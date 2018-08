Gallopinu etapa, Molard še zvišal prednost

Zelo razgibana etapa, v kateri so sicer kolesarji morali premagati le dva vzpona tretje kategorije, se je razpletla v zadnjih 20 kilometrih. Že vzpon je raztegnil glavnino, spust pa jo je po padcu 17 kilometrov pred ciljem razbil. Žrtev vzpona je bil Italijan Vincenzo Nibali, ki ni mogel slediti najboljšim, na začetku spustu je zaradi predrte zračnice zaostal Irec Daniel Martin, na koncu spusta pa se je na tleh znašel Poljak Michal Kwiatkowski in na koncu izgubil 30 sekund.

S tem je Molard še povečal prednost pred zasledovalci v skupnem seštevku. Valverde je po novem drugi, zaostaja 47 sekund, tretji je Nemec Emanuel Buchmann z 48 sekundami zaostanka, 51 sekund zaostaja Britanec Simon Yates, 59 sekund Gallopin ter eno minuto in šest sekund Kwiatkowski.

Zahteven zaključek

"Vedel sem, da bo zaključek etape zahteven. Imeli smo načrt, da poskusim iti v beg, kar se ni izšlo. Ekipa me je ob koncu spravila v zelo dober položaj in boril sem se z najboljšimi. Ko smo prišli na zadnjo ravnino sem načrtoval napad. Našel sem pravi trenutek in tega sem zelo vesel. Dvesto metrov pred ciljno črto sem pogledal nazaj, videl, da ni nikogar za mano. Šel sem na vso moč, 50 metrov pred koncem sem vedel, da sem zmagovalec," je povedal Gallopin, ki je vpisal 12. profesionalno zmago, prvo na Vuelti in drugo na tritedenskih dirkah.

Slovencev Luke Mezgeca (Mitchelton-Scott) in Luke Pibernika (Bahrain-Merida) ni bilo med najboljšimi. Oba sta končala izven stoterice, Pibernik na 109. mestu, Mezgec na 154. Skupno je Pibernik 143. Mezgec pa 158.