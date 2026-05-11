To sledi, če pred poletjem ne boste očistili sončnih panelov

Sončna elektrarna največ električne energije proizvede prav v sončnih mesecih. Če so paneli takrat umazani, izgubljate ravno v obdobju, ko bi lahko ustvarili največ prihranka. Zato je zdaj, pred poletjem, zadnji čas za čiščenje sončnih panelov.

Ste vedeli, da lahko umazani sončni paneli občutno zmanjšajo učinkovitost vaše sončne elektrarne? V nekaterih primerih lahko izgube zaradi umazanije dosežejo tudi 20 odstotkov ali več. To pomeni manj proizvedene električne energije, manjši prihranek in slabši izkoristek naložbe.

Najpogostejši razlog za takšen upad ni nujno okvara sistema, temveč umazanija, ki se čez leta nabira na površini panelov. Prah, cvetni prah, ptičji iztrebki, listje, mah, lišaji in drugi onesnaževalci zmanjšajo količino sončne svetlobe, ki doseže sončne celice. Manj svetlobe pa pomeni manj proizvedene električne energije.

Zakaj je čiščenje pred poletjem tako pomembno?

Pomlad in začetek poletja sta za sončne elektrarne izjemno pomembna. Dnevi so daljši, sončnega obsevanja je več, proizvodnja električne energije pa se občutno poveča.

Prav zato je obdobje pred poletjem zadnji čas, da lastniki sončnih elektrarn preverijo stanje svojih panelov in poskrbijo za njihovo čiščenje.

Foto: Erasol d.o.o. Če so paneli umazani ravno v mesecih, ko bi morala elektrarna proizvajati največ, lahko največ izgubljate tam, kjer bi morali največ pridobiti. Pravočasno čiščenje omogoča, da sončna elektrarna v najmočnejših mesecih deluje z najvišjo mogočo učinkovitostjo.

Koliko vas stane umazanija na sončnih panelih?

Neočiščeni paneli lahko pomenijo konkretno izgubo energije in denarja. Pri sončni elektrarni, ki bi morala v sončnih mesecih delovati z najvišjo učinkovitostjo, lahko že manjši odstotek izgube pomeni opazen vpliv na letni izkoristek.

ERASOL kalkulator izgub zaradi umazanije.



Izračunajte izgube zaradi umazanih panelov Če želite preveriti, koliko energije in denarja lahko izgubljate zaradi umazanih panelov, lahko uporabite

Kalkulator vam pomaga oceniti, kako lahko umazanija vpliva na proizvodnjo vaše sončne elektrarne in zakaj je pravočasno čiščenje pomemben del vzdrževanja.

Profesionalno čiščenje za optimalno delovanje

Čiščenje sončnih panelov ni le estetski poseg, temveč pomemben del vzdrževanja sončne elektrarne. Čisti paneli omogočajo boljši prehod sončne svetlobe do celic, višjo proizvodnjo električne energije in zanesljivejše delovanje sistema.

Podjetje ERASOL izvaja profesionalno čiščenje sončnih panelov s specializirano opremo in metodami, ki ne poškodujejo površine panelov. Ekipa pri čiščenju odstrani prah, cvetni prah, ptičje iztrebke, mah, lišaje in druge nečistoče, ki lahko zmanjšujejo učinkovitost sončne elektrarne.

Kako poteka profesionalno čiščenje sončnih panelov, si lahko ogledate tudi v videu.

Zakaj čiščenja ni priporočljivo izvajati na lastno pest?

Na prvi pogled se morda zdi, da je čiščenje sončnih panelov preprosto, a z neustreznim čiščenjem lahko panele hitro poškodujemo ali povzročimo dodatne težave.

Navadna voda lahko na panelih pusti vodni kamen. Visokotlačni čistilniki lahko poškodujejo tesnila ali površino panelov. Neprimerni pripomočki lahko povzročijo praske, nepravilno gibanje po strehi pa predstavlja nevarnost za poškodbe ali padec.

Delo na strehi je še posebej tvegano na mokri, strmi ali težje dostopni površini, zato je profesionalno čiščenje varnejša in zanesljivejša rešitev.

Pomembno je tudi, da številni proizvajalci sončnih panelov v navodilih predvidevajo ustrezno vzdrževanje. Če je poškodba posledica zanemarjanja ali nepravilnega čiščenja, se lahko pojavijo težave pri uveljavljanju garancije.

Veliko lastnikov sončnih elektrarn meni, da čiščenje ni potrebno, dokler elektrarna proizvaja elektriko. A delovanje še ne pomeni optimalne proizvodnje.

Umazanija se na panelih kopiči postopoma. Cvetni prah, prah, ptičji iztrebki in druge nečistoče se lahko sčasoma sprimejo s površino, zato jih je pozneje težje odstraniti. Neenakomerna umazanija lahko povzroči tudi lokalno pregrevanje oziroma tako imenovane vroče točke, ki lahko dolgoročno vplivajo na delovanje panelov.

Redno čiščenje je zato smiselno opraviti pravočasno – še posebej pred poletjem, ko sončna elektrarna vstopa v obdobje največje proizvodnje.

Podjetje ERASOL priporoča čiščenje sončnih panelov enkrat letno, najkasneje pa vsaki dve leti. Pogostost čiščenja je odvisna od lokacije, naklona strehe, bližine dreves, kmetijskih površin, cest in drugih virov umazanije.

Pri ravnih ali manj strmih strehah, zlasti pri naklonih do približno 20 stopinj, je čiščenje priporočljivo opraviti pogosteje, saj se voda in umazanija na takšnih površinah zadržujeta dlje.

Redno čiščenje pomaga zagotavljati:



• višjo proizvodnjo električne energije,

• boljši izkoristek sončne elektrarne,

• manjše tveganje za vroče točke,

• daljšo življenjsko dobo panelov,

• zanesljivejše delovanje sistema v obdobju največje obremenitve.

ERASOL – zanesljiv partner za vzdrževanje sončnih elektrarn

Sončna elektrarna je dolgoročna naložba. Da bi delovala učinkovito, varno in zanesljivo, jo je treba redno vzdrževati. Pri podjetju ERASOL so strokovnjaki za celotno življenjsko dobo sončnih elektrarn – od izgradnje do vzdrževanja, pregledov in čiščenja.

Z izkušeno ekipo, ustrezno opremo in strokovnim pristopom poskrbijo, da so paneli očiščeni varno, temeljito in brez poškodb. Njihov cilj je lastnikom sončnih elektrarn pomagati do čim večje proizvodnje, nižjih stroškov in daljše življenjske dobe sistema.

Njihova strokovnost je potrjena s certifikatom OKS (ISO 9001), kar je mednarodno priznano jamstvo za visoko kakovost in strokovnost njihovih storitev. Nemški visoki standard certifikata OQS GEPRÜFT prav tako potrjuje njihovo strokovnost in zagotavlja preverjeno kakovost čiščenja.

Pomembno: Večina proizvajalcev solarnih panelov zahteva redno čiščenje kot del vzdrževanja. Brez tega lahko izgubite garancijo!

Ne dovolite, da umazanija zmanjša proizvodnjo ravno v mesecih, ko bi vaša elektrarna lahko proizvedla največ.

Pred poletjem preverite, koliko lahko izgubite zaradi umazanih panelov. Izračunajte izgubo s kalkulatorjem ERASOL in si oglejte video profesionalnega čiščenja sončnih panelov.

Naročnik oglasne vsebine je Erasol, d. o. o.