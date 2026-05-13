A. T. K.

Sreda,
13. 5. 2026,
11.05

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Švici Primož Roglič Primož Roglič

Bodo Primoža Rogliča poslali v Švico namesto v Slovenijo?

Primož Roglič naj bi junija nastopil na Dirki po Švici, kjer se bo spet srečal s Tadejem Pogačarjem. | Foto Guliverimage

Primož Roglič naj bi junija nastopil na Dirki po Švici, kjer se bo spet srečal s Tadejem Pogačarjem.

Čeprav uradne potrditve še ni, vse kaže, da bo Primož Roglič letos prvič nastopil na Dirki po Švici. Informacijo je sinoči objavil spletni portal ProCyclingStats, ki redno posodablja startne sezname kolesarskih ekip, medtem ko se iz samega moštva na to temo še niso oglasili. Na švicarski preizkušnji, ki bo letos namesto sedmih imela le pet etap, bo nastopil tudi Tadej Pogačar, ki je svoj prihod napovedal že decembra. Tudi zanj bo to prvi nastop na Dirki po Švici. V lovu za zmago mu bo pomagal tudi Domen Novak.

Žal bo Dirka po Švici letos potekala v istem terminu kot dirka Po Sloveniji, in sicer od 17. do 21. junija, tako da bodo slovenski ljubitelji kolesarstva v tistih dneh morali deliti svojo pozornost. Na dirki, ki jo je leta 2017 dobil slovenski kolesar Simon Špilak, bo namesto običajnih sedmih le pet etap. Organizatorji bodo vsak dan izpeljali dve etapi, za kolesarke in kolesarje. 

Na seznamu ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe za nastop v Švici je za zdaj ob Rogliču tudi Belgijec Maxim Van Gils, za katerega bo to prvi nastop po hudem padcu in poškodbi na enodnevni klasiki Jaen.

Med imeni na provizorični startni listi izstopajo tudi Antonio Tiberi in Lenny Martinez iz ekipe Bahrain Victorious, Tom Pidcock iz Q36.5 Pro Cycling Team, Matteo Jorgenson in Matthew Brennan iz Visma | Lease a Bike ter Magnus Cort iz Uno-X Mobility …

Florian Lipowitz, eden od predvidenih kapetanov rdečih bikov za Dirko po Franciji, bo v istem terminu nastopil na dirki Po Sloveniji, na kateri bo združil moči z vsestranskim Janom Tratnikom. Za oba bo slovenska pentlja pomembna priprava na Tour de France, ki se bo začel 4. julija z ekipnim kronometrom v Barceloni.

