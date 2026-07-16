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Avtor:
M. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
20.33

Osveženo pred

48 minut

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Natisni članek

Natisni članek
prostovoljec prostovoljstvo čiščenje osnovnošolec

Četrtek, 16. 7. 2026, 20.33

48 minut

12-letni Mark med počitnicami ne počiva: prostovoljno čisti okolico in opozarja na odnos do narave

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Osnovnošolec | Foto Urska Ivanovic/Facebook

Foto: Urska Ivanovic/Facebook

Medtem ko mnogi otroci počitnice preživljajo predvsem ob igri in sprostitvi, jih nekateri izkoristijo tudi za dejanja, s katerimi pomagajo širši skupnosti. Eden takšnih je 12-letni Mark, ki se je sam odločil, da bo skrbel za čistejšo okolico.

Njegova zgodba je pritegnila pozornost javnosti po zapisu Urške Ivanovič na Facebooku, v katerem je opisala srečanje z dečkom, ki jo je navdušil s svojim odnosom do narave, živali in ljudi. "Človek ne sme gledati samo nase, temveč tudi na druge. Predvsem pa mora skrbeti za naravo," je Mark po besedah Ivanovič pojasnil, zakaj se je odločil za prostovoljno čiščenje.

Pri delu mu pomaga babica, ki mu je pomagala pripraviti voziček za zbiranje odpadkov. Mark uporablja tudi prijemalo za pobiranje smeti, saj med čiščenjem pogosto naleti na nevarne odpadke – med drugim na igle in ostre predmete, ki lahko predstavljajo nevarnost za ljudi in živali. Za takšne odpadke ima posebno posodico.

Skrbi ga za živali, gozd in prihodnost

Dvanajstletnik je med čiščenjem okolice našel že marsikaj. Opozarja na steklenice, pločevinke, elektronske cigarete in različno embalažo, ki jo ljudje odvržejo ob cestah, na poljih ali v naravi. Posebej ga skrbijo živali, ki se lahko zaradi odvrženih predmetov poškodujejo. 

"Veste, tukaj hodijo kužki, pa se lahko porežejo in potem morajo k veterinarju," je po zapisu Ivanovič povedal Mark.

Tistim, ki smeti puščajo v naravi, sporoča, naj jih odnesejo domov in odložijo v zabojnik.

Deček je že prejel priznanje za samoiniciativnost

Njegova dejanja niso ostala neopažena. Letos je na občinski akademiji ob prazniku občine Šenčur prejel Jurjevo priznanje, saj "s samoiniciativno skrbjo za čisto okolje dokazuje, da lahko vsak posameznik prispeva svoj kamenček v mozaik", je poročal Gorenjski glas.

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