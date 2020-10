Organizatorji Dirke po Španiji, ki bo potekala v času drugega vala novega koronavirusa, ko sta skrb za zdravje in mehurček, v katerem bo kolesarska karavana skušala vzdrževati območje brez covid-19, še toliko bolj pod drobnogledom, so v želji, da bi se izognili dodatnemu širjenju okužb, uvedli novost, ki naj bi preprečila okužbe s trenutno glavno nadlogo človeštva.

🇪🇦 #LaVuelta20



Let's smile to the camera😁



Oh wait! That's difficult with the face masks...😷 pic.twitter.com/GpeoUCgRSg — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 20, 2020

Namesto tradicionalnega klasičnega podpisovanja kolesarjev pred vsako etapo, ki je sestavni in obvezni del uvodne slovesnosti, so na Dirki po Španiji uvedli digitalno prepoznavanje obraza (Face ID). Kolesarji se bodo tako izognili nepotrebni uporabi pisal in papirja.

📸😃 Los corredores del @YallaIsraelSUN estrenan el reconocimiento facial en este primer control de firmas de #LaVuelta20



📸😃 @YallaIsraelSUN riders on the signature podium and facial recognition before stage 1!@Telefonica @TIS_corp pic.twitter.com/1mUtame9td — La Vuelta (@lavuelta) October 20, 2020

Organizatorji Vuelte, družba Unipublic, so se oprli na tehnologijo prepozavanja obrazov, ki jo ponuja podjetje Movistar, telekomunikacijski partner Dirke po Španiji.

🇪🇸 #LaVuelta20



A pre-stage presentation with a twist, using facial recognition software to sign in ✍🏻 pic.twitter.com/47FS79z8A6 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) October 20, 2020

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je tehnologija prepoznavanja obrazov, ki so jo zasnovali pri podjetju Telefónica Security Engineering, eno najučinkovitejših orodij, ki jih je telekomunikacijsko podjetje Movistar v času pandemije ponudilo svojim strankam.

Ljudem zagotavlja prepoznavo brez fizičnega stika in ob ohranjanju socialne razdalje.

Aplikacija prepozna uporabnika, preveri njegove specifike in nato potrdi možnost dostopa do določenega kraja oz. določene informacije.

🇪🇸 😃 La Vuelta aplicará el reconocimiento facial de la mano de Movistar para evitar la firma física de los corredores.



🇬🇧😃La Vuelta will apply Movistar's facial recognition technology to avoid making the riders provide physical signatures.#LaVuelta20 — La Vuelta (@lavuelta) October 16, 2020

Sistem omogoča tudi merjenje telesne temperature, namenjen pa je tudi temu, da zajame kolesarjevo podobo in prek inovativnega algoritma prepoznavanja obrazov na ekranu omogoči prikaz specifik posameznega kolesarja.

75. Vuelta se je začela po slovenskih željah. Lanski zmagovalec Primož Roglič (Jumbo-Visma) je že včeraj, po zmagi na uvodni etapi od Iruna do Arrateja (173 kilometrov), oblekel rdečo majico vodilnega.

Današnja etapa od Pamplone do Lekunberrrija (151,6 km) se bo začela ob 13.49, dogajanje na trasi pa bomo tudi tokrat v živo pospremili na Siol.net.

Foto: A.S.O.