Dan, ko bosta Roglič in Evenepoel močno pogrešala svoja pomočnika

Na 77. Dirki po Španiji je na vrsti 12. etapa, 192,7 kilometra dolga preizkušnja od Salobrene do Estepone. Trasa je pretežno ravninska, a kolesarje čaka 19 kilometrov dolg zaključni vzpon na Penas Blancas. Na tem bosta najboljša kolesarja na dirki, Remco Evenepoel in naš Primož Roglič, pogrešala svoja najmočnejša pomočnika, Juliana Alaphilippa in Seppa Kussa.