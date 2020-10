Rogličev moštveni kolega hudo razočaran že po uvodni etapi

Nizozemska ekipa Jumbo-Visma je Dirko po Španiji začela z dvema kapetanoma, branilcem lanske zmage Primožem Rogličem in Tomom Dumoulinom. Napovedali so, da bo cesta pokazala, kdo bo močnejši, in cesta je odgovorila že prvi dan. Roglič je zmagal in oblekel rdečo majico vodilnega, Dumoulin pa je do cilja v Arrati pridelal krepkih 51 sekund zaostanka.

"Seveda sem razočaran. Ne počutim se stoodstotno, nekoliko sem utrujen," je Tom Dumoulin v cilju potarnal novinarjem televizijske postaje NOS.

Jumbo-Visma ging de Vuelta in met twee potentiële kopmannen, Roglic en Dumoulin. Na de eerste etappe lijken de kaarten al geschud te zijn.



Dumoulin: "Zo gingen we de ronde ook in, kijken wie de sterkste was. Dat is vandaag heel duidelijk geworden."https://t.co/eVQDNZqFCg — NOS Sport (@NOSsport) October 20, 2020

"Ali sem to pričakoval? V zadnjih tednih sem bil utrujen. Po dolgem obdobju odsotnosti sem imel dokaj naporen urnik. Primoževa zmaga je dobra, pravzaprav je zelo dobra stvar, sem pa razočaran nad sabo," je bil iskren Rogličev moštveni kolega, ki se bo, kot kaže, zdaj spet prelevil v pomočnika. To je storil že na Dirki po Franciji, na kateri je Rogliča tik pred koncem iz rumene majice slekel Tadej Pogačar, in enodnevni klasiki Liège-Bastogne-Liège, na kateri je Zasavec za las prehitel svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa.

"Pred Vuelto smo rekli, da bomo videli, kdo je močnejši. In to je postalo jasno že danes," je priznal Dumoulin in napovedal, da bo tudi v prihodnje dal vse od sebe. "S tako miselnostjo sem dirko tudi začel. Na žalost to ni bilo dovolj."

Glede na to, da je 29-letni Nizozemec že po prvi etapi omenjal utrujenost, se bo ta najbrž samo še krepila, saj tudi naslednje etape ne bodo dopuščale počitka.

Tudi druga in tretja etapa ponujata zelo razgibano traso, medtem ko se bo šesta končala na brutalno zahtevnem vzponu Col du Tourmalet (2.115 metrov nadmorske višine), najvišjem cestnem prelazu v francoskem delu Pirenejev. To je tudi edina točka, na kateri bo letošnja španska dirka prestopila špansko mejo.

Foto: A.S.O.