Bo Bernal napadel Rogliča? "Rad bi ga, saj nimam prav nič za izgubiti."

Na Dirki po Španiji se je z nervozno torkovo ravninsko etapo začel zadnji teden, ki nam bo dal letošnjega šampiona. Že v sredo in četrtek sta na sporedu izjemno zahtevni gorski preizkušnji, na katerih bodo morali favoriti za končno zmago obračunati med seboj. Primož Roglič lahko le pazi na tekmece in čaka na zaključni nedeljski kronometer, v katerem bo kot olimpijski prvak velik favorit, a prav zato ga bodo konkurenti napadli še prej. Verjetno že v brutalni 17. etapi.

Na Vuelti se začenja končni obračun, sreda prinaša pravi spektakel, ki utegne močno premešati vrstni red v skupnem seštevku. Primož Roglič bo skoraj zagotovo tarča napadov, čeprav v skupnem seštevku zaseda tretje mesto, a kot zmagovalec zadnjih dveh Vuelt velja za prvega favorita.

Se Norvežan poslavlja od rdeče majice?

Norvežan Odd Christian Eiking (Intermarche) je v rdeči majici vodilnega preživel sedem dni in pričakuje, da jo bo slekel po 17. etapi, v kateri se bo razvnel boj za skupno zmago. "Že teh sedem dni v rdeči majici je več, kot sem si upal sanjati," pravi 26-letnik iz Storda. "Mislim, da bo etapa do Lagosa De Covadonge odločilna v boju za skupno zmago, pričakujem trdo dirkanje od starta do cilja. Zabavno bo, ampak z Rogličem in še nekaj velikimi favoriti se v klancih ne morem enakovredno kosati," je še razlagal Norvežan.

Odd Christian Eiking ne pričakuje, da bo lastnik rdeče majice tudi po sredini etapi. Foto: Guliverimage

Kaj načrtuje Egan Bernal?

Svet pričakuje napad Egana Bernala, ki se je v zadnjih nekaj etapah skrival in hranil moči za najnapornejše preizkušnje dirke. Bo jutri napadel Rogliča? "Rad bi ga, saj nimam prav ničesar za izgubiti. Vseeno mi je, če dirko končam na petem ali desetem mestu, ampak za napad potrebuješ dobre noge," odgovarja 24-letni Kolumbijec, sicer tudi nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki.

"Na Giru sem napadal tudi daleč pred ciljem in tudi ko sem že vodil na dirki. Mislim, da je tako tudi prav, ampak počutil sem se dobro, bil sem močan, rad dirkam na tak način. Bomo videli, kako se bom počutil jutri. Če se bom dobro, potem bom poskusil s kakšno potezo. Imam tudi močno ekipo, Adam Yates je močan, težava je le v tem, da smo izgubili dva kolesarja," se je še razgovoril zmagovalec letošnje Dirke po Italiji in Toura leta 2019.

O čem razmišlja Egan Bernal? Foto: Guliverimage

Kaj pa pravi Roglič?

In kaj pravi Roglič, zmagovalec zadnjih dveh španskih pentelj in prvi favorit, da letos pride še do tretje zaporedne lovorike v Španiji? "Težko je biti zdaj pameten in govoriti," je včeraj odgovarjal v svojem slogu in dodal: "Slej ko prej bodo strmina, vsi klanci in na koncu kronometer povedali, kaj je kdo igral, kdo ni. Bomo videli, kako bo potekalo. Težko je vnaprej delati načrte. Klancev je več kot dovolj. Dirka bo več kot težka. Zelo pošteno bo. Kaj kmalu se bo videlo, kdo ima še nekaj več in kdo ne."

In res, na vrsto prihaja strmina. Sredina 17. etapa bo naravnost brutalna. Začela se bo z zaprto vožnjo ob 12.10 v Unqueri, po 185,8 kilometrih pa končala enkrat med 17.14 in 17.48 na vrhu vzpona na Lagos de Covadonga. Ampak vmes kolesarje čaka pravi pekel, najprej klanec tretje kategorije, nato dva prve kategorije in za konec še vzpon ekstra kategorije.

Foto: A.S.O.

Epsko bo!

Prvi na vrsti bo Altu de Hortigueru z vrhom na 37. kilometru etape. Gre za 5,3-kilometrski vzpon III. kategorije s povprečnim naklonom 4,7 %. Ta bo za ogrevanje. Sledita dva veliko resnejša preizkusa prve kategorije oziroma gre za isti klanec, ki ga bodo kolesarji morali premagati dvakrat zapored. Prvič se bodo na La Collada Llomena (1003 m.n.v.), 7,6-kilometrski klanec s kar 9,3-odstotnim povprečnim naklonom in deli, ki presegajo 10 %, povzpeli v 80. kilometru etape (vrh bodo dosegli po 87,9 odpeljanih kilometrih), nato se bodo spustili z gore in jo napadli še drugič na 122. kilometru etape. V drugem prehodu si bodo najboljši razdelili tudi bonifikacijske odbitke sekund, a najtežje pride prav na koncu.

Foto: A.S.O.

Ciljni vzpon 17. etape bo Lagos de Covadonga (1.085 m.n.v.), 12,5-kilometrski vzpon ekstra kategorije. Povprečni naklon ima sicer "samo" 6,9 %, a to zaradi nekaj ravnih predelov in celo dveh krajših spustov, medtem ko pravi plezalni odseki močno presegajo osem odstotkov, najstrmejši deli pa imajo 12- in 16-odstotni naklon.

Foto: A.S.O.

Skupni vrstni red po 16 etapah: 1. Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 64;06:47 2. Guillaume Martin (Fra) Cofidis + 0:54 3. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 1:36 4. Enric Mas (Špa) Movistar Team 2:11 5. Miguel Angel Lopez (Kol) Movistar Team 3:04 6. Jack Haig (Avs) Bahrain Victorious 3:35 7. Egan Bernal (Kol) Ineos Grenadiers 4:21 8. Adam Yates (VBr) Ineos Grenadiers 4:34 9. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:59 10. Felix Grossschartner (Avt) Bora-Hansgrohe 5:31 … 33. Jan Polanc (Slo) UAE Tem Emirates 55:26 106. Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange 2;26:55 108. Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 2;27:24

