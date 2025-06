Ni še konec, Pogačarja in druščino čaka še ena zahtevna etapa

Pred kolesarji na Dirki po Dofineji je še zadnja, osma etapa od Val d'Arca do Plateau du Mont-Cenisa. V 133,3 kilometra bodo prevozili šest kategoriziranih vzponov, skupno jih čaka 3.600 višinskih metrov. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ima pred zadnjim dejanjem 77. Dofineje eno minuto in eno sekundo prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom ter dve minuti in 21 sekund pred Nemcem Florianom Lipowitzem. Etapa se bo začela ob 13.30, najboljši naj bi cilj dosegli okoli 17.00.

Kolesarje že takoj po startu čaka kratek, a strm vzpon na Côte d'Aiton (1,3 km, 8,2 %), ki mu kmalu sledi prvi resnejši klanec Côte de Saint-Georges, ki je dolg 4,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka. Vrha vzpona bodo kolesarji dosegli po dobrih 15 kilometrih dirke.

Trasa 8. etape Kriterija po Dofineji:

Naslednji test kolesarje čaka nekje na polovici etape, ko bodo zagrizli v klanec na Col de Beaune (6,6 km pri povprečnem naklonu 6,8 %). Po spustu do Saint-Michel-de-Maurienne se bo začel najtežji del etape, saj bo cesta večinoma peljala navkreber vse do cilja.

Serijo zaključnih vzponov bo odprl Côte de Saint-Georges (2,5 km pri 7,6 %), kamor se bodo kolesarji danes povzpeli že drugič, takoj za njim pa brez pravega spusta še Côte de Saint d’Aussois (6,3 km pri 6,2 %), kjer bodo kolesarji dosegli višino 1.473 metrov nad morjem.

Od tu se trasa rahlo spusti in vodi vse do vznožja zadnjega odločilnega klanca – Col du Mont Cenis. Vzpon iz kraja Lanslebourg bo dolg 9,6 kilometra s povprečnim naklonom 6,9 odstotka in bo kolesarje peljal na Plateau du Mont-Cenis. A tudi na vrhu še ne bo konec – do ciljne črte bo še pet kilometrov, ki vključujejo kratek spust ter zadnji rahel vzpon do zaključka.

Tadej Pogačar na pragu prelomnice

Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) je z dvema zaporednima etapnima zmagama tik pred prvim skupnim slavjem na preizkušnji, ki jo je doslej odpeljal le leta 2020 in jo končal na četrtem mestu. V skupnem seštevku ima pred Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) eno minuto in eno sekundo naskoka, tretjeuvrščeni Nemec Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) pa si je po sedmih etapah nabral dve minuti in 21 sekund zaostanka. Pogačar vodi tudi v seštevku najboljšega na gorskih ciljih (pikčasta majica) in v točkovanju (zelena majica).

Če bi slovenski šampion zmagal, bi v enem dnevu dosegel 99. (za zmago v etapi) in posledično stoto zmago v karieri (za skupno slavje na dirki). Na Dofineji nastopa še en Slovenec, in sicer Domen Novak, ki je vso preizkušnjo v službi kapetana Pogačarja pri emiratih.

