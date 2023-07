Vrnitev na zgodovinski klanec in nov dvoboj Pogačarja in Vingegaarda

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z deveto etapo se Dirka po Franciji po 35 letih odsotnosti spet vrača na Puy de Dome, legendarni klanec v Centralnem masivu, kjer sta leta 1964 epsko bitko bila Jacques Anquetil in Raymond Poulidor, kjer je leta 1975 slavnega Eddyja Merckxa v ledvico udaril gledalec, kjer je leta 1952 italijanski as Fausto Coppi z dominantno predstavo tlakoval pot do svoje prve zmage na Touru … Danes bo zgodovinski klanec bržčas prizorišče novega spopada Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda.

Po dveh etapah, ko so bili v ospredju zanimanja sprinterski asi, bodo danes v 182,4 kilometra dolgi deveti etapi od Saint-Leonard-de-Noblata do Puy de Doma spet na delu najboljši hribolazci. Zahteven zaključni vzpon je krasen poligon za nov dvoboj vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma) in slovenskega aduta Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Ta sta imenitni bitki uprizorila že v sredo in četrtek, po teh ima Vingegaard v skupnem seštevku 25 sekund prednosti pred Pogačarjem. Danes se lahko stvari spet obrnejo na glavo, cilj devete etape bo namreč na zgodovinskem Puy de Domu.

Prizorišče epskih bitk

Foto: A.S.O. Gre za 13,3 kilometra dolg klanec v Centralnem masivu, ki ima sicer 7,7-odstotni povprečni naklon, a je v zadnjih štirih kilometrih veliko strmejši. Tam namreč naklonina ves čas presega 11 odstotkov, v dveh odsekih celo 12 in na tem klancu so se v zgodovini Toura odvile že epske bitke.

Prvič je bil Puy de Dome na trasi Toura leta 1952, ko ga je osvojila italijanska legenda Fausto Coppi. Leta 1959 si je odločilno prednost za zmago na Touru prav na tem klancu privozil Španec Federico Bahamontes, v spomin francoskih ljubiteljev kolesarstva pa se je Puy de Dome zapisal predvsem z epskim spopadom Jacquesa Anquetila in Raymonda Poulidorja na Touru leta 1964. Poulidor se je takrat Anquetila otresel, je pa ta vseeno obdržal 14 sekund prednosti, ki jih je nato dva dni kasneje še povečal na zaključnem kronometru v Parizu in se veselil svoje pete in zadnje zmage na dirki vseh dirk.

Leta 1975 je prav pod vrhom tega klanca eden od navijačev ob progi napadel Eddiyja Merckxa in ga udaril v ledvico. Takrat je legendarni Belgijec še zadnjič nosil rumeno majico vodilnega na Touru. Enajst let kasneje je Američan Greg LeMond na Puy de Dome pridobil odločilno prednost pred Bernardom Hinaultom na poti do svoje prve zmage na Touru. Od leta 1988, ko je na tem klancu etapno zmago slavil Danec Johnny Weltz, pa Puy de Doma ni bilo več v sporedu Dirke po Franciji.

Vingegaard: Na takšen klanec še nisem vozil

Direktor dirke Christian Prudhomme ga je želel v traso vključiti vse od leta 2004, ko je prevzel položaj v organizaciji A. S. O., prirediteljici največje kolesarske dirke na svetu, in zdaj mu je uspelo. Od zdajšnjih tekmovalcev še nihče ni vozil v ta klanec tekmovalno, na ogledu trase pa ga je preveril Jonas Vingegaard in ocenil: "Zelo zelo je strm. Na takšen klanec še nisem vozil, ne ponuja nobenega predaha. Nima ovinkov in je treba res v neskončnost pritiskati na pedale."

Še pred epskim zaključkom etape pa bodo morali kolesarji danes premagati še tri kategorizirane klance. Po približno 72 kilometrih etape jih čaka začetek vzpona na Cote de Felleitin (IV. aktegorija, 2,1 km, 5,2-odstotni povprečni naklon), dobrih 20 kilometrov za tem še Cote de Pontcharraud (IV. kategorija, 1,8 km, 4,6 %), na 123. kilometru pa Cote de Pontaumur (III. kategorija, 3,3 km, 5,3 %).

Foto: A.S.O.

Na tridesetem kilometru v kraju Lac de Vassiviere bo leteči cilj, celotna trasa je zelo razgibana, spet pa bo tekmovalcem nagajala še vročina. Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob 13.30, ob 13.45 se bo dirka začela zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 18.05 in 18.35.

Vrstni red po osmi etapi:

