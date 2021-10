Sanjski zaključek sanjske sezone za Tadeja Pogačarja!

"To je noro, noro je končati sezono na tak način, brez besed sem," je bil prvi odziv Pogačarja v cilju, povedal je tudi, da je pričakoval, da Masnada ne bo pomagal pri begu v zaključku etape, a je imel dovolj prednosti pred zasledovalci in dovolj moči, da je Italijana premagal v ciljem sprintu.

"To je bil težak dan, ko sem šel v napad, sem pričakoval, da bo šel še kdo z mano, a je sledil le Masnada, za katerega sem vedel, da me bo ujel na spustu. Izšlo se je odlično," je še povedal zmagovalec dveh Tourov, ki je v tej sezoni že osvojil kolesarski spomenik, ko je bil v začetku sezone najboljši na dirki Liege – Bastogne – Liege. Na Dirki po Lombardiji je Pogačar dirkal prvič v karieri.

Triindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je postal eden od treh kolesarjev, ki so ob dirki po Franciji v isti sezoni osvojili tudi Lombardijo. To so bili Italijan Fausto Coppi, Belgijec Eddy Merckx in nazadnje Francoz Bernard Hinault leta 1979. Za Pogačarja je bila to 30. profesionalna zmaga.

"To je res težka dirka, še posebej, če nimaš pravih nog," pa je povedal Roglič, vesel, da je na dirki vseeno zmagal Slovenec. "Zaslužil si je zmago, bil je najmočnejši. Jaz danes preprosto nisem imel nog."

Po Lombardiji 2021, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar je bil v ciljnem sprintu močnejši od Masnade in je poskrbel za prvo slovensko zmago na klasiki Po Lombaridji! Tretje mesto je zasedel Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), Primož Roglič (Jumbo - Visma) pa je bil četrti.

3 km do cilja – v boju za zmago ostajata le še Pogačar in Masnada, zasledovalci so se predali in zdaj vozijo že več kot minuto za vodilnima.

5 km do cilja – Alaphilippe zdaj dela za Masnado in ne sodeluje pri lovljenju, tudi Roglič ne kaže prevelike vneme, da bi se podal v lov za vodilnim dvojcem, ki ima zdaj že 52 sekund prednosti.

7 km do cilja – kolesarji so prispeli v Bergamo, rojstni kraj Fausta Masnade, vodilni dvojec zdaj vozi 43 sekund pred zasledovalci.

8 km do cilja – zasledovalna skupina ne sodeluje več, kolesarji poskušajo s skoki, to je voda na mlin Pogačarju, ki z Masnado ostaja 38 sekund pred zasledovalci.

10 km do cilja – Masnada ne pomaga Pogačarju, dela za moštvenega kapetana Juliana Alaphilippa, ki s skupino z Rogličem, Vingegaardom, Gaudujem, Woodsom, Yatesom, Valverdejem in Bardetom počasi zmanjšuje zaostanek. Ta zdaj znaša 36 sekund.

16 km do cilja – Masnada je ujel Pogačarja, kolesarja pa imata 47 sekund prednosti pred Rogličevo skupino.

22 km do cilja – Masnada se je na vratolomnem spustu po spektakularnih serpentinah Pogačarju približal na 13 sekund, Rogličeva skupina ostaja 46 sekund za vodilnim Gorenjcem.

28 km do cilja – v lov za Pogačarjem se je še enkrat podal Italijan Fausto Masnada (Deceuninck Quick Step), ki zdaj vozi 22 sekund za Slovencev, skupina z Rogličem, Alaphilippom, Yatesom, Woodsom, Valverdejem, Bardetom in Vingegaardom, ki je spet ujel priključek, pa vozi 45 sekund za kolesarskim asom s Klanca pri Komendi.

31 km do cilja – Pogačar se že spušča, vozi pa 28 sekund pred skupino z Rogličem in Alaphilippom. Zasavec danes ne deluje najbolj svež, na trenutke stežka sledi tempu skupine favoritov.

33 km do cilja – Pogačarju zdaj s 26 sekundami zaostanka sledijo Roglič, Alaphilippe, Masnada, Gaudu, Yates, Woods, Valverde in Bardet.

34 km do cilja – Pogačar zdaj vozi 16 sekund pred Faustom Masnado, ki se je podal v lov za mladim Gorenjcem. Skupina z Rogličem, Alaphilippom, Yatesom, Woodsom zaostaja že pol minute za Pogačarjem.

35 km do cilja - Pogačar se je zdaj sam odpeljal v vodstvo.

36 km do cilja – Tadej Pogačar se je pridružil Nibaliju v vodstvu, zraven sta še Pavel Sivakov (Ineos) in Romain Bardet (DSM). Roglič je ob Alaphlippu nekoliko zaostal.

15.42 (38 km do cilja) – tempo zdaj diktirajo kolesarji moštva Ineos Grenadiers, Roglič in Pogačar se držita v ospredju skupine favoritov, moči pa zmanjkuje Remcu Evenepoelu in Jonasu Vingegaardu, ki izgubljata stik. Z napadom je poskusil še italijanski veteran Vincenzo Nibali (Trek Segafredo).

15.35 (40 km do cilja) – kolesarji so že na vzponu na prelaz Ganda, tempo je oster, Roglič se drži močne skupine moštva Deceuninck Quick Step z Julianom Alaphilippom, Remcom Evenepoelom in Joaom Almeido. Tudi Tadej Pogačar je zraven.

15.18 (55 km do cilja) – Domen Novak in ubežniki so ujeti, se je pa glavnina natrgala na več skupinic. Roglič in Pogačar se držita preostalih favoritov za zmago. Na vrsti je klanec Passo di Ganda, ki utegne že odločiti o zmagovalcu letošnje Lombardije.

15.09 (64 km do cilja) – kolesarji so prečkali še vrh Zambla Alta in se zdaj spuščajo v dolino, vodilna šesterica vsega 23 sekund pred skupino favoritov z Rogličem, Pogačarjem, Alaphilippom, Evenepoelom, Adamom Yatesom …

14.58 (68 km do cilja) – glavnina je ujela Vingegaarda in druščino, spet napada Powles, Novakova skupina vodilnih pa ima zdaj le še 40 sekund prednosti pred zasledovalci.

14.55 (70 km do cilja) – iz glavnine je skočila močna skušina s Faustom Masnado, Pavlom Sivakovom, Jonasom Vingegaardom, Romainom Bardetom in Marcom Hirschijem in si hitro privozila nekaj prednosti pred največjimi favoriti. Prednost vodilne skupine z Domnom Novakom je padla pod minuto.

14.50 (73 km do cilja) – kolesarji so opravili z vzponom na Dosseno, vodilni imajo 1:37 prednosti pred glavnino, v kateri napada Američan Neilson Powless (EF Education Nippo). Mohorič je medtem zaostal, počakal je na Dylana Teunsa, ki ga zdaj vodi nazaj v ospredje glavnine.

14.36 (80 km do cilja) – v ospredju je pospešil Andrea Garosio, sledijo mu Novak, Bais, Bakelants, Hamilton in Ghebreigzabhier, Wellens, Campenaerts in Orrico so zaostali, iz močno razredčene glavnine je skočil Tao Geoghegan Hart (Ineos) in si privozil nekaj deset metrov prednosti, preden je obupal. Roglič, Pogačar in Mohorič so še v skupini s favoriti. Vodilni imajo nekaj manj kot dve minuti prednosti pred glavnino.

Padec! - Na tleh sta se znašla še Dylan Teuns (Bahrain Victorious) in Edward Ravasi (EOLO Kometa), a k sreči nadaljujeta z dirko.

14.24 (85 km do cilja) – v glavnini postaja živahno, Edward Dunbar (Ineos Grenadiers) je navil hud tempo, v ospredju so še kolesarji Jumbo-Visme in Deceuninck Quick Stepa, prednost vodilne deseterice je padla na 2:36. Medtem je Chris Froome (Israel Start Up Nation) popustil in zaostal. Vse več je kolesarjev, ki ne morejo slediti tempu v klanec, tudi Davide Orrico na trenutke izgublja stik s kolegi v ubežni skupini.

14.16 (88 km do cilja) – začel se je vzpon na Dosseno, vodilna deseterica ga začenja 3:50 pred glavnino. Na čelo te so se postavili kolesarji Movistarja.

13.56 (103 km do cilja) – na vrhu Berbenna so imeli vodilni še 3:30 prednosti pred zasledovalci. Po spustu v dolino karavano čaka dobrih deset kilometrov "ravnine", v resnici blagega vzpona, nato pa se začne naslednji resen klanec v dirki, Dossena.

Foto: RCS Sport

13.42 (112 km do cilja) – kolesarji se zdaj vzpenjajo na Berbenno, prednost vodilnih spet pada in zdaj znaša le še dobre štiri minute. Na čelu glavnine so kolesarji moštev Jumbo-Visma in Israel Start Up Nation s Chrisom Froomom, Roglič vozi ob svetovnem prvaku Julianu Alaphilippu, tudi Pogačar je blizu, prav tako Mohorič, ki se v ospredju glavnine znajde na domala vsakem spustu.

13.29 (121 km do cilja) - na vrhu Roncolaja so imeli ubežniki še 4:32 prednosti pred zasledovalci, spust pa je terjal novo žrtev in spet kolesarja moštva AG2R. Padel je Francoz Benoit Cosnefroy.

13.14 (134 km do cilja) – ubežniki na vzponu še kar izgubljajo prednost, ostale so jim le še štiri minute in pol naskoka.

12.51 (143 km do cilja) – kolesarji se vzpenjajo na Roncola, ubežniki vztrajajo šest minut pred glavnino, so pa na klancu že izgubili pol minute naskoka. Odločilni vzponi dirke bodo šele ob koncu dirke.

12.40 (148 km do cilja) – prednost Domna Novaka in druščine vodilnih je že presegla šest minut.

12.18 (164 km do cilja) – prednost ubežne deseterice je narasla na 4:25.

Vsi gledajo Rogliča

"Vsi pričakujemo, da bo Roglič danes najmočnejši, ampak to mora pokazati na cesti," je pred etapo povedal belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step), vesel, da je po lanskem grdem padcu na Dirki po Lombardiji spet med najboljšimi. Danes spada v najpožji krog favoritov za zmago.

Primož Roglič je bil na startu sproščen. "Pripravljen moraš biti na vse. N vem, če sem ravno v življenjski formi, ampak vsekakor uživam. S svojimi kolegi, mojimi fanti si želim doseči kar najboljši izid."

11.53 (183 km do cilja) – ubežna deseterica zdaj vozi tri minute pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji moštev Israel Start Up Nation, predvsem je aktiven britanski veteran Chris Froome, ter Rogličeve Jumbo – Visme.

V pelotonu je padel Finec Jaakko Hanninen (AG2R) in odstopil z dirke.

11.31 (199 km do cilja) - Domen Novak (Bahrain Victorious), pa Italijani, Andrea Garosio (Bardiani-CSF), Mattia Bais (Androni-Giocattoli) in Davide Orrico (Vini-Zabu), Belgijci Tim Wellens (Lotto Soudal), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) in Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash), Avstralec Chris Hamilton (DSM), Francoz Thomas Champion (Cofidis) in Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) imajo zdaj že 2:30 prednosti pred glavnino.

To je zadnja dirka v karieri Irca Dana Martina (Israel Start Up Nation), ki je na Lombariji zmagal leta 2014. Po tej sezoni 35-letnik zapušča profesionalno kolesarstvo.

"Cel teden se trudim ne razmišljati o tem, ampak vsi zganjajo tak cirkus," je v smehu pred dirko povedal Irec in nadaljeval: "Poskušam se osredotočiti na dirko, ampak je nekaj posebnega. Moj prvi nastop na spomeniku je bil prav tukaj leta 2009 in zdaj tu končujem kariero, V tem je nekaj poetičnega."

11.25 (203 km do cilja) – Wellens in Campenaerts sta se priključila Novakovi skupini, deseterica ima 1:31 prednosti pred glavnino.

11.23 (204 km do cilja) - v ospredju so poleg Novaka še Mattia Bais, Andrea Garosio, Thomas Champion, Jan Bakelants, Chris Hamilton, Amanuel ghebreigzabhier in Davide Orrico. Lovita jih še Belgijca Tim Wellens in Victor Campenaerts, glavnina pa se je umirila in zdaj vozi dobrih 40 sekund za vodilnimi.

11.18 (208 km do cilja) – glavnini se je vendarle uspelo odlepiti osmerici kolesarjev, v tej pa je tudi Slovenec Domen Novak (Bahrain – Victorious). Kolesarji se sicer že vzpenjajo na Madonna del Ghisallo.

Domen Novak (drugi z leve) se je prebil v ubežno skupino. Foto: Guliverimage

11.08 (213 km do cilja) – še vedno brez uspešnega pobega, hitrost karavane je zato visoka, kolesarji brzijo z okoli 50 kilometri na uro, še naprej se vrstijo napadi.

11.00 (220 km do cilja) – Brambilla sam ni dolgo vztrajal v vodstvu, glavnina ga je ujela, zdaj se vrstijo novi poskusi pobegov. Nekaj metrov prednosti si je zdaj privozil še en Italijan, Kristian Sbaragli (Alpecin – Fenix).

10.49 (229 km do cilja) – v vodstvo se je odpeljal Italijan Gianluca Brambilla (Trek Segafredo), ki ima zdaj nekaj sekund prednosti pred tekmeci.

10.40 (136 km do cilja) – takoj po uradnem startu so se začeli napadi, karavana je razpotegnjena, za zdaj pa se ji ni uspelo odlepiti še nobenemu kolesarju.

Start – karavana se je iz Coma ob 10.20 odpravila na nekajkilometrsko zaprto vožno, ob 10.35 pa prevozila kilometer nič in dirka se je začela tudi zares. Cilj je v Bergamu, kolesarje pa čaka 239 kilometrska trasa z več kot 4.400 metri plezanja. Startalo je tudi pet slovenskih kolesarskih asov, favorita za zmago, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Emirates), pa Jan Polanc (UAE Emirates) ter Matej Mohorič in Domen Novak (Bahrain Victorious).