Rogliča od četrte osvojene Vuelte loči še slabih 25 kilometrov

Dirka po Španiji, 21. etapa: Foto: zajem zaslona Start: Zaključni kronometer 79. Vuelte se bo začel ob 16.30, ko se bo na 24,6 kilometra dolgo progo podal nizozemski kolesar Tim Naberman (DSM – firmenich PostNL). Ta je v skupnem seštevku po 20 etapah na zadnjem mestu, startna lista vožnje na čas pa je na glavo obrnjeno stanje v skupnem seštevku. 🔥 Stage 21 | Etapa 21 🔥



🚩 Distrito de Telefónica. Madrid

🏁 Madrid

⏰ 16:20 CET > 19:30 CET

📏 24,6 km



+ info ➡️ https://t.co/Ob4rzH0CRV #LaVuelta24 pic.twitter.com/tw6x8Hc39n — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2024 Primož Roglič bo tako startal kot zadnji, na progo se bo podal ob 19:04. Brani 2:02 prednosti pred Avstralcem Benom O'Connorjem in 2:11 pred Špancem Enricom Masom (Movistar). Startni časi zadnjih desetih tekmovalcev Čas Ime 18:46 Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 18:48 Pavel Sivakov (Fra/UAE Emirates) 18:50 Mikel Landa (Špa/T-Rex – Quick Step) 18:52 Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 18:54 Mattias Skjelmose (Dan/Lidl – Trek) 18:56 David Gaudu (Fra/Groupama – FDJ) 18:58 Richard Carapaz (Ekv/EF Education – EasyPost) 19:00 Enric Mas (Špa/Movistar) 19:02 Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R La Mondiale) 19:04 Primož Roglič (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe)

Pred etapo

V seštevku ima Kisovčan po tretjem mestu v sobotni kraljevski etapi dve minuti in dve sekundi naskoka pred Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R), dve minuti in 11 sekund pred Špancem Enricom Masom (Movistar) ter natanko tri minute pred četrtouvrščenim Ekvadorcem Richardom Carapazom (EF Education-EasyPost).

Skupni vrstni red po 20 etapah Vuelte: 1. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 81;22:19

2. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) + 2:02

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:11

4. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 3:00

5. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 4:48

6. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 5:18

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 6:26

8. Mikel Landa (Špa/Soudal Quick-Step) 6:57

9. Pavel Sivakov (Fra/UAE Team Emirates) 8:50

10. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 10:31

...

Roglič je tako tik pred četrto zmago na Vuelti, potem ko je bil najboljši že v letih 2019, 2020 in 2021. Leta 2022 je po 16. etapi zaradi grdega padca odstopil z drugega mesta v generalni razvrstitvi, lani pa je zasedel tretje mesto za takratnima moštvenima kolegoma pri tedanji Jumbo-Vismi, Američanom Seppom Kussom in Dancem Jonasom Vingegaardom.

Kisovčan bo tudi v zadnji etapi eden izmed favoritov, s startne rampe pa se bo kot zadnji podal ob 19.04. Prvi tekmovalec bo 24,6 kilometra dolgo ravninsko traso v Madridu začel ob 16.29.

Četrta država v zgodovini

Po slavjih Tadeja Pogačarja na Dirkah po Italiji in Franciji bi lahko Slovenija z Rogličevo zmago na Vuelti postala četrta država z zmagami na vseh tritedenskih preizkušnjah v eni sezoni. To je uspelo tudi Franciji (1964), Španiji (2008) in Veliki Britaniji (2018).

Trasa kronometra Foto: Vuelta

Preberite še: