V živo: začela se je kraljevska etapa, lahko sploh še kdo ustavi Pogačarja?

Tadej Pogačar uspešno tlakuje pot do zmage na dirki Po Sloveniji. Verjetno bo skušal tlakovati tudi pot do zmage v današnji kraljevski etapi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

4. etapa, 12. junij 2021, Ajdovščina – Nova Gorica, 164,1 kilometra

11.22 (146 km do cilja) - zbežala je osmerica tekmovalcev, ki ima že 45 sekund prednosti, zdi se, da vendarle imamo ubežno skupino.

11.15 (150 km do cilja) - kakšnih sto metrov prednosti si je privozila skupina 12 kolesarjev in tudi ta poskus je bil neuspešen. Glavnina je spet skupaj, hitros pa velika. Še naprej se vrstijo poskusi pobega.

11.12 (153 km do cilja) - nič ni bilo s pobegom peterice, glavnina je spet strnjena, vrstijo pa se že novi napadi.

11.11 - peterica vozi 12 sekund pred glavnino. Bo to ubežna skupina dneva? Kolesarji v begu so Robert Stannard (Avs/Team BikeExchange), Antonio Jesus Soto (Špa/Euskatel - Euskadi), Jacob Scott (VBr/Canyon DHB SunGod), David Per (Slo/Adria Mobil) in Kristijan Koren (Slo/Slovenija).

Bele majice ni pričakoval

"V zelo veliko čast mi je, saj pred samo dirko nisem pričakoval, da jo lahko oblečem. Zato sem še toliko bolj vesel," nam je pred startom povedal nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki Kristjan Hočevar.

O današnji etapi pa 22-letni član Adrie Mobila pravi: "Danes je verjetno najbolj zahtevna etapa, kar se tiče profila, jaz bi trad še napredoval v generalni razvrstitvi in upam, da bodo noge dobre. Rezultatsko nimam nekih ciljev, samo čim boljše odpeljati. Tadej ima eno oziroma dve prestavi več, kot mi, jaz sem lahko samo vesel, če čim dlje zdržim ob njegovem kolesu. Ni primerjave, če smo realni."

11.05 (157 km do cilja) - nekaj kolesarjem je uspelo priti do manjše prednosti, pa jih je glavnina vse polovila, zdaj poskuša peterica, ki si je privozila kakšnih 10 sekund naskoka.

10.55 (164,1 km do cilja) - kolesarji so prevozili "kilometer nič", 4. etapa se je začela zares! Kot je že v navadi, so se takoj po tem, ko je direktor dirke z zastavico naznanil začetek, začeli skoki iz glavnine.

10.50 - karavana se je v Ajdovščini že podala na pot, po kratki zaprti vožnji se bo 4. etapa dirke Po Sloveniji začela zares. Ob 10.55 naj bi kolesarji dosegli oznako "kilometra nič" in boj v kraljevski etapi se bo začel tudi zares. Danes je bržčas še zadnja priložnost za Pogačarjeve tekmece, da mu pripravijo kakšno presenečenje, najverjetneje pa bo slovenski zvezdnik danes le še potrdil skupno vodstvo.

Na progo se je danes podalo 122 kolesarjev, Luksemburžan Luc Wirtgen (Bingoal Pauwels Sauces) in Britanec Zeb Kyffin (Ribble Weldtite Pro) nista podpisala startne liste.

Pred 4. etapo 27. dirke Po Sloveniji

Četrti tekmovalni dan se bo začel ob 10.50 z zaprto vožnjo po Ajdovščini. Pet gorskih ciljev bodo imeli kolesarji na poti. Najprej bo na vrsto prišla Temnica (4,3 kilometra, 8,1-odstotni povprečni naklon). Kolesarjem se po tej vožnji navkreber ne bo stemnilo pred očmi, čeprav bo nekaterim že predstavljala nevšečnosti.

Naslednji vzpon bo prišel na vrsto na 82. kilometru. V dnevu se bodo celo dvakrat povzpeli na Ravnico, ki predstavlja gorski cilj druge kategorije. Vzpon bo dolg 3,2 kilometra, povprečni naklon pa bo znašal 9,5 odstotka. Sledil bo vzpon na gorski cilj tretje kategorije in bo slišal na ime Vrhovlje (4,3 kilometra, 7,3-odstotni naklon).

Strmi vzponi na primorskih koncih, za zaključek Sveta Gora

Kolesarji bodo po vožnji po Goriških brdih še drugič prišli v Novo Gorico na 148. kilometru, ko se bodo spet spogledovali z vzponom Ravnica. Po krajšem spustu bodo pot nadaljevali še na Sveto Goro. Zaključni vzpon, ki bo imel oznako prve kategorije, bo dolg sicer le 2,5 kilometra, a bo povprečni naklon kar 13-odstoten.

Pred začetkom kraljevske etape najbolje kaže Tadeju Pogačarju, ki je že v drugi etapi s ciljem na Celjskem gradu dal tekmecem vedeti, kako močne noge ima, pa čeprav je na dirko prišel praktično s priprav.

Mohorič se je pošalil

"Danes bo kraljevska etapa. Za enkrat imam dovolj prednosti. Grem v obrambo in bomo videli, kakšne bodo noge. Upam, da bo rezultat dober," je bil kratek Pogačar, od katerega pa lahko vseeno pričakujemo boj za etapno zmago, saj bo imel ob progi ogromno privržencev, ki jih bo hotel spet razveseliti.

Matej Mohorič je bil dvakrat drugi v vseh treh etapah dirke Po Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V skupnem seštevku mu je najbližje Matej Mohorič, ki je bil v zadnjih dveh etapah obakrat drugi. Za Pogijem zaostaja 1:15, a se zaveda, da ne more ogroziti zelene majice, ki je trdno na Pogačarjevih plečih. "Če bom ponoči shujšal za pet kilogramov, imam morda kakšno možnost, sicer bo težko," je Mohorič v smehu zaključil odgovor na vprašanje, s kakšno taktiko bi lahko ogrozil mlajšega rojaka.

Kljub vsemu pa kaže dobre predstave, pa čeprav je po padcu na Giru izpustil nekaj treningov: "S pripravljenostjo sem zadovoljen. Toura se že veselim. Malce je grenkobe, ker sem bil dvakrat drugi in blizu etapne zmage. Ni mi uspelo."