Na vrsti je ura resnice. Bo Evenepoel pobegnil Rogliču?

Po dnevu premora je na 78. Dirki po Španiji danes čas za posamično vožnjo na čas. Kolesarje čaka 28,5 kilometra dolg ravninski kronometer v Valladolidu, glavna favorita za zmago pa sta Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) in Italijan Filippo Ganna (Ineod Grenadiers). Prvi je aktualni svetovni prvak v tej disciplini, drugi je bil to v letih 2020 in 2021. Najboljši iz moštva Jumbo-Visma, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in nosilec rdeče majice vodilnega na Vuelti, Američan Sepp Kuss, bodo danes poskušali nabrati kar najmanj zaostanka. Etapa se bo začela ob 14. uri, zadnji se bo na progo podal Kuss ob 17.02.

Današnji kronometer ima na sedmem kilometru sicer manjši vzpon, a vsega petstometrska rampa z dobrimi sedmimi odstotki naklonine ne bo imela prevelikega vpliva na potek etape. Današnja trasa je ravninska. To je slaba novica za vodilnega kolesarja na Vuelti, Američana Seppa Kussa. Član Jumbo-Visme velja za enega najboljših hribolazcev na svetu in je nepogrešljiv pomočnik Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda na najtežjih gorskih etapah. Pričakovati je, da bo danes izgubil rdečo majico vodilnega.

Foto: A. S. O. Kuss ima v skupnem seštevku 43 sekund prednosti pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Emirates), minuto in dve sekundi pred Francozom Lennyjem Martinezom (Groupama – FDJ) ter dve minuti in 22 sekund pred svetovnim prvakom Evenepoelom, ki poleg Filippa Ganne velja za glavnega favorita za današnjo zmago.

S sedmimi sekundami zaostanka za Evenepoelom v skupnem seštevku peto in šesto mesto zasedata Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious) in slovenski adut, trikratni šampion Vuelte Primož Roglič. Sedmi je s še štirimi sekundami zaostanka več dvakratni zmagovalec Toura, Danec Jonas Vingegaard. Roglič in Vingegaard bosta poskušala danes pridelati kar se da majhen zaostanek za Evenepoelom in s tem ohraniti dobro izhodišče pred napornimi gorskimi etapami, ki kolesarje na Vuelti še čakajo – kraljevska že v soboto.

A tako Roglič, olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia 2021, kot Vingegaard, ki je letos na Touru prav na posamičnem kronometru strl Tadeja Pogačarja, lahko pripravita tudi kakšno presenečenje. Dobro predstavo lahko pričakujemo še od enega Slovenca, Rogličevega kolega iz Jumbo-Visme, Jana Tratnika. Idrijčan je namreč že štirikrat osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v tej disciplini.

Prvi se bo danes na progo podal zadnjeuvrščeni v skupnem seštevku, Callum Scotson (Jayco AlUla). Avstralec bo startal ob 14.01. Ob 14.06 bo startal Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ob 14.48 pa Domen Novak (UAE Emirates).

Foto: A.S.O.

Eden glavnih favoritov Ganna se bo s startne rampe pognal ob 15.09, ob 16.02 pa Tratnik. Za visoke uvrstitve se utegnejo boriti še Švicar Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost) – start ob 14.25 –, Španec Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) – start 15.50 –, Portugalec Nelson Oliveira (Movistar) – start 15.55 –, Italijan Mattia Cattaneo (Soudal – QuickStep) – start ob 16.15 –, pa Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki bo startal ob 16.21.

Eden od favoritov za končno zmago, Portugalec Joao Almeida, se bo na progo pognal ob 16.44, njegov španski moštveni kolega pri UAE Emirates Juan Ayuso ob 16.46, Jonas Vingegaard ob 16.50, Primož Roglič pa ob 16.52. Za Kisovčanom bo šel v boj Mikel Landa (16.54), nato Remco Evenepoel (16.56), za njim Lenny Martinez (16.58), nato Marc Soler (17.00) in kot zadnji še Sepp Kuss (17.02).

Izidi 9. etape Vuelte in skupni vrstni red:

