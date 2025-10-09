Kolesarska ekipa Israel Premier Tech ne bo nastopila na sobotni zadnji italijanski klasiki v sezoni, dirki po Lombardiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po dogovoru s prireditelji dirke so se v ekipi odločili, da ne bodo nastopili.

Kot poroča AFP, so prireditelji dirke po Lombardiji, na kateri bo v soboto med glavnimi favoriti za zmago slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, danes sporočili odločitev o nastopu te ekipe. Poudarili so, da gre za skupno odločitev vodstva dirke in moštva.

Po dirki v Španiji, ko so propalestinski protestniki večkrat prekinili etape in tudi ogrožali varnost tekmovalcev, zaradi vdora protestnikov na prizorišče pa so tudi spremenili traso zadnje etape, je ekipa Israel Premier Tech zaradi strahu pred novimi protesti nedavno že odpovedala nastopa na dveh preizkušnjah v Italiji, dirkah po Emiliji in treh dolinah Vareseja.

Foto: Reuters

Prireditelji na dirki po Emiliji so takrat med drugim pojasnili, da so v nekaterih lokalnih skupnostih, kjer je potekala trasa, napovedali proteste in zapore cest, če bi nastopila tudi ta ekipa.

V ekipi, katere lastnik je izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, so sicer pred dnevi napovedali, da bodo ekipo preimenovali in jo na ta način oddaljili od njene trenutne izraelske identitete.