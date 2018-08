Pa saj ni res: neobičajna nesreča v cilju Vuelte #foto

Po tem, ko je že na sami trasi 6. etape Dirke po Španiji prišlo do skupinskega padca, se je nesreča zgodila tudi v cilju. Ob trčenju v varnostne ograje zaradi vetra, ki ga je sprožil helikopter, ko se je preveč približal prizorišču, se je poškodovalo več kolesarjev. Najhuje jo je skupil kolesar ekipe AG2R La-Mondiale Julien Duval, zadnji v skupni razvrstitvi dirke, ki si je "prislužil" celo nekaj šivov.

Da je nesrečo povzročil helikopter, je opozoril na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da je "zahvaljujoč helikopterju na dirki staknil več šivov".

Na njegovo stran se je postavil tudi njegov ekipni kolega Tony Gallopin, ki je javnost opozoril na situacijo. "Ni normalno, da se kolesar zaradi helikopterja v cilju znajde na tleh. K sreči je z Julien Duvalom vse v redu," je zapisal.

Hey @lavuelta, it's not normal to crash after the finish line because of the helicopter ... Fortunately @DuvalJulien27 is ok ! 😤🤕 pic.twitter.com/EiCbKH5vUe