodo njihova kolesa "živela" še najprej, so jih ponudili na dražbi. Tudi kolo, s katerim je Primož Roglič dirkal na letošnji Dirki po Franciji in Španiji, ter na njem osvojil naslov državnega prvaka v cestni vožnji.