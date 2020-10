Danec, ki je na Giru zaprosil svoje dekle, zdaj pojasnil ozadje zgodbe

Danski kolesar Mikkel Frølich Honoré je tik pred sobotnim kronometrom zaprosil svoje dekle Mariliso. Seveda je bil njen odgovor: da. Foto: arhiv ekipe Deceuninck - Quick Step Ne samo zaradi tretjega mesta v drugi etapi Gira ter izjemne predstave kapetana ekipe Deceuninck - Quick Step, komaj 22-letnega Portugalca Joãoja Almeideja, ki že 15. dan vztraja v rožnati majici vodilnega (pred prvim zasledovalcem Wilcom Keldermanom iz ekipe Sunweb ima 17 sekund prednosti), ampak tudi zaradi pomembnega trenutka v njegovem zasebnem življenju.

Pred kronometrom izkoristil priložnost

Pred sobotnim kronometrom je namreč izkoristil priložnost in zaprosil svoje dolgoletno dekle Mariliso Zanini, košarkarsko trenerko in kolesarsko sodnico.

Kot je povedal za uradno spletno stran moštva Deceuninck - Quick Step je o tem razmišljal že dlje časa, mesto Conegliano, kjer je pokleknil na kolena, pa je izbral s posebnim razlogom.

"Skupaj sva že pet let in trenutek je bil zelo lep za oba. Mesto Conegliano sem izbral zato, ker je blizu njenega rojstnega kraja in kraja, kjer še vedno živi njena družina in zato, ker Giro in kolesarstvo nasploh obema zelo veliko pomenita. Moj dedek in vsa moja družina imajo radi kolesarstvo, njen oče pa je bil na pol poklicni kolesar, kar pomeni, da sva oba odraščala ob kolesarstvu in ideja se je ponujala kar sama od sebe," je pripovedoval Honoré.

"Bil je popoln trenutek"

"Seveda je bilo vse skupaj zelo čustveno in posebno in če se zdaj ozrem nazaj, je šlo za popoln trenutek. V Italiji živiva že več kot pet let in čeprav sem Danec, lahko rečem, da se počutim zelo italijansko. Dirkati na Giru mi pomeni enako, kot bi dirkal v svoji domovini. To je tudi razlog, zakaj sem si želel, da bi oba imela nepozabne spomine na Giro."

Honerejev moštveni kolega João Almeida še vedno vztraja v rožnati majici vodilnega. Foto: Dirka po Italiji

Brez koronakrize bi ostal brez Gira

Če bi Giro ostal na koledarju maja, kot je bilo prvotno mišljeno, Danca tam najbrž ne bi bilo.

Konec februarja si je namreč pri padcu v Ardenih poškodoval vretenca, kar je pripeljalo do tega, da je osem tednov preživel v postelji in se že poslovil od svojih sanj po nastopu na spomladanski dirki.

In potem je nastopil novi koronavirus in vse se je obrnilo na glavo.

Zastavil si je nove cilje, želel je nastopiti na ardenskih klasikah in Dirki po Španiji, potem pa zaradi poškodb treh kolesarjev ekipe, ki bi morali nastopiti na Giro (Remca Evenepolela, ki bi prav gotovo veljal za enega največjih favoritov za končno zmago, šprinterja Fabia Jakobsena in Mattia Cattanee), sam dobil mesto v ekipi za rožnato pentljo.

Dan po 16. etapi Gira, ki je zaradi zmage Jana Tratnika iz ekipe Bahrain-McLaren imela močan slovenski pečat, kolesarje danes čaka 17. etapa od mesta Bassano del Grappa do Madonna di Campiglio (203 kilometre). Istočasno se odvija tudi Dirka po Španiji, kjer je branilec naslova Primož Roglič (Jumbo-Visma) zmagal že v uvodni etapi in bo danes kolesaril v znameniti rdeči majici.

