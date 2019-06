Dirka Po Sloveniji zapira ceste

26. dirka Po Sloveniji bo med sredo in nedeljo zaprla nekatere ulice in ceste. Preverite, kje bodo čakale zapore.

26. dirka Po Sloveniji bo med sredo in nedeljo zaprla nekatere ulice in ceste. Preverite, kje bodo čakale zapore. Foto: Vid Ponikvar

26. dirka Po Sloveniji bo med sredo in nedeljo zaprla nekaj cest in ulic po Sloveniji. Da ne bo slabe volje, preverite, kje vas bodo pričakale zapore.

Med dirko bo na posameznih delih trase prihajalo do občasnih kratkotrajnih zapor (več na časovnici posamezne etape). Ob tem lahko pride tudi do zamud v železniškem in avtobusnem prometu.

1. etapa (start Ljubljana–cilj Rogaška Slatina), sreda, 19. junij

Zapore, start (Ljubljana):

Slovenska cesta:

• 19. 6. 2019 od 5. do 14. ure od križišča z Aškerčevo cesto do križišča s Šubičevo cesto (omogočen dostop v parkirno hišo)

• 19. 6. 2019 od 12. do 12.40 ure od križišča s Šubičevo cesto do križišča z Gosposvetsko cesto

• 19. 6. 2019 od 4. do 14. ure - Kongresni trg

Zapore, cilj (Rogaška Slatina):

• 19. 6. 2019 od 5. do 19. ure Kidričeva ulica - 4-krat v trajanju do 60 minut naenkrat

2. etapa (start Maribor–cilj Celje), četrtek, 20. junij

Zapore, start (Maribor):

• 20. 6. 2019 (ves dan) – Trg svobode

• 20. 6. 2019 (ves dan) – Ulica škofa Maksimilijana Držečnika

• 20. 6. 2019 (ves dan) – Ulica Vita Kraigherja

• 20. 6. 2019 (ves dan) – Partizanska cesta (modra cona)

Zapore, cilj (Celje):

• 20. 6. 2019 med 6. in 20. uro - Ljubljanska cesta-Prešernova ulica-Trg celjskih knezov

3. etapa (start Žalec–cilj Idrija), petek, 21. junij

Zapore, start (Žalec):

• 21. 6. 2019 od 6. do 13. ure: Trubarjeva ulica

• 21. 6. 2019 od 10. do 11. ure: Cankarjeva ulica

• od 20. 6. 2019 od 22. ure do 21. 6. 2019 do 13. ure: popolna zapora celotne ploščadi Šlandrovega trga

Zapore, cilj (Idrija):

• 21. 6. 2019 med 6. in 18. uro:

- Lapajnetova ulica (od Spara do Soče)

- Kosovelova ulica (od parkirišča pod komunalo do Lapajnetove)

- Mestni trg (od Soče do občine)

• 21. 6. 2019 med 14.30 in 15.30:

- Lapajnetova ulica (od križišča do avtobusne postaje)

4. etapa (start Nova Gorica–cilj Ajdovščina), sobota, 22. junij

Zapore, start (Nova Gorica):

• 22. 6. 2019 od 5. do 13. ure: popolna zapora Kidričeve ulice

Zapore, cilj (Ajdovščina):

• 22. 6. 2019 med 6. in 18. uro: Goriška cesta

• 21. 6. 2019 med 8. in 9. ter med 16. in 17. uro: Goriška cesta (spodnji del)

5. etapa (start Trebnje–cilj Novo mesto), nedelja, 23. junij

Zapore, start (Trebnje):

• 23. 6. 2019 od 6. do 13. ure: popolna zapora ceste Trebnje center-Štefan (500 m)

Zapore, cilj (Novo mesto):

• od 22. 6. 2019 od 18. ure do 23. 6. 2019 do 18. ure: Glavni trg

• 23. 6. 2019 med 8. in 17. uro: Kandijska cesta - 4-krat v trajanju do 60 minut

Preberite še: