Lestvica UCI

Tadej Pogačar še vedno v svojem razredu, pridobil tudi Primož Roglič

Tadej Pogačar, Romandija | Tadej Pogačar ima skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar ima skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom.

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima na vrhu 11.630 točk, kar je 30 več kot na prejšnji lestvici.

Sedemindvajsetletni slovenski as Tadej Pogačar ima še naprej skoraj 5000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom (6885 točk), tretji je prav tako ostal Pogačarjev moštveni kolega Isaac del Toro s 6711 točkami. Do sedmega mesta glede na prejšnjo razvrstitev ni sprememb.

Iz prve deseterice je izpadel Pogačarjev drugi ekipni kolega; Portugalec Joao Almeida je z osmega zdrsnil na 14. mesto. Največ, šest mest, je med najboljšimi pridobil Nemec Florian Lipowitz, ki je po drugem mestu na dirki po Romandiji sedaj 11.

Od Slovencev je tri mesta pridobil Primož Roglič (34.). Med petstoterico so ostali še Matej Mohorič (125.), Jakob Omrzel (219.), Matevž Govekar (312.), Žak Eržen (335.) in Gal Glivar (425.).

V seštevku držav je Slovenija ohranila četrto mesto, na vrhu je prepričljivo Belgija, sledita pa Danska in Francija.

Pri ženskah je v vodstvu ostala Nizozemka Demi Vollering, ki ima več kot 2000 točk prednosti pred rojakinjo Loreno Wiebes.

Od Slovenk je eno mesto pridobila Urška Žigart, ki je 47. Med 500 najboljšimi sta še Nika Bobnar na 234. mestu in letos upokojena Eugenia Bujak na 252.

