"Primož ni bil ravno najboljši sotekmovalec. Bil je moteč dejavnik."

"Primož ni bil ravno najboljši sotekmovalec, ampak tudi ni imel pojma, kaj se dogaja," se je v pogovoru za nizozemsko kolesarsko revijo Wieler Revue Dirke po Italiji leta 2016 spomnil nekdanji član moštva LottoNL – Jumbo, pri katerem je tisto leto debitiral slovenski as Primož Roglič. Zasavec je tistega leta nastopil na svojem prvem grand touru, moral bi pomagati kapetanu Stevenu Kruijswijku, a te vloge ni opravil najbolje, se spominja še en član takratne nizozemske ekipe Twan Castelijns.

Na Giru leta 2016 so v ekipi LottoNL – Jumbo stavili na Stevena Kruijswijka, prvo priložnost na tritedenski dirki pa je dočakal tudi takrat neznani slovenski kolesar Primož Roglič. Nekdanji smučarski skakalec je tistega leta v nizozemsko ekipo svetovne serije prestopil iz novomeške Adrie Mobil in vodilne može Jumba prepričal že na zimskih pripravah. "Bilo je njegovo prvo leto z nami in bil je edini, ki je lahko sledil Robertu Gesinku med zimskimi testi," se je v pogovoru za Wieler Revue deset let v preteklost obrnil Twan Castelijns.

"Rekel je, da nikoli ne bi vozil za Primoža"

Roglič je tako tedaj dobil priložnost nastopiti na svoji prvi tritedenski dirki, italijanskem Giru. Mišljen je bil kot eden od pomočnikov kapetanu Kruijswijku, pa je tega povsem zasenčil že na uvodnem kronometru v Alpedoornu na Nizozemskem, na katerem je zaostal le za zmagovalcem, domačinom Tomom Dumoulinom (Giant- Alpecin).

Kruijswijk je bil na uvodni etapi šele 22., je pa nato počasi skozi dirko plezal po skupnem seštevku in po 14. etapi tudi oblekel rožnato majico. Roglič mu pri tem ni bil v prav veliko pomoč, se še spominja Castelijns: "Mislim, da je 'napetost' morda premočna beseda, ampak pri Stevenu si lahko opazil razdraženost. Rekel je, da nikoli ne bi vozil za Primoža. To je moral kasneje tako ali tako pogosto početi. Po drugi strani pa takrat nismo vedeli, da bo Primož postal tako dober, tisti Giro d'Italia je bil zanj pot odkrivanja."

"Primož ni bil ravno najboljši sotekmovalec"

V deveti etapi je Roglič zmagal na kronometru v Chiantiju in poskrbel za tretjo slovensko etapno zmago na rožnati pentlji po Luki Mezgecu (2014) in Janu Polancu (2015), za kohezijo v ekipi LottNL – Jumbo pa to ni bilo najboljše, je potrdil še en član takratne ekipe Jos van Emden. "Primož ni bil ravno najboljši sotekmovalec, ampak tudi ni imel pojma, kaj se dogaja. Nekaj ​​let prej je čistil tekoče stopnice ... Nisem mu zameril, ampak osredotočen je bil predvsem nase. Poleg tega je 'preprosto' zmagal na drugem kronometru, medtem ko se je Steven z njim bolj mučil. Steven je bil tik pred vrhuncem svoje kariere in Primož je bil pri tem moteč dejavnik."

"Po dveh tednih je Primož povedal, da ga bolijo nohti in lasje"

Kruijswijk je skupno zmago naposled zapravil s padcem v 19. etapi dirke, Giro je osvojil italijanski as Vincenzo Nibali, v nadaljevanju kariere pa je nizozemski profesionalec nato hitro izgubil status kapetana v ekipi in moral kmalu požreti svoje besede in se preleviti v Rogličevega pomočnika. To vlogo je opravljal resno in profesionalno, bil je Zasavčev pomočnik na Vuelti leta 2019, ko je Roglič kot prvi Slovenec slavil skupno zmago na grand touru.

Na Giru 2016 je bil Roglič poln izgovorov, se je še spominjal van Emden: "Vedno ga je vse bolelo. Po dveh tednih je Primož povedal, da ga bolijo nohti in lasje." Takratni Giro je Roglič končal na 58. mestu, tri leta kasneje, ko je bil na italijanski dirki kapetan Jumba, je bil tretji, rožnato pentljo pa je naposled le osvojil leta 2023, ko je bil še zadnje leto član nizozemske ekipe, takrat že pod imenom Jumbo - Visma.

