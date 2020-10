Rogličev nasmeh po trpljenju, zgodovinski dan za Slovenijo

Datum 20. oktober bo za vedno z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenskega kolesarstva, saj sta Primož Roglič in Jan Tratnik osvojila etapi na dveh različnih največjih dirkah na svetu – Vuelti in Giru. Slovenija je tako postala tretja država v zgodovini, ki se lahko pohvali s takšnim podvigom. Roglič je tako že na začetku položil vse karte na mizo in dal tekmecem jasno vedeti, da ga zanima le to, kako rdečo majico še drugo leto zapored pripeljati do Madrida.

Sanjski dan za slovensko kolesarstvo je sredi popoldneva začel Jan Tratnik, ta je v velikem slogu prišel do zgodovinske zmage na Giru in postal peti Slovenec z etapnim uspehom na Apeninskem polotoku.

🏁The emotional Stage 16 Last Km of #Giro d’Italia 2020!



🏁L'ultimo emozionante Km della tappa 16 del #Giro d'Italia 2020! pic.twitter.com/sSFmU2Z3Rj — Giro d'Italia (@giroditalia) October 20, 2020

Slovenija tretja država z norim podvigom

Dobro uro zatem smo videli še drugega slovenskega kolesarja, ki je ciljno črto prečkal z visoko dvignjenima rokama v zrak. Primož Roglič je bil ta junak, ki je na najboljši mogoči način začel branjenje lanske zmage na Vuelti.

Najprej Jan Tratnik na Giru ... Foto: Getty Images

Slovenija je tako postala tretja država v zgodovini kolesarstva, ki se je na isti dan veselila zmag na Giru in Vuelti. Italiji je to uspelo najprej leta 1936 in nato še dvakrat leta 1947, Belgiji pa leta 1978.

Za slovensko kolesarstvo je že na sploh sanjsko leto, potem ko je Tadej Pogačar prav pred Primožem slavil izjemno zmago na dirki Tour de France.

Na zadnjem vzponu postalo jasno, kdo bo kapetan v nadaljevanju

In Roglič je zdaj odločno vstopil na Vuelto, ki jo je lani osvojil in postal prvi Slovenec z osvojenim Grand Tourom. Že pred začetkom je rekel, da želi čim večkrat zmagati, in to že od prve etape. Če bo šlo tako naprej, bo prvi po Robertu Herasu ubranil naslov najboljšega na španskih tleh. Španskemu matadorju je to uspelo celo trikrat zapored (v letih 2003, 2004 in 2005).

... nato še Primož Roglič dobro uro pozneje na Vuelti. Foto: Getty Images

Dogajanje na trasi prve etape je postajalo vse bolj vroče povsem ob koncu, kar se je tudi pričakovalo. Vsi so se zavedali, da bo na poti od Iruna do Arrateja največjo selekcijo naredil gorski cilj I. kategorije Alto de Arrate.

Ob začetku vzpona je bilo kmalu v igri za zmago le še 30 kolesarjev, nato je dodatno selekcijo naredil Sepp Kuss (Jumbo Visma). In prav ob njegovem skoku je prav tako postalo jasno, kdo bo v nadaljevanju dirke kapetan nizozemskega moštva. Tom Dumoulin je namreč odpadel.

Roglič se je katapultiral v zaključku

Sprva je šesterica ostala v igri za zmago, a se je med drugim nato uspelo priključiti tudi izkušenemu Alejandru Valverdeju, ki se lahko pohvali že z 28. nastopom na eni od treh največjih dirk.

Roglič je bil vseskozi v ozadju vlaka, ki mu ga je poveljeval Kuss. Ko je bila cesta že dodobra položna in je Američan prenehal narekovati tempo, se je iz ozadja kot raketa izstrelil slovenski šampion.

Etapa 1 - Stage 1 | #LaVuelta20



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @rogla gracias a @CarrefourES



🇬🇧Live the last km of Primoz Roglic's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/J2HJ7YjSlr — La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020

"Vedeli smo, da bo vzpon težak. Vuelta je dirka, kjer lahko veliko napadaš. Eksplozivna je. Sam sem to poskusil v zaključnem vzponu. Vedel sem, da bo imel Primož potem veliko možnosti napasti na koncu," je po koncu dneva dejal Američan.

V zadnjih nekaj sto metrih so ga prav vsi le še gledali v hrbet in pospremili, kako je v velikem slogu prikolesaril do cilja in se veselil druge etapne zmage na Vuelti.

Prestal uvodno trpljenje. Ob vprašanju, ali bo rdeč do Madrida, se je zasmejal.

"Lepo je zmagati. Zelo sem vesel. Ekipa je še enkrat pokazala, da je močna. Ves dan je delovala popolno. Na zadnjem vzponu je šlo na vso moč. Vsi smo trpeli. Imamo nore fante. Zelo vesel sem, da sem lahko spet zmagal. Dirka se je lepo začela," so bile prve besede slovenskega kolesarja, ta se je ob vprašanju, ali bo rdečo majico zdaj nosil vse do Madrida, le zasmejal: "Nadaljujemo jutri. Sezona je nenavadna. Veliko je bilo vsega, od stresa naprej."

Pohvalil je delo ekipe. Foto: Getty Images

S predstavo na uvodni dan je nemudoma razblinil vse dvome o tem, kdo bo v nadaljevanju kapetan pri Jumbo-Vismi. Dumoulin ima namreč že minuto in sekundo zaostanka. A Roglič poudarja: "Tudi zame je Vuelta posebna. Nikdar ne veš, kako bo šlo naprej. Vse razpoložljive sile moramo držati v igri. Gremo dan za dnem."

Peterica pokazala močne noge, odpadel že Froome

Po prvem dnevu je prav tako postalo jasno, da Chris Froome ni v pripravljenosti, da bi se postavil po robu najboljšim. Zato pa je bil dobro razpoložen njegov moštveni kolega pri Ineos Grenadiers Richard Carapaz, ki je lani osvojil Giro. Ciljno črto je prečkal kot drugi, isti čas pa so imeli še Daniel Martin (Israel Start-up Nation), Esteban Chaves (Mitchelton Scott), Felix Großschartner (Bora Hansgrohe) in Enric Mas (Movistar).

Bo ostal v rdečem vse do Madrida, kjer bo 8. novembra cilj? Foto: Getty Images

V vseh taborih se zavedajo, da je letošnja Vuelta posebna in da je šlo že prvi dan zares. Nič drugače ne bo v sredo, ko bo trasa od Pamplone do Lekunberrija prav tako razgibana in bi lahko naredila novo selekcijo med najboljšimi.