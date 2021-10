Zadnji spomenik sezone: Roglič in Pogačar napadata prvo slovensko zmago

Dirka po Lombardiji je zadnji od petih kolesarskih spomenikov v sezoni in zadnja kolesarska dirka svetovne serije v letu 2021. Nastopili bodo trije Slovenci, ob Rogliču in Pogačarju še Jan Polanc, ki bo v moštvu UAE Emirates pomočnik dvakratnemu zmagovalcu Toura.

Slovenski kolesar še nikoli ni zmagal na Dirki po Lombardiji, ampak sta prav Roglič in Pogačar poskrbela, da se lahko pri nas pohvalimo z zmagami na enem od spomenikov. Oba sta namreč že zmagala na dirki Liege - Bastogne - Liege, Pogačar letos, Roglič pa lani.

Kolesarski spomeniki? Kolesarski spomeniki so enodnevne klasične dirke v Italiji, Belgiji in Franciji, ki imajo zaradi svoje dolge tradicije, gre za ene od najstarejših kolesarskih dirk na sploh, poseben, legendaren status. Spomeniki so italijanski Milano–San Remo ter Dirka po Lombardiji, francoski Pariz–Roubaix in belgijski Dirka po Flandriji in Liege–Bastogne–Liege. Ta je najstarejša med vsemi, prvič je bil organizirana leta 1892, štiri leta pred dirko Pariz–Roubaix, ki slovi po zloglasnih kockah. Liege–Bastogne–Liege pa zaradi dolžine (vselej prek 250 kilometrov) in zahtevne hribovite trase v Ardenih velja tudi za najzahtevnejšo med klasikami.

Vrhunci lanske dirke:

Roglič z odlično popotnico

Roglič v Lombardijo prihaja z imenitno popotnico z enodnevnih dirk, dobil je namreč letošnji Giro dell'Emilia in nazadnje dirko Milano - Torino, medtem ko se je Pogačar izkazal na cestni dirki letošnjih olimpijskih iger v Tokiu, na kateri je osvojil bronasto odličje. Mladi Gorenjec je pred dnevi po smoli s predrto pnevmatiko prišel do tretjega mesta na dirki Tre Valli Varesine, pred Lombardijo pa meni, da lahko razplet odloči tudi kakšen napad daleč pred ciljno črto.

Kolesarje čaka več kot 4.400 višinskih metrov

Dirka se bo začela ob 10.30, končala pa enkrat med 16.30 in 17.20, odvisno od tega, s kakšno povprečno hitrostjo bodo kolesarji odpeljali 239-kilometrsko traso. Kolesarje danes čaka več kot 4.400 višinskih metrov, prvi resnejši vzpon bo Madonna del Ghisallo (vrh na 39. kilometru etape), nato Roncola (101 kilometer), za njim Berbenno (130 kilomtrov), pred morda odločilnim dvojcem Dossena in Zambla Alta (161 in 175 kilometrov). Pred ciljem sta še Passo di Ganda (207 kilometrov) in griček Colle Aperto (dobre tri kilometre pred ciljem).

Vzpon na Roncola je dolg 9,4 kilometra, povprečni naklon je 6,6 odstotka, najstrmejši del pa dosega 17 odstotkov naklona, na Berbenno 6,8 kilometra (4,6 odstotka povprečnega in 8 odstotkov maksimalnega naklona), na Dosseno 11 kilometrov (6,2 odstotka povprečno, 11 odstotkov maksimalno), na Zambala Alta 9,5 kilometra (3,5 odstotka in 10 odstotkov), na prelaz Di Ganda pa 9,2 kilometra (7,3 odstotka in 15 odstotkov).

Letos je trasa drugačna kot zadnja štiri leta, obrnjena. Zadnja štiri leta se je namreč končala v Comu, tokrat se bo tam začela.

Kdo so favoriti?

Na sporedu tokrat ni klanca Muro di Sormano, na spustu s tega se je lani ponesrečil belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step). Prav Evenepoela mnogi prištevajo med večje favorite na letošnji izvedbi dirke, saj naj bi imela z Lombardijo prav zaradi padca neporavnane račune. Poleg Rogliča in Pogačarja je kandidat za zmago tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) in Adam Yates (Ines Grenadiers), ki se je z Rogličem pogumno spopadel na dirki Milano - Torino, tu sta še Dan Martin in Michael Woods (Israel Start-Up Nation) ter Bauke Mollema (Trek Segafredo), David Gaudu in Thibaut Pinot (Groupama FDJ).

Pinot je na Dirki po Lombardiji zmagal leta 2018, Mollema leto kasneje, lani pa je slavil Danes Jakob Fuglsang (Astana), ki pa ga letos ni na startni listi.

