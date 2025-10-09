Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
9. 10. 2025,
17.02

27 minut

Israel – Premier Tech kolesarstvo Dirka po Lombardiji

Četrtek, 9. 10. 2025, 17.02

27 minut

Po dogovoru s prireditelji dirke so se v ekipi odločili, da ne bodo nastopili

Ekipa Israel Premier Tech ne bo nastopila na Lombardiji

STA

Israel Premier Tech ne bo nastopila na sobotni zadnji italijanski klasiki v sezoni, dirki po Lombardiji.

Israel Premier Tech ne bo nastopila na sobotni zadnji italijanski klasiki v sezoni, dirki po Lombardiji.

Foto: Guliverimage

Kolesarska ekipa Israel Premier Tech ne bo nastopila na sobotni zadnji italijanski klasiki v sezoni, dirki po Lombardiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po dogovoru s prireditelji dirke so se v ekipi odločili, da ne bodo nastopili.

Israel - Premier Tech, propalestinski protestniki
Sportal Po pritiskih in protestih preimenovanje ekipe Israel – Premier Tech

Kot poroča AFP, so prireditelji dirke po Lombardiji, na kateri bo v soboto med glavnimi favoriti za zmago slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, danes sporočili odločitev o nastopu te ekipe. Poudarili so, da gre za skupno odločitev vodstva dirke in moštva.

Po dirki v Španiji, ko so propalestinski protestniki večkrat prekinili etape in tudi ogrožali varnost tekmovalcev, zaradi vdora protestnikov na prizorišče pa so tudi spremenili traso zadnje etape, je ekipa Israel Premier Tech zaradi strahu pred novimi protesti nedavno že odpovedala nastopa na dveh preizkušnjah v Italiji, dirkah po Emiliji in treh dolinah Vareseja.

Israel - Premier Tech, propalestinski protestniki | Foto: Reuters Foto: Reuters

Prireditelji na dirki po Emiliji so takrat med drugim pojasnili, da so v nekaterih lokalnih skupnostih, kjer je potekala trasa, napovedali proteste in zapore cest, če bi nastopila tudi ta ekipa.

V ekipi, katere lastnik je izraelsko-kanadski milijarder Sylvan Adams, so sicer pred dnevi napovedali, da bodo ekipo preimenovali in jo na ta način oddaljili od njene trenutne izraelske identitete.

Israel – Premier Tech kolesarstvo Dirka po Lombardiji
