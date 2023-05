Nekaj dela za Evenepoelovo ekipo, miren dan za Rogličevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 106. Dirki po Italiji je danes čas za drugo etapo. Rožnato majico vodilnega na dirki bo po včerajšnji zmagi na uvodnem kronometru nosil Belgijec Remco Evenepoel, ki bo moral s kolegi iz ekipe Soudal – QuickStep tudi nadzorovati dogajanje. Veliko lažji dan čaka slovenskega favorita za končno zmago Primoža Rogliča. Ta v skupnem seštevku za Evenepoelom zaostaja 43 sekund in mora danes le paziti, da se mu ne zgodi kakšna nevšečnost.

106. Giro se je začel včeraj z zanimivo vožnjo na čas, v kateri je zablestel mladi Belgijec Remco Evenepoel in pokoril vso konkurenco. Danes tako na 202 kilometra dolgi pretežno ravninski etapi od Terama do San Salvia nosi rožnato majico vodilnega, s kolegi iz ekipe Soudal – QuickStep pa bo moral nadzorovati dogajanje. Pričakovati je, da bo moral loviti ubežnike.

Za Evenepoelove največje tekmece v boju za skupno zmago pa bo dan veliko bolj miren. Primož Roglič je bil včeraj šesti, za zmagovalcem je zaostal 43 sekund, danes ga morajo kolegi iz Jumbo-Visme, ki se je pred startom dirke spopadala s številnimi težavami in izgubila tudi Jana Tratnika, le varovati pred kakršnimikoli težavami.

Kolesarje danes čakata le dva vzpona četrte kategorije in dva leteča sprinta, za etapno zmago pa se bodo najverjetneje udarili sprinterji. No, morda pa uspe tudi ubežnikom. Druga etapa letošnjega Gira se bo začela ob 12.30, tekmovalce pa v cilju pričakujejo med 16.59 in 17.26.

Skupni vrstni red po 1. etapi: 1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) 0;21:18

2. Filippo Ganna (Ita/ineos Grenadiers) + 0:22

3. Joao Almeida (Por/UAE Emirate) 0:29

4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 0:40

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:43

6. Stefan Küng (Švi/Groupama - FDJ) isti čas

7. Jay Vine (Avs/UAE Emirates) 0:46

8. Brandon McNulty (ZDA/UAE Emirates) 0:48

9. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 0:55

10. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora - Hansgrohe) isti čas

