Bo 19-letni Francoz nadaljeval zmagoviti niz ali se bo vmešal Roglič?

Po tretji etapi, v kateri je iz ubežne skupine slavil Francoz Axel Laurence, dirko pa je po padcu moral zapustiti tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, Mehičan Isaac del Toro, danes kolesarje na Dirki o Baskiji čaka izjemno zahtevna etapa. Na trasi bo kar sedem kategoriziranih vzponov in zelo zahteven zaključek. Etapa se bo začela ob 13.19, najboljše v cilju pa pričakujemo kmalu po 17. uri.

Četrta etapa Dirke po Baskiji se bo začela in končala v Galdakau. Kolesarje čaka dobrih 167 kilometrov in več kot tri tisoč višinskih metrov. Ključen bo predvsem zadnji del trase – zadnjih 70 kilometrov bo potekalo po dolgem lokalnem krogu, ki vključuje vzpon na Elorritxueto (7,9 km s povprečnim naklonom 4,3 odstotka), isti vzpon z druge strani (4,3 km pri 8,3 odstotka) ter Legino (3,2 km pri osem odstotkov), katere vrh leži devet kilometrov pred ciljem.

Profil 4. etape Dirke po Baskiji:

Zaključek etape sledi na začetnih odsekih vzpona na Elorritxueto, kjer bo odločitev o etapnem zmagovalcu – če ne že prej – skoraj zagotovo padla na zadnjem kilometru s 7,5-odstotnim naklonom.

Med favoriti znova tudi Roglič

Glavni favorit za etapno zmago ostaja vodilni v skupnem seštevku, komaj 19-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki na dirki navdušuje. Veliko prednost si je ustvaril že na uvodnem kronometru, nato pa jo še povečal z zmago v zahtevni gorski etapi drugi tekmovalni dan. Bo danes priča hat-tricku ali se bo v boj za etapno zmago vmešal kdo od tekmecev?

Najbližje mu je Primož Roglič (Red-Bull - BORA - handgrohe), ki na drugem mestu zaostaja skoraj dve minuti. Roglič bo danes znova nastopil v svojem običajnem dresu, potem ko je včeraj namesto Seixasa vozil v zeleni majici najboljšega po točkah. V tej razvrstitvi je zdaj zdrsnil na tretje mesto, medtem ko je na drugo napredoval včerajšnji zmagovalec Laurence.

V ožji krog favoritov za današnjo etapo sodijo tudi Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Belgijec Cian Uijtdebroeks (Movistar), domačin Ion Izagirre (Cofidis) in Rogličev moštveni kolega Florian Lipowitz. Presenetiti bi lahko poskušal tudi Španec Juan Ayuso, ki na tej dirki še ni pokazal tega, kar običajno zna.

