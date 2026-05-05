Natanko dva meseca pred začetkom Dirke po Franciji, na isti dan, ko so pri ekipi Decathlon CMA CGM potrdili, da bo njihov mladi up Paul Seixas že letos debitiral na dirki vseh dirk , so iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe posredovali nadaljnji program Floriana Lipowitza in Remca Evenepoela, ki naj bi si na letošnjem Touru delila kapetansko vlogo. Nemec bo pred največjo in medijsko najbolj oblegano dirko na koledarju nastopil na dirki Po Sloveniji, Belgijec pa bo izpustil edino dirko, ki jo je še imel v programu.

V nemški ekipi so se za svoja aduta odločili za povsem različna pripravljalna programa. Floriana Lipowitza, ki je v nedeljo končal Dirko po Romandiji, kjer je v skupnem seštevku zaostal le za Tadejem Pogačarjem, najprej čaka krajše obdobje regeneracije, nato pa se bo odpravil na višinske priprave.

Vrača se na dirko Po Sloveniji

Z višine bo odpotoval neposredno v Slovenijo, kjer bo med 17. in 21. junijem nastopil na dirki Po Sloveniji. To bo zanj zadnji tekmovalni preizkus pred Tourom. V tednu po dirki je predviden še krajši sklop treningov, so sporočili iz ekipe, kjer so izjemno zadovoljni z izkupičkom Lipowitza, ki je tudi Dirko po Baskiji končal na 2. mestu, zaostal je samo za Paulom Seixasom, in bil tretji na Kataloniji.

"Florian je bil na zadnjih treh etapnih dirkah izjemno konstanten," je o 25-letnemu Nemcu povedal Zak Dempster, vodja športnega področja pri Red Bull - BORA - hansgrohe. "To pomlad smo dosegli želeni tekmovalni dražljaj, predvsem pa je pridobil veliko samozavesti v procesu, ki smo ga začrtali skupaj. V naslednjih dveh mesecih bomo po tej poti nadaljevali potrpežljivo in dosledno."

Lipowitz, ki je športno pot najprej začel kot biatlonec, nato pa leta 2020, pri 19 letih, prestopil v svet kolesarstva, je v Sloveniji že nastopal. Leta 2022 je bil 36. na Veliki nagradi Kranja, dirkal pa je tudi že na dirki Po Sloveniji. Leta 2023 je prav tako v dresu Bore nastopil na slovenski pentlji, a je pred začetkom četrte etape odstopil.

Slovenski ljubitelji kolesarstva bi na dirki Po Sloveniji zagotovo radi videli tudi Primoža Rogliča, a je ta glede svojega programa precej skrivnosten. Za zdaj je znano le, da bo nastopil na španski Vuelti.

Evenepoel vse do Toura brez dirk

Povsem drugačen bo program Remca Evenepoela, saj 26-letni Belgijec do Toura ne bo več nastopil na nobeni dirki. V nasprotju s prvotnim načrtom bo izpustil dirko Tour Auvergne–Rhône-Alpes, bolj znano kot Kriterij po Dofineji. Njegov junijski program bo namesto tekmovanj osredotočen na uravnoteženo kombinacijo regeneracije, ogledov tras in specifičnih treningov. Pred tem bo maja opravil še višinske priprave, so sporočili iz ekipe.

"Skupaj z Remcom smo se odločili, da si po intenzivni pomladi vzame premor od dirk. Cilj je, da v Barcelono (kjer se bo Tour 4. julija začel z ekipnim kronometrom), pride povsem svež. Po analizi njegovih 25 tekmovalnih dni menimo, da mu bo uravnotežen alternativni program koristil bolj kot dodatna tekmovalna obremenitev," je odločitev pojasnil Dempster.

Evenepoel je imel sicer razgibano pomlad. Med drugim je zmagal na Amstel Gold Race, a mu je ritem porušil padec na Kataloniji, medtem ko na spomeniku Liège–Bastogne–Liège ni mogel slediti odločilnemu napadu najboljših, a mu je na koncu še vedno uspelo poseči po izjemnem 3. mestu.

Jonas Vingegaard bo pred Tourom nastopil še na Giru.

Pogačar pred Tourom še na Švico, Vingegaard bo maj preživel na Giru

Prvi favorit za zmago na Touru, Tadej Pogačar, se bo po napornem in uspešnem spomladanskem programu ter krajšem premoru odpravil na višinske priprave, pred Tourom pa bo nastopil še na Dirki po Švici, ki bo potekala v istem terminu kot dirka Po Sloveniji. Jonas Vingegaard bo medtem maj preživel na Giru, Seixas pa bo kot edini od kandidatov za visoka mesta na Touru nastopil še na Tour Auvergne–Rhône-Alpes.

