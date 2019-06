Slovenija predstavlja drugačen pekel, kot smo ga vajeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

26. dirka Po Sloveniji se bo začela 17. junija v Ljubljani in končala 23. junija v Novem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Prvič v zgodovini dirke bo imela dirka Po Sloveniji oznako HC (hors class), kar pomeni, da so nad njo le še dirke World Toura. V sredo se bo vse skupaj začelo v Ljubljani, nato pa kolesarje čaka 808,5 kilometra do Novega mesta, kjer bo v nedeljo cilj.

Letošnja dirka bo posebna, saj se nobena etapa ne bo končala na vrhu klanca. Prav zato bo dirka nekoliko drugačna, saj bodo kolesarji lovili tudi bonifikacijske sekunde. Na ciljih jih bodo prejeli prvi trije (10, 6 in 4 sekunde), na letečih ciljih (3, 2 in 1 sekundo) prav tako. Prav te sekunde bodo imele morda odločilno vlogo v boju za skupno zmago.

Zadnja dirka, ki ni imela etapnega cilja v klanec, je potekala leta 2012, ko je zmago slavil Jani Brajkovič. Takrat je kronometer naredil razliko, letos pa ga ne bo na programu.

Prva etapa bo namenjena šprinterjem, v Sloveniji bosta osrednji zvezdi Mark Cawendish (Dimension Data) in Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), ki ji bil na nedavno končanem Giru najboljši šprinter. Etapa se bo končala v Rogaški Slatini. Tudi Slovenci bomo imeli svoja aduta, in sicer Luko Mezgeca (Mitchelton-Scott) in Marka Kumpa (Adria Mobil).

Raznolika bo že druga etapa od Maribora do Celja, zlasti ob koncu, ko bo na vrsti vzpon na Celjsko kočo. Temu bo sledil spust, nato pa več kot deset kilometrov dolga vožnja do Celja.

"Vzpon na Celjsko kočo bo lažji kot lani, ker pa je od tam do ciljne črte še več kot deset kilometrov, bo lahko večja skupina polovila morebitne ubežnike," razmišlja organizacijski direktor Bogdan Fink.

Selektivni petek

Tudi prvi slovenski adut za zmago Tadej Pogačar (UAE Emirates) je podobnega mnenja: "Upam, da bom med njimi (pričakuje približno 20 kolesarjev, op. a.) tudi sam in da bom dosegel čim boljšo uvrstitev. Ni lahka etapa."

Še bolj selektivna etapa bo v petek, ko se bodo kolesarji podali na 169,8 kilometra dolgo pot od Žalca do Idrije. Kolesarje čaka nekaj resnih klancev, zlasti če bodo hitrosti visoke. Da bi bilo lahko zelo naporno, se zaveda tudi član Adrie Mobila Kump: "Kolikor je videti iz profila, se bodo tukaj zagotovo delale razlike, ker je cilj takoj po koncu spusta."

Najtežja etapa bo sobotna

Pričakujemo lahko, da se bo po vzponu na Dole kdo tudi sam odpeljal proti cilju, saj sledi spust do Idrije, ki jo bodo obiskali že na 144. kilometru.

Sobotna etapa bo, kar zadeva zaključek, podobna petkovi, saj se bo končala s spustom, bo pa zelo zahtevna. Štirje gorski cilji bodo na trasi od Nove Gorice do Ajdovščine. Največ preglavic bo povzročala Predmeja. Več kot devetkilometrski vzpon bo imel povprečen naklon osem odstotkov.

"Predmeja je najvišja točka letošnje dirke, sledi spust v Ajdovščino. Klanec je težak, kolesarji ga dobro poznajo. Na vrhu ni čisto takoj konec vzpona, tam se lahko zgodi še kakšen napad," razmišlja Fink.

Ker bo trasa šla po Krasu, bo morda veter dodatno ponagajal kolesarjem. Po tem dnevu bo tudi znano, kdo bo končni zmagovalec dirke.

Za konec prostor za šprinterje in spet Kandijski most

Zadnji dan bo spet namenjen šprinterjem. Cilj bo tradicionalno v Novem mestu, vendar tokrat na Glavnem trgu, ki je bil že prej stalnica. Lani so ga prenavljali, zato je bil cilj kronometra od Trebnjega do Novega mesta pri podjetju Adria Mobil. Tudi letos bo štart v Trebnjem, razlika v primerjavi s prejšnjimi leti pa bo ta, da ne bo zaključnih krogov v Novem mestu. Pred ciljem se bodo kolesarji spustili čez Kandijski most, vse skupaj pa se bo končalo na Glavnem trgu.

"Kocke na Glavnem trgu so nove in po njih se veliko lepše vozi kot včasih, tudi drsijo manj, kot smo pričakovali. Klanci pred ciljem bodo tako zahtevni, kolikor se bodo odločili kolesarji. Pred zadnjim ovinkom na Kandijski cesti bo potekal velik boj za položaje," je dejal Kump.

Letošnja dirka bo imela še nekaj mejnikov. V tretji etapi bodo kolesari presegli mejo 20 tisoč prevoženih kilometrov. Hrvaški kolesar Radoslav Rogina, ki je bil gost sobotnega intervjuja na Sportalu, bo nastopil že na 20. dirki Po Sloveniji. Prav posebno pozornost bo kanila ameriška ekipa Novo Nordisk, v kateri kolesarijo diabetiki.