Eksploziven zaključek po meri Primoža Rogliča. Bo poskusil z napadom?

13. etapa 108. Dirke po Italiji, 180-kilometrska preizkušnja od Roviga do Vicenze, bi morala biti ob dejstvu, da ima le 1.600 višinskih metrov, primerna za sprinterje, ampak štirje kratki, pa strmi klanci četrte kategorije, ponujajo večje možnosti specialistom za klasike. Tudi zaključek etape bo v klanec, kratek in eksploziven, prav na takšnih pa se odlično znajde tudi slovenski šampion Primož Roglič. Etapa se bo začela ob 12.55, kolesarje v cilju pričakujejo okoli 17. ure.

Zaključni klanec današnje etape, le osemsto metrov dolg Monte Berico, bo glavni razlog, da danes v boju za zmago najbrž ne bo pravih specialistov za sprinte, pač pa lahko pričakujemo spopad t. i. "puncheurjev", se pravi specialistov za klasike. Morda pa celo favoritov za skupno zmago, torej boljših hribolazcev. Dan je primeren tudi za uspešen pobeg.

Kratek a strm zaključni klanec z maksimalno naklonino okoli 12 odstotkov bi moral ustrezati tudi Primožu Rogliču (Red Bull - BORA - hansgrohe), a tudi nosilcu rožnate majice Isaacu del Toru, prav tako Richardu Carapazu ali Giuliu Cicconeju, predvsem pa asom tipa Mads Pedersen, Wout van Aert in Thomas Pidcock.

Prvi klanec dneva bodo kolesarji dosegli po 27 kilometrih etape, to bo Passo Roverello (3,4 km, 6,8-odstotni povprečni naklon), naslednjega bodo dosegli šele na 122. kilometru, tam jih čaka San Giovanni in Monte (5 km, 6,6 %), po tem pa sledi zanimiv zaključek dneva, ko se utegne zgoditi marsikaj. Na 160. kilometru etape bodo prvič prečkali Monte Berico (0,8 km, 7,6 %), nato pa jih čaka še en krog po Vicenzi.

Pred zaključnimi osemsto metri s ciljnim vzponom na Berico, se bodo na nekategoriziranem Arcugnanu (1,8 km, 6,6 %) v Red Bullovem sprintu spopadli še za bonifikacijske sekunde in pester zaključek dneva obeta napete spopade. UAE Emirates utegnejo spet preizkušati Rogliča in preostale tekmece Del Tora in Ayusa.

Skupni vrstni red po 12 etapah Gira: 1. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 42;42:39

2. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates-XRG) + 0:33

3. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorious) 1:09

4. Simon Yates (VBr/Visma-Lease a Bike) 1:11

5. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1:26

6. Richard Carapaz (Ekv/EF Education-EasyPost) 1:58

7. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 2:11

8. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates-XRG) 2:18

9. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates-XRG) 2:35

10. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) isti čas

...

91. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 1;14:52

150. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) 2;12:58

...

