Primož Roglič z drugim mestom v etapi zlahka ubranil rdečo majico

CILJ: Marc Soler (Movistar) je zmagovalec druge etape letošnje Vuelte, na drugem mestu pa je ciljno črto prečkal Primož Roglič (Jumbo-Visma) in brez težav ubranil prednost vodilnega na dirki.

3 km do cilja: Soler se pšelje etapni zmagi naproti, Roglič in favoriti ne zaostajajo veliko.

9 km do cilja: na spustu se je Rogličevi skupini nekoliko odlepil Španec Marc Soler (Movistar), ki upa, da mu bo uspelo prednost ohraniti do cilja.

12 km do cilja: vodilno skupino je ujel še en član Jumbo Visme, George Bennett, kolesarjem sta na pot pritekla dva ponija, ki so se jima spretno izognili.

13 km do cilja: Skupaj se spuščajo Roglič, Carapaz, Martin, Chaves, Mas, Carthy, Kuss, Valverde in Soler. Pred zasledovalci imajo 26 sekund prednosti.

17 km do cilja: Richard Carapaz je tik pred vrhom Sam Miguela pospešil in prvi prečkal gorski cilj, Roglič zlahka drži priključek, a se ne izpostavlja.

19 km do cilja: Sanchezu so pošle moči, Roglič in druščina so se odpeljali mimo Španca. Roglič ima ob sebi še odličnega pomočnika, Američana Seppa Kussa, ki je že včeraj na ciljnem klancu poskrbel za selekcijo, pa tudi Georga Bennetta, medtem ko Richard Carapaz (Ineos), Esteban Chaves (Mitchelton Scott) , Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler (vsi Movistar), pa Dan Martin (Israeli StartUp) prežijo na priložnost.

21 km do cilja: Španec Luis Leon Sanchez (Astana) je skočil in Rogličevi skupini ušel na 20 sekund.

23 km do cilja: skupina favoritov z Rogličem, Carapazom, Martinom, Chavesom, Masom in še nekaj velikimi imeni se skupaj vzpenja na San Miguel, medtem se je v novih težavah znašel Tom Dumoulin, ki ne zmore tempa skupine.

26 km do cilja: Armirail ni dolgo vztrajal v vodstvu, ujeli so ga Amador, Aranburu in Laas, kmalu zatem pa jih je vse skupaj pogoltnil preostanek glavnine, v kateri so spet dobro zastopani kolesarji Jumbo Visme. Roglič je videti sproščen in ne kaže znakov utrujenosti. Kolesarji so začeli vzpon na San Miguel.

35 km do cilja: Wellens je popustil in se pustil ujeti, za napad pa se je odločil Bruno Armirail (Groupama-FDJ), ki ima 22 sekund prednosti pred preostankom ubežnikov, a je močno razredčena glavnina, pravzaprav skupina favoritov, le 37 sekund za vodilnim Francozom.

40 km do cilja: beg se počasi končuje, Wellens ima le še nekaj sekund prednosti pred četverico zasledovalcev, glavnina se je približala na 1:45 ...

55 km do clija: Wellens se vozi 1:30 pred štirimi zasledovalci in 4:20 pred glavnino, na čelu katere so zdaj kolesarji moštva Movistar. Kolesarji se počasi bližajo odločilnemu vzponu dneva, Alto de San Miguel:

Izidi gorskega cilja na Puerto de Urbasa:

1. Wellens 3 točke

2. Armirail 2

3. Serrano 1

68 km do cilja: Tim Wellens je napadel na drugi klanec dneva (Puerto de Urbasa, III. Kat., 9,2km s 4,7% povprečnega naklona). Pred preostalimi štirimi ubežniki ima 1:37 prednosti, pred glavnino 5:48.

77 km do cilja: ubežna peterica ima že 4:45 prednosti pred glavnino. Tempo na čelu glavnine diktira Jumbo Visma, njen kapetan Primož Roglič tudi danes pričakuje hud boj na zadnjem klancu dneva.

"Bomo videli, kako bo šlo, počutim se dobro. Včeraj sem odpeljal dobro etapo, lepo je biti spet v rdečem, a danes je nov dan, nov izziv. Zelo vetrovno je, zato bo najbrž precej nervozno, je pa na sporedu še en lep vzpon ob zaključku in mislim, da bomo šli danes tudi s 'polnim plinom'," je pred etapo povedal vodilni kolesar na dirki.

Rogličev moštveni kolega pri Jumbo Vismi Tom Dumoulin je na letošnjo Vuelto prišel kot kandidat za skupno zmago, pa so njegovi upi potonili že v prvi etapi, v kateri si je prikolesaril minuto zaostanka. Nizozemec je bil seveda močno razočaran.

"Počutil sem se v resnici kar dobro, vsekakor veliko bolje, kot na preostalih dirkah sezone, imel sem nekaj smole in se na predzadnjem vzponu dneva znašel za padcem Michaela Woodsa, zato sem moral loviti in preprosto nisem mogel nadoknaditi izgubljenega časa. Sicer pa občutki niso slabi, se pa zavedam, da gre za proces vrnitve, potreboval bom še čas, da se vrnem na najvišjo raven. Ta dirka je zame pomembna, tudi kot podlaga za naslednjo sezono, pričakovanja, da bi se po dolgi odsotnosti in resni poškodbi kar takoj vrnil in konkurenčno dirkal na tritedenski dirki, pa so bila povsem nerealna. To je proces, ki ga moram preživeti," pa je povedal še en kolesar, ki je z dosežkom na prvi etapi razočaral. Britanski zvezdnik Christopher Froome (Ineos), zmagovalec štirih Tourov, namreč za Rogličem zaostaja 11 minut in 22 sekund.

100 km do cilja: ubežniki imaji zdaj nekaj več kot štiri minute prednosti pred glavnino, v kateri vozijo vsi nosilci majic.

#LaVuelta20 | -100 kms



108 km do cilja: v ospredju je zdaj peterica, Tim Wellens (Lotto Soudal), Španca Alex Aranburu (Astana) in Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) ter Francoza Bruno Armirail (Groupama-FDJ) in Jonathan Hivert (Total Direct Énergie). To bo kot kaže ubežna skupina dneva, glavnina je namreč povsem popustila in za vodilno peterico zaostaja že več kot tri minute.

115 km do cilja: v ospredju ostaja le še Tim Wellens (Lotto Soudal), preostali ubežniki so v glavnini, vrstijo pa se novi poskusi napadov. Med glavnino in Wellensom so zdaj Alex Aranburu (Astana), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) in Jonathan Hivert (Total Direct Énergie) …

Gorski cilj, Puerto de Guirguillano:

1. Wellens 3 točke

2. Van den Berg 2

3. Izaguirre 1

125 km do cilja: Geschkeju sta se v lovu na ubežno četverico pridružila še Bruno Armirail (Groupama-FDJ) in Luis Angel Mate (Cofidis), Geschke in Mate sta kmalu zatem obupala in se vrnila v glavnino, Armirail pa še vztraja. Razlike so še vedno zelo majhne, vodilni kvartet ima manj kot minuto prednosti pred glavnino.

130 km do cilja: v lov na ubežnike, ki imajo pred glavnino že skoraj minuto prednosti, se je podal še Nemec Simon Geschke (CCC), kolesarji pa se že vzpenjajo na prvi klanec etape, na Alto de Guirguillano (III. kat, 8,2 km s 4,3 % povprečnega naklona).

135 km do cilja: Kolumbijec Juan Felipe Osorio (Burgos-BH) je prvi, ki se mu je uspelo odlepiti glavnini, v lov za njim so se podali še Nizozemec Julius Van den Berg (EF Pro Cycling), Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal) in Španec Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), ga ujeli, kolesarji v glavnini pa so kot kaže zadovoljni z naborom ubežnikov in so spustili tempo.

145 km do cilja: 173 kolesarjev je začelo današnjo etapo, karavana je za zdaj strnjena, v ospredju se vrstijo poskusi pobegov, a za zdaj še brez uspeha.

Štart: začela se je druga etapa Vuelte, kolesarje čaka 151,6 kilometrov od Pamplone do Lekunberrija, premagati bodo morali tri kategorizirane klance, dva tretje in enega prve kategorije. Vodilni kolesar na dirki in branilec lanske zmage Primož Roglič (Jumbo Visma) tudi danes spada med ožje favoritte za etapno zmago.