Kdo lahko ustavi Tadeja Pogačarja na poti do četrte zmage?

Na vrsti je že 112. izvedba najstarejšega od petih kolesarskih spomenikov, belgijske klasične dirke Liege–Bastogne–Liege. Zadnji dve leti je dirko dobil slovenski super šampion Tadej Pogačar, ki je osrednji favorit za zmago tudi na letošnji, 259,5 kilometra dolgi preizkušnji v belgijskih Ardenih. Na razgibani trasi s 4.100 višinskimi metri, bosta Pogačarja poskušala izzvati domači adut Remco Evenepoel in francoski najstnik Paul Seixas. Dirka se bo začela ob 10. uri, v cilju najboljše pričakujejo okoli 16. ure.

Na vrsti je četrti od petih kolesarskih spomenikov sezone in Liege–Bastogne–Liege je v družbi Milana–Sanrema, Dirke po Flandriji, Pariza–Roubaixa ter Dirke po Lombardiji, najstarejši. Prvič je bila ta belgijska klasika izpeljana že davnega leta 1892, štiri leta pred Roubaixom, 13 pred Lombardijo, 15 pred Sanremom in kar 19 pred Flandrijo.

Letos bo prestižna dirka dolga 259,5 kilometra in s tem ena najdaljših v koledarju. Na razgibanem terenu belgijskih Ardenov pa bo postregla s številnimi kratkimi, a vendarle tudi precej zahtevnimi klanci, na katerih bo prišlo do hude selekcije v glavnini. Teren, sploh ob tako hudi konkurenci, ki je na štartu letos, je denimo prezahteven tudi za specialista za klasike Wouta van Aerta in Mathieua van der Poela, ki ju letos ni na štartu.

V pričakovanju epskega troboja

Prvič v sezoni se bodo soočili Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG), Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), elitni troboj pa bi lahko poskrbel za pravo kolesarsko poslastico. Pogačar je sicer Seixasa letos že premagal na Strade Bianche, od Evenepoela je bil boljši v Flandriji, vseh treh pa na dirki letos še ni bilo. Pričakovati je, da bo trojica v središču pozornosti tudi na julijskem Touru.

Pogačar s to dirko končuje uvodni del sezone, v katerem se je posvetil enodnevnim dirkam, v nadaljevanju pa se bo usmeril v etapne. Letos je zmagal na Strade Bianche, nato osvojil spomenika Milano–Sanremo in Flandrijo ter doživel poraz na dirki Pariz–Roubaix. Pritiska o osvojitvi vseh petih spomenikov v sezoni tako nima več, na LBL pa vseeno prihaja po tretjo zaporedno zmago, s katero bi se pridružil legendam Eddiju Merckxu (skupno ima rekordnih pet zmag), Leonu Houi (dobil je prve tri izvedbe dirke v letih 1892, 1893, 1894) in Italijanu Morenu Argentinu, ki je zadnji zmagal trikrat zapored (1985, 1986, 1987).

Pogačarjev pomočnik v ekipi UAE Emirates – XRG bo še Domen Novak, Evenepoelu bo pri Red Bull – BORA – hansgrohe pomagal Jan Tratnik, slovenske barve pa bo zastopal še mladi as Gal Glivar v ekipi Alpecin – Premier Tech.

Na svoje priložnosti bodo poleg velike trojice, Pogačarja, Evenepoela in Seixasa, prežali še številni močni asi za enodnevne dirke, kot so Kévin Vauquelin, Lenny Martínez, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Mauro Schmid, Ben Tulett, Romain Grégoire …

Razgibana trasa brez kilometra ravnine

Na trasi skorajda ni ravnine, ves čas poteka gor in dol. Klanci niso prav dolgi, le dva segata prek 600 metrov nadmorske višine, vendar so ključni dovolj strmi, da bodo poskrbeli za selekcijo. Odločilen je seveda tempo skupine in ni pričakovati, da bi do odločilnih potez prihajalo že zgodaj. Pestrejše dogajanje lahko pričakujemo šele v zadnjih stotih kilometrih dirke.

82 kilometrov pred ciljem tekmovalce čaka najstrmejši vzpon dneva, Côte du Stockeau (1,1 km z 12,5-odstotnim povprečnim naklonom), kmalu zatem še najdaljši, Col du Rosier (4,4 km/5,9 %), ki je 63 kilometrov pred ciljem. Približno 16 kilometrov za tem sledi Côte de Desnié (1,6 km/7,5 %), predpredzadnji vzpon dneva pa je Côte de la Redoute, 34 kilometrov pred ciljno črto. Prav na tem 1,6 kilometra dolgem klancu z 9,4-odstotnim povprečnim naklonom je v zadnjih dveh letih Pogačar sprožil odločilni napad. Če na Redoutu ne bo prišlo do odločitve, je 23 kilometrov pred ciljem še Côte des Forges (1,3 km/7,8 %), zadnja priložnost pa Côte de la Roche Aux Faucons (1,3 km/11 %), 13 kilometrov pred ciljem.

Urška Žigart je na LBL nastopila že štirikrat, najboljša je bila leta 2024 na 32. mestu. Foto: Ana Kovač Ob 13.35 se bodo na 156-kilometrsko traso od Bastogna do Liega podale še kolesarke. Na jubilejni deseti izvedbi ženske dirke bo slovenske barve branila(AG Insurance – Soudal Team), prva favoritinja za zmago pa je nizozemska šampionka(FDJ United – SUEZ), ki je v Liegu zmagala že dvakrat (2021, 2023). Lani je slavilaiz Mavricija. Letos je na štartu ne bo.

Preberite še: