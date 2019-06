Nadarjeni Slovenec ima jasen cilj: biti Rogličev naslednik

V Sloveniji bo od srede do nedelje spet razburljivo. Tradicionalna slovenska kolesarska pentlja bo doživela že 26. izvedbo.

Iz leta v leto pridobiva veljavo in v našo majhno državo privabi zvezde svetovnega kova. Britanec Mark Cavendish (Team Dimension Data) bo spet kolesaril na slovenskih tleh in se pripravljal na sloviti Tour. Izvrstni šprinter, ki se lahko pohvali s kar tridesetimi etapnimi zmagami na Touru, petnajstimi na Giru itd., bo tudi tokrat kanil pozornost. Morda mu bo v četrto le uspelo osvojiti kakšno izmed etap tudi na slovenskih tleh.

Njegov velik konkurent bo Nemec Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), ki je zablestel na letošnjem Giru, na katerem je slavil v vseh šprinterskih etapah.

Slovenski šprinterji v iskanju prostora pod soncem

Luka Mezgec se je leta 2017 na domači dirki veselil etapne zmage. Mu bo uspelo tudi tokrat? Foto: Vid Ponikvar Zanimivo bo videti, kaj bo pripravil njegov rojak Phil Bauhaus, ki bo kolesaril za Bahrain-Merido, pri kateri bo pot do odlične etapne uvrstitve iskal tudi Grega Bole. Tu je še Italijan Simone Consonni, ki je lani osvojil prvo etapo slovenske dirke od Lendave do Murske Sobote.

Slovenski ljubitelji kolesarstva bodo v šprinterskih etapah, ki bosta prvi in zadnji dan, stavili na Luko Mezgeca. Ta je zmago na domači pentlji dočakal leta 2017, ko je bil etapni cilj v Ljubljani. Naslednji v vrsti je Marko Kump, član Adrie Mobila. Zanj bi bila najslajša nedeljska zmaga, ko bo cilj v Novem mestu. To bi bil za dolenjsko puščico, kot ga imenujejo, lep uspeh.

Sicer pa bodo na dirki Po Sloveniji nastopili še trije kolesarji, ki so na nedavnem Giru zmagali v posamezni etapi. To so Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizane), Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) in Esteban Chavez (Mitchelton Scott). Zadnji spada v ožji krog favoritov za zmago na letošnji slovenski dirki. Njegov najboljši dosežek je skupno drugo mesto na Giru iz leta 2016. Istega leta je bil tretji na Vuelti.

Čas, da Pogačar stopi stopničko višje tudi na domačih tleh?

Tadej Pogačar bo osrednji slovenski adut za končno zmago. Foto: Getty Images A velika ovira zanj bo naš 20-letni Tadej Pogačar. Pri UAE Emirates mu bo pomagal Jan Polanc, ki se lahko pohvali s tem, da je na letošnjem Giru nosil rožnato majico vodilnega. Na splošno bo imel UAE Emirates močno ekipo, saj bo kolesaril tudi nekdanji junak dirke Po Sloveniji Diego Ullisi.

Pogačar je lani na slovenski dirki še branil barve ljubljanskega Gusto Xauruma, zdaj pa blesti v dresu arabskega moštva.

Pohvali se lahko z zmagami na dirkah po Kaliforniji in Algarveju. Na zadnjih dveh dirkah Po Sloveniji je bil obakrat najboljši mladi kolesar, zdaj pa bi rad stopil še stopničko višje in nasledil Primoža Rogliča, ki je zmago slavil lani.

Prav najbolj vroč slovenski kolesar je takrat zmanjšal zaostanek v skupnih zmagah v "boju" s tujci. Pogačar ima zdaj lepo priložnost, da tehtnico poravna pri 13 zmagah.

Pet etap in 806 kilometrov bo moral prekolesariti do morebitnega končnega uspeha. Značilnost letošnje dirke je to, da nobena etapa nima cilja v klanec, zaradi česar bo še toliko bolj razburljivo pri spustih. Zlasti v petek in soboto, ko bosta etapi določili končnega zmagovalca 26. dirke Po Sloveniji.